Oyun
Overwatch 2 duyuruldu
Overwatch 2, Blizzard tarafından resmen duyuruldu. Overwatch direktörü Jeff Kaplan, BlizzCon‘da ilk oyunu büyük ilgi gören Overwatch‘ın yeni oyununu duyurdu.
İlginizi çekebilir: Mario Kart Tour, gerçek çok oyunculu oyunu test ediyor
Overwatch 2’de bizi neler bekliyor?
Overwatch 2, hikaye modu, tekrar oynanabilir Co-Op modu, kahraman görevleri, birçok yeni harita ve yeni kahramanların yanı sıra, Push adındaki yeni PvP moduyla gelecek.
Overwatch 2‘deki görevler Co-Op‘a uygun olacak ve bu sayede arkadaşlarımızla takım halinde hareket edip sonuca daha kolay ulaşabileceğiz. Serinin 2. oyununda, ilk oyunun aksine bize kahramanlarımızın yeteneklerini değiştirme ve yeni yetenekler ekleme imkanı sunulacak. Ayrıca karakterlerimizin yeteneklerini geliştirme fırsatımız da olacak.
Blizzard, oyunun yeni bir oyun motoru ile geleceğini açıkladı. Yeni oyun motoru daha büyük haritaların kullanılabilmesini ve ilk oyundan daha iyi bir görsel kalitesi sunulmasını sağlayacak.
Genel
Mario Kart Tour, gerçek çok oyunculu oyunu test ediyor
Oyuncuların yapay zekâ ile mücadele ettiği Mario Kart Tour oyununa artık gerçek zamanlı mücadeleler ekleniyor. Şirket önümüzdeki Aralık ayında beta sürümüne gerçek zamanlı çok oyunculu mod başlattığını açıkladı.
İlginizi çekebilir: Hangisinin gece modu daha iyi? iPhone 11 Pro, iPhone XS ve P30 Pro
Nintendo, bu eleştirileri dindirecek çok oyunculu modunu hayata geçireceğini duyurdu. İlk kez 1992 yılında SNES konsolu için satışa çıkan Mario Kart Tour’un uzun bir aranın ardından mobil platformlara gelmişti. Nintendo’nun popüler oyunlarından Mario Kart Tour, geçtiğimiz aylarda mobil platformlara gelmiş ancak çok oyunculu modda oyunların yapay zekâya karşı oynatılması tepki çekmişti.
Oyunun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda oyunun gerçek çok oyunculu modunun yakın zamanda kullanıcılara sunulacağı açıklandı. Duyuruda dikkat çeken kısım ise çok oyunculu modun beta sürümünün sadece Gold Pass abonelerine sunulacak olması oldu. Abonelik, ilk ücretsiz aydan sonra aylık 4,99 dolar olarak ücretlendiriliyor.
İlginizi çekebilir: Twitter artık siyasi reklam almayacağını duyurdu!
Mario Kart Tour mobil bugüne kadar yaklaşık 90 milyon kez indirildi. Bunun 53 milyonu Android tarafında iken iOS tarafında ise 37 milyon civarında ancak 12 milyon dolarlık oyun içi gelirin yüzde 75’i iOS tarafından geliyor.
Nintendo’nun oyuna biraz daha hareketlilik katacak çok oyunculu modu paralı yapıp yapmayacağı merak konusu. Eğer Gold aboneleri için olursa Nintendo’ya iyi bir gelir bırakacağı kesin gibi.
Oyun
PUBG Lite Sezon 2 Pass, ne yenilikler getiriyor?
PUBG Lite sürümüne geçtiğimiz hafta yepyeni bir güncelleme yayınlandı. Peki bu güncelleme biz oyunculara ne gibi yenilikler getirecek? Hep birlikte inceleyelim.
İlginizi çekebilir: PUBG MOBILE hilecileri oyundan men edecek!
Yeni güncelleme PUBG için yayına sürüldü. Sürüm notları ve yaptığımız oyun incelemeleri dahilinde sizin için oyunda yer alan yenilikleri ve düzeltmeleri derledik. Güncelleme detaylarından en önemlisi alışverişte kullandığımız oyun içi paraların kullanımında bir değişikliğe gidildi. Lite Pass Sezon 2; Survival Title Sezon 2, 4vs4 oyun modu ve hata düzeltmeleri içeriyor.
Yeni oyun içi alışveriş sistemi neler sunuyor?
Yeni güncellemenin getirdiği yeniliklerle birlikte kullanılan para birimleri Chicken Medal ve Gümüş Bullet olmak üzere ikiye ayrılıyor. Chicken Medal adı verilen paralarla ücretli kasaları satın alabiliyorlar. Bu kasalardan bildiğiniz üzere daha değerli niteliğe sahip silahlar ve özelleştirilebilir kıyafetler çıkabiliyor. Böylece tarzınızı konuşturabiliyorsunuz. Bu madalyaya ulaşmak istiyorsanız eğer PUBG’deki günlük etkinliklere katılarak, Lite Pass ve Lite Pass Premium ödüllerinden, günlük görevlerden, challenge görevlerinden ve diğer oyun etkinliklerinden kazanabiliyorsunuz.
Silver Bullet ise, oyun içi çatışmalarda kazandığınız kıyafetleri dönüştürerek bu paraları kazanabiliyorsunuz. Oyunda yer alan Silver Bullet Mağazası’ndan bu yopladığınız paralarla alışveriş yapabiliyorsunuz.
Yeni kapışma modu: 4’e 4
PUBG Lite artık 4’e 4 moduna sahip. Oyuncular, dört kişilik ekiplerden oluşan iki takım yaratabiliyor ve bu ekiplerle karşılıklı olarak kapışabiliyorlar. Oyun modu, eski nakliye konteynerleri ve araçlarıyla çevrili terkedilmiş bir depo alanında geçiyor. Hangi ekip, toplamda 40 kişiyi öldürürse oyunu o kazanıyor.
Lite Pass, 10 Ekim’de başladı ve Aralık’ın 5’ine kadar sürmesi planlanıyor. Oyuncular ayrıca, sezon bitse dahi 12 Aralık’a kadar kazandıkları ödülleri de alabiliyorlar. Lite Pass İkinci Sezon ile birlikte, oyuncular günlük görev ve kapışma görevlerinden deneyim puanı (XP) ve ödüller de toplayabiliyorlar.
Ayrıca, Lite Pass Premium ve Lite Pass Premium Plus aldığınız takdirde farklı görevler ve ödüllere kavuşmanız da mümkün hale geliyor.
Tüm detaylar ve sürüm bilgileri için buradaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. İyi oyunlar!
Haber
PUBG MOBILE hilecileri oyundan men edecek!
Ülkemizde ve dünyada en çok oynanan oyunların başında gelen PUBG, mobil sürümde kullanılan hile yöntemlerinin önüne geçmek için hazırlanıyor.
İlginizi çekebilir: Hangisinin gece modu daha iyi? iPhone 11 Pro, iPhone XS ve P30 Pro
Günde 3 bin hileci men edilecek
PUBG MOBILE, oyunda hile kullananları üzecek gibi görünüyor. Şirket, hile kullanan oyuncuları oyundan men etmek için anti-hile sistemini devreye alıyor. Şirket tarafından yapılan açıklamada bu anti-hile sistemi ile günde 3,000 oyuncunun oyundan men edileceği söyleniyor.
Oyun sırasında kullanılan şüpheli yazılımları sağlıklı bir şekilde tanıyacak sistem, bu yazılımları kullanan oyuncuları tespit edecek. Tespit edilen her kullanıcı anında oyun men edilecek. Oyundan men edilen kullanıcıların 10 yıllık bir süre boyunca oyuna tekrar giremeyeceği söylendi.