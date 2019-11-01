Overwatch 2 duyuruldu

PUBG Lite sürümüne geçtiğimiz hafta yepyeni bir güncelleme yayınlandı. Peki bu güncelleme biz oyunculara ne gibi yenilikler getirecek? Hep birlikte inceleyelim.

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Yeni güncelleme PUBG için yayına sürüldü. Sürüm notları ve yaptığımız oyun incelemeleri dahilinde sizin için oyunda yer alan yenilikleri ve düzeltmeleri derledik. Güncelleme detaylarından en önemlisi alışverişte kullandığımız oyun içi paraların kullanımında bir değişikliğe gidildi. Lite Pass Sezon 2; Survival Title Sezon 2, 4vs4 oyun modu ve hata düzeltmeleri içeriyor.

Yeni oyun içi alışveriş sistemi neler sunuyor?

Yeni güncellemenin getirdiği yeniliklerle birlikte kullanılan para birimleri Chicken Medal ve Gümüş Bullet olmak üzere ikiye ayrılıyor. Chicken Medal adı verilen paralarla ücretli kasaları satın alabiliyorlar. Bu kasalardan bildiğiniz üzere daha değerli niteliğe sahip silahlar ve özelleştirilebilir kıyafetler çıkabiliyor. Böylece tarzınızı konuşturabiliyorsunuz. Bu madalyaya ulaşmak istiyorsanız eğer PUBG’deki günlük etkinliklere katılarak, Lite Pass ve Lite Pass Premium ödüllerinden, günlük görevlerden, challenge görevlerinden ve diğer oyun etkinliklerinden kazanabiliyorsunuz.

Silver Bullet ise, oyun içi çatışmalarda kazandığınız kıyafetleri dönüştürerek bu paraları kazanabiliyorsunuz. Oyunda yer alan Silver Bullet Mağazası’ndan bu yopladığınız paralarla alışveriş yapabiliyorsunuz.

Yeni kapışma modu: 4’e 4

PUBG Lite artık 4’e 4 moduna sahip. Oyuncular, dört kişilik ekiplerden oluşan iki takım yaratabiliyor ve bu ekiplerle karşılıklı olarak kapışabiliyorlar. Oyun modu, eski nakliye konteynerleri ve araçlarıyla çevrili terkedilmiş bir depo alanında geçiyor. Hangi ekip, toplamda 40 kişiyi öldürürse oyunu o kazanıyor.

Lite Pass, 10 Ekim’de başladı ve Aralık’ın 5’ine kadar sürmesi planlanıyor. Oyuncular ayrıca, sezon bitse dahi 12 Aralık’a kadar kazandıkları ödülleri de alabiliyorlar. Lite Pass İkinci Sezon ile birlikte, oyuncular günlük görev ve kapışma görevlerinden deneyim puanı (XP) ve ödüller de toplayabiliyorlar.

Ayrıca, Lite Pass Premium ve Lite Pass Premium Plus aldığınız takdirde farklı görevler ve ödüllere kavuşmanız da mümkün hale geliyor.

Tüm detaylar ve sürüm bilgileri için buradaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. İyi oyunlar!