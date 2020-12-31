OxygenOS yeni özellikler kazanıyor!

OnePlus, 2021 yılında kullanıcılardan gelen yorumları dikkate alarak OxygenOS deneyenini geliştirecek. Şirket geliştirmeler üzerine çalışıyor.

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2020 zorluklara rağmen yılı OnePlus için oldukça yoğun geçti. Şirket ilk olarak amiral gemisi telefonu olan OnePlus 8 modelini, hemen ardından da daha uygun fiyatlı telefon isteyen kullanıcıları hedefleyen OnePlus Nord telefonları piyasaya sürdü. Şirket daha yoğun bir 2021 yılı için hazırlanıyor. İlk olarak Leica iş birliği ile kamera tecrübesine odaklanan Çinli üretici, OxygenOS üzerine yapacağı geliştirmeler ile de kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi planlıyor. Kullanıcılar ile daima çok iyi ilişkiler kuran OnePlus, forumlarından aldığı geri bildirimleri dikkate alıyor.

OxygenOS gelişiyor

OxygenOS deneyimini 2021 yılında zenginleştirecek olan OnePlus, Kamera, Ses & aksesuar ve oyun deneyimi konusunda geliştirmelere hazırlanıyor. Kamera konusunda yapılacak geliştirmeler; Lens ve AWB arasındaki optimizasyon arttırılacak, HDR portre modunda geliştirmeler yapılacak, çocuk çekimlerinde gelecek olan akıllı yakalama modu. Ses & aksesuar konusundaki geliştirmeler; Ses ayarı konusundaki optimizasyonlar, Aktif ses azaltma geliştiriliyor. Oyun deneyimi konusunda yapılacak olan geliştirmeler; Oyun esnasında FPS ve diğer özelliklerin ölçüleceği bir oyun modu, Oyun deneyimini geliştirecek ekstra uygulamalar, oyun esnasında tazeleme hızıyla senkronize çalışacak haptic özellikler üzerine de çalışılıyor. OxygenOS için gelecek özellikler şimdiden merak uyandırıyor.

Yeni geliştirmeler yolda

OnePlus’ın, OxygenOS için planladığı geliştirmeler bunlarla kısıtlı değil. Gelen raporlara göre şirket çok daha fazla geliştirme ve özellik üzerinde çalışıyor. Aynı zamanda 2021 yılında akıllı bir saat üzerinde çalışan Çinli akıllı telefon üreticisi, kullanıcıların beklediği OnePlus Watch’ı nihayet çıkaracak. Şirketin yeni akıllı telefonları da OnePlus 9 serisi de yolda. Yeni yılın ilk aylarında yapılacak bir etkinlikte tanıtılacak. Gelişmeler için takipte kalın…