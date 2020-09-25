OxygenOS 11 Zen Modu, Android 10’lu OnePlus telefonlara sunuldu

OnePlus, OxygenOS 11 ile beraber yeniden tasarladığı Zen Modu uygulamasını, Android 10 çalıştıran cihazları için de kullanıma sunmaya başladı. Böylelikle OxygenOS 11′in Zen Modu’nu, eski telefonunuzda da deneyimleyebileceksiniz.

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OnePlus, ilk olarak OnePlus 7 serisiyle birlikte akıllı telefonları için ‘Zen Modu’ olarak adlandırdığı yeni bir özelliği hayata geçirmişti. Zen Modu, ilk başta yalnızca kullanıcıların sanal dünyadan kopup bir süreliğine gerçek dünyayla entegre olmaları için telefonlarını 20 dakika kullanım dışı bırakmakla yetiniyordu.

Ancak OnePlus, sonradan eklediği daha fazla süre seçeneği ve günlük hatırlatıcılar gibi bir dizi yenilikle Zen Modu’nun işlevselliğini artırdı.

OxygenOS 11 ile yeniden tasarlanan Zen Modu, eski OnePlus telefonlara geldi

Android 11 tabanlı OxygenOS 11 kullanıcı arayüzüyle beraber ise Zen Modu’nun tasarımını tepeden tırnağa yenileyen OnePlus, şimdi de yeni Zen Modu’nu eski cihazlarına getiriyor. Eğer Android 10 işletim sistemini çalıştıran bir OnePlus telefonunuz varsa, şu andan itibaren direkt Google Play Store üzerinden yeni Zen Modu’nu yükleyebilirsiniz.

OxygenOS 11, Zen Modu sadece tasarımsal olarak değiştirmiyor. Aynı zamanda birkaç yeni özellik daha ekleyerek kullanışlılığını da bir üst seviyeye çıkarıyor. Örneğin artık kimsenin telefonunuzu kullanamamasını sağlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra bir oda oluşturarak arkadaşlarınızı size katılmaya davet edebilirsiniz. Ek olarak OnePlus, Play Store üzerinden yayınladığı Zen Modu uygulamasında birkaç adet temayı da kullanıcılara sunuyor.

Temel mantığı itibariyle Zen Modu, Google’ın telefon bağımlılığını azaltmak için hayata geçirdiği Digital Wellbeing gibi projelerle aynı ilkelere sahip. Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan akıllı telefonlar, inanılmaz derecede günlük yaşantımızı kolaylaştırsa da, her şeyin olduğu gibi onların da fazlası zararlıdır. Bir nevi dijital detoks olarak nitelendirebileceğimiz bu tarz uygulamalar sayesinde de günün belli bir bölümünü çevremizdeki gerçek dünyaya ayırmak için değerlendirebiliyoruz.