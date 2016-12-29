Oyun dünyası yıllardır süre gelen bir satış dönemine sahiptir ve dünyanın önde gelen dağıtıcıları oyunlarını bu dönemde piyasaya çıkar.

Oyun dünyası son yıllarda çok büyük bir gelir pastasına sahip ve herkes bu pastadan en büyük dilimi almaya çalışırken bu tarz ince stratejiler yapıyor. Activision genel olarak yeni Call of Duty oyununun tanıtım videosunu büyük bir spor organizasyonunun reklam arasında duyurur. Ondan sonra ise oyunun hikayesinin ne kadar güzel olduğu, çoklu oyunculu modunda heyecanın hiç dinmediği bahsedilir. Büyük bir parti düzenlenir ve bir gün sonra büyük bir basın etkinliği ile oyun piyasaya çıkar. Sonrasında ise rekor satışlar beklenir.

2009 yılında Modern Warfare ilk günde 4.7 milyon adet sattı ve o zamanın en başarılı oyunu oldu. Bir yıl sonra ise bu unvanı Black Ops ele geçirdi. Aynı serinin devam oyunu Call of Duty: Black Ops III ise ilk 3 gününde 550 milyon dolar kazandı. Çok satan oyun unvanını Grand Theft Auto 5’ten alamasa da 2015 yılının en iyi çıkış yapan oyunu oldu. Hatta öyle ki o yıl bir çok gişe filmi bile bu başarıyı yakalayamadı. Ancak 2016 CoD serisi için pek iyi geçmedi.

Serinin son oyunu Infinite Warfare daha başlangıçtan kötü gidişat yakaladı. Fütüristik uzay savaşı ile bezenmiş tanıtım videosu YouTube tarihinin en beğenilmeyen oyun videosu olarak tarihe geçti. Her ne kadar bir çok troll kullanıcı bunu yapsa da ateş olmayan yerden duman çıkmaz.

Oyun 4 Kasım tarihinde çıktı ve Activision en iyi kartlarını hep kapalı tuttu. Bir ay sonra ise şirketten tek yapılan açıklama Infinite Warfare’ın yılın en başarılı konsol oyunu olduğuydu. Ancak bu biraz yanlış bir açıklama çünkü şirket sadece Amerika’da ki perakende mağazalarda satılan kutulu oyunları baz alarak bu açıklamayı yaptı.

Diğer taraftan Ubisoft’un merakla beklenen oyunu Watch Dogs 2, İngiltere’de beklenen başarıyı gösteremedi. Electronic Arts’ın yayınladığı Titanfall 2’nin satışları çok düşük olduğu için yeni yıl hediyesi umuduyla inanılmaz derece indirime girdi.

Oyunların nasıl bir performans sergilediğini bilmiyoruz ve bir süre daha öğrenemeyecek gibiyiz. Film galalarında, dizi yayınlarında ya da albümlerde başarı belli olsa da oyunlarda her şey gizleniyor. Yayıncıların finansal çeyrek amacıyla yaptığı açıklamalarda ya da uzun zamanlı finansal planlamalarında bu sayılara ait ipuçları bulabiliyoruz. Ne zaman bir oyun satışa çıktıktan sonra beklenen ilgiyi uyandırmazsa yayıncı firmalar kapalı kapılar ardına geçip durumu nasıl düzelteceklerini tartışıyor. Oyun sektöründe, film sektöründe olduğu gibi bir box office anlayışının olmaması bu durumun yaşanmasına sebebiyet veren en büyük şeylerden bir tanesi. Üçüncü parti kimse oyun performanslarına bir ışık tutamıyor. Daha kötüsü sektörde hala hem fiziksel hem de dijital satışları bir bütün şekilde ele alabilen sistem yok.

Bu durum Silicon Valley şirketleri içinde geçerli. Büyük şirketler ürün performansı konusunda sözde şeffaflık içerisine giriyor. Apple, iPhone satışları ya da Apple Watch satışları hakkında her zaman tam bir bilgi vermez. Netflix ya da diğer yayın kuruluşları izleyici sayısını hep gizli tutar. Ancak satır araları doğru okunduğunda oyunların kötü performansı gözlemlenebilir. Özellikle insanların birbirine çok hediye satın aldığı dönemde. İndirimler, sızdırılan perakende satış rakamları, basın toplantılarının düzenlenme tarihleri oyun satışlarının nasıl gittiği hakkında çizilen büyük resim hakkında önemli bilgiler verir.

Bir yayıncının çıkardığı oyunla ilgili ilk gün ya da ilk üç gün içerisinde ne kadar sattığını açıklamaması en büyük işaretlerin başında gelir. Büyük ve çok başarılı olmuş oyunlar ilk haftasında yüz milyonlarca dolar gelir elde eder ve yayıncı firmalar bunun gururla söyler. Söylemediklerinde ise sektör analizcileri beklentilerin çok yüksek tutulduğunu ya da bir şeylerin eksik olduğunu konuşmaya başlar. Ancak neyin yanlış olduğu hiçbir zaman tam olarak bilinmez. Activision’ın Infinite Warfare’in rakiplerinden daha fazla sattığını iddia ettiğinde olduğu gibi bazen yayıncılar pozitif bir tablo için perakende satış firmalarından gelecek olan satış rakamlarını bekler. Oyunun kötü performansını kanıtlayan maddelerden birisi de gerçek satış rakamları paylaşılmadan oyunun sadece Kasım ayında değil aynı zamanda yılın en çok satan oyunu olduğu iddiası.

Acitivision genel olarak oyun satışları hakkında pek bir yorum yapmıyor. Bunun yerine bir basın sözcüsü şirketin CEO’su Eric Hirshberg’ün sene başında söylediği gibi yeni Call of Duty oyunun serinin kemikleşmiş kesiminden bazı gruplara hitap etmediğini söylüyor. Geçen sene Black Ops III’te olduğu gibi. Watch Dogs 2’nin yayıncısı Ubisoft’ta satış konusunda oldukça sessiz. Ancak geçen ay basın sözcüsü yaptığı açıklamada Watch Dogs 2’nin satışlarında gözle görülür bir düşüş olduğu ancak bu düşüşün Watch Dogs 2 özelinde değil diğer oyunlarda da gözlemlendiğini belirtmişti.

Ancak günümüz oyunlarının oynanma şekilleri giderek değişmeye başlıyor. Artık çoğu oyun tek oyunculu dahi olsa kopya koruma sistemi olarak servisin serverına bağlanmak için internet bağlantısı gerektiriyor. Yani bir oyunun başarısından bahsederken satış adedinin yanına bir de oynayan oyuncuların devamlılığı ekleniyor. Örneğin Destiny bu konuda oldukça başarılı. Oyun 9 Eylül 2014 tarihinde çıktı ancak hala aktif oyuncu sayısı bir çok oyunun üzerinde.