Outriders demo güncellemesi önemli değişiklikler getiriyor

Outriders demo versiyonu için yeni bir güncellemenin yolda olduğunu Reddit üzerinden duyuran Square Enix; dün itibariyle yenilikleri oyuna eklemiş durumda. Güncellemeyle oyuncu eşleştirmeleri hızlandırılırken; oyuncunun bazı özelliklerinde ve Captain düşmanların zorluğunda ayarlamaya gidiliyor. Gauss boss düşmanı ise artık tekrarlanan oynanışlarda daha zor hale gelecek.

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Bunun dışında oyunda en büyük değişikliğin eşya düşürmeyle ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Legendary eşya için istismar edilebilen “Loot Cave” için çözüm yoluna giden Square Enix; Epic eşyaları da satıcılardan kaldırdı. Ayrıca artık tekrarlanan oynanışlardaki yan görevler ödül olarak Legendary eşya düşürme şansına sahip olacak. Eşya düşme oranları ise oyunda sabit kalmış durumda.

Bu alandaki değişiklikler karakter gelişimi çabalarını başka yere yönlendirme amaçlı gibi. Öyle ki firmaya göre tam oyunun sahip olduğu ilerleme sistemi; oyuncuların demoda gösterebilecekleri fazla gelişimden etkilenme ihtimaline sahip. Dolayısıyla yayıncı firma karakter geliştirme çabalarını engellemek istemese de sistemin istismar edilmediğinden emin olmak istediğini bildiriyor.

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Bu güncelleme ise oyuna gelecek olan tek güncelleme değil. Square Enix yakın zamanda daha büyük bir güncelleme getireceğine de açıklamasında yer veriyor. Bununla birlikte birçok hata çözümü ve geliştirmeler oyunda yerlerini alacaklar. Yine Motion Blur seçeneği, oyuncu eşleştirme zamanı ayarlamaları ve sinematik sahneler için iyileştirmelerin de bu güncellemeyle gelmesi muhtemel. Sözü geçen güncelleme için ise net bir tarih şimdilik yok.

Son olarak 1 Nisan’daki çıkışından önce geçen hafta yayınlanan Outriders demo versiyonunun firmanın söylediğine göre iki milyon kişi tarafından indirildiğini belirtelim. Dolayısıyla Square Enix firmasının başarılı bir sürece imza attığını söylemek yanlış olmaz gibi.