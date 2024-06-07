OVION telefon markası bir süredir e-ticaret sitelerinde ve bazı reklamlarda karşımıza çıkıyor. Özellikle OVION V30 Ultra modeli, uygun fiyatlı telefon arayanların çokça merak ettiği bir cihaz. OVION hakkında şimdi yepyeni bilgileri geldi. OVION Türkiye topraklarında, Kayseri’de yerli üretime başladı. Peki OVION kimin? OVION telefon modelleri hangileri? OVION V30 özellikleri neler? İşte OVION markası hakkında merak edilen her şey.

OVION V30 Ultra ile Türkiye’de Akıllı Telefon Rekabeti Kızışıyor

Türkiye’nin yeni akıllı telefon markası OVION, kısa süre önce piyasaya hızlı bir giriş yaptı. Halihazırda üç modelle tüketici karşısına çıkan OVION, Kayseri OSB yerleşkesinde üretim faaliyetlerine başladığını duyurdu. Üstün performans ve uygun fiyat hedefiyle öne çıkan marka, teknoloji severlerin ilgisini çekmeyi başardı. OVION markası aslında yeni değil, markanın cihazları ABD, BAE ve Katar’da halihazırda satılıyor.

OVION serisinde şüphesiz en dikkat çeken model ise amiral gemisi OVION V30 Ultra. Bu model, markanın web sitesi üzerinden satışa sunulmuş durumda. Uygun fiyatlı ve yüksek performanslı bir telefon arayanlar, bu modeli gözüne kestirmiş durumda. Peki OVION V30 Ultra özellikleri neler?

V30 Ultra, sınıfı için oldukça iddialı özelliklerle piyasaya sürüldü. Cihazda 6.67 inçlik kavisli AMOLED ekran bulunuyor. Bununla beraber, birçok orta sınıf telefonda gördüğümüz MediaTek Helio G96 yonga seti cihaza güç veriyor. Bu yonga setine, 12GB RAM ve 256GB depolama alanı eşlik ediyor.

Kamera konusunda da OVION V30 Ultra iddialı. Cihaz, 64MP ana kameraya sahip üçlü arka kamera kurulumu, 16MP ön kamera, 5.000mAh batarya ve 33W hızlı şarj desteği ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Samsung’un amiral gemisi cihazlarında bile 25W görürken, OVION burada önemli bir geliştirme yapmış. Cihazda NFC, FM Radyo gibi artık amiral gemisi telefonlarda bile görmediğimiz güzel donanımlara yer verilmiş.

OVION V30 Ultra fiyatı ise 14.999TL olarak belirlendi. Bunun yanı sıra, daha uygun fiyatlı OVION V20 Pro ve OVION V10 Lite modelleri de tüketicilere sunuluyor. Bu cihazlar henüz oldukça yeni. Bununla ilgili HWP YouTube kanalını takip etmenizi öneriyoruz, yakında yayına girecek videomuzda OVION markası ve OVION telefon modelleri hakkında önemli bilgiler paylaşacağız.

OVION’un kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşabileceği öngörülüyor. Özellikle, OVION V30 Ultra‘nın sunduğu özelliklerle piyasadaki rekabeti kızıştırması bekleniyor.

OVION Kimin? OVION Yerli mi?

OVION Türkiye‘nin arkasında, Ödül Madeni Eşya firmasının sahibi Mustafa Kemal Saçmacı yer alıyor. Mustafa Kemal Saçmacı’nın yatırımıyla kurulan marka, kullanıcılarına yüksek performanslı ve bütçe dostu akıllı telefonlar sunmayı amaçlıyor.

OVION telefon modelleri gündemde olsa da, marka diğer ürün gruplarında da varlık gösteriyor. OVION tam kablosuz kulaklık ve OVION akıllı saat gibi ürünler de markanın repertuarında var.

Bu gelişmelerle birlikte, OVION kimin sorusu da sıklıkla gündeme geliyor. OVION, Mustafa Kemal Saçmacı’nın liderliğinde, yerli üretim ve uygun fiyat politikasıyla Türkiye’de yeni akıllı telefon markası olarak öne çıkıyor. OVION telefon modelleri, Kayseri OSB’de kurulan tesislerde üretiliyor.

Özetle, OVION V30 Ultra ve diğer modelleriyle OVION, Türkiye’deki akıllı telefon pazarına güçlü bir giriş yapmış durumda. Yerli üretim avantajı ve rekabetçi fiyatlarıyla kullanıcıların dikkatini çeken marka, akıllı telefon tercihlerinde yeni bir alternatif sunuyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OVION markası başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!