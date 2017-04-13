Outlook’un Mac Sürümüne Google Takvim Desteği Geldi

Microsoft bugün e-posta servisi Outlook 2016’nın Mac sürümüne Google Takvim ve Google Kişiler desteği getirdiğini açıkladı.

Artık bütün Mac kullanıcıları Outlook uygulamasını kurarak Google Takvim ve Google Kişiler özelliklerini kullanabilir. Outlook’un bu sürümü ile Google Takvim üzerinden etkinlik oluşturabilir, silebilir ya da düzenleyebilirsiniz.

Bu güncelleme ile beraber Gmail kullanıcıları aynı zamanda Outlook üzerinden Focused Inbox özelliğini de kullanabilecek. Ayrıca seyahat bilgilerini ya da kargo teslimatı bilgileri yine Outlook üzerinden görülebilecek. Office 365 kullanıcılarının bu desteğe kavuşması için biraz daha süre var. Ancak kullanıcılar özelliğin ön izleme sürümünü Microsoft’un sitesinden indirip kurabilir.

Yukardaki görsele tıklayarak indirme sayfasına gidebilirsiniz.