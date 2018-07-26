Outlook.com gece modu özelliğine kavuştu

Microsoft bugün Outlook.com gece modu özelliğini nihayet kullanıma sunuyor. Teknoloji devi geçtiğimiz ay bu özelliği ilk kez tanıtmıştı ve geçtiğimiz Cadılar Bayramı’na özel geçici bir demo sürümünü ilk kez kullanıma sunmuştu. Bu yeni kalıcı sürüm hızlı ayarlar menüsünden aktifleştirilebilirken şu an yalnızca standart mavi tema ile birlikte kullanılabiliyor. Cadılar Bayramı sürümüne göre çok daha rafine bir görünüme sahip olan yeni gece modu, daha gri bir temaya sahip.

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Microsoft konuyla ilgili gece modunu tasarlarken birinci önceliklerinin insanların göz yorgunluğunun önüne geçilmesi olduğu açıklamasını yaptı. Tasarım süreciyle ilgili söylenenler ise şu şekilde:

Bugün pek çok e-posta servisi gece modu özelliği sunuyor. Ancak yaptığımız incelemeler sonucunda fark ettik ki sayfadaki e-postaların okunduğu alanın açık renk, kalan arayüzün ise koyu renk olması insanların deneyimlerine tüm sayfanın açık renk olmasına oranla daha olumsuz etki ediyor.

Outlook.com gece modu özelliği Microsoft‘tan en çok beklenen özelliklerdendi. Şirket Cadılar Bayramı sürümünün ardından özelliğin bugünkü formuna ulaşabilmesi için ciddi bir mesai harcadığını ifade ediyor. Ayrıca eğer gece modunda bir e-postayı okumak zor geliyorsa yalnızca o e-postaya özel gece modunu kaldırma butonu bile sayfaya eklenmiş.

Microsoft yetkilileri gece modunu bir tema olarak sunmadıklarını ifade ediyor. Bunun sebebi olarak da tüm temalarda gece modu deneyiminin yaşanabilmesini istediklerini belirtiyor. Geçtiğimiz günlerde takvim ve kişiler sekmeleri için yeni özellikler yayınlanmasıyla birlikte belli başlı tasarım değişiklikleri de yapıldı. Bu yeni tasarım değişikliği bugün gece modu ile birlikte beta aşamasından çıkıyor. Outlook.com günümüzde 400 milyon aktif kullanıcıya sahip ve bu yeni gelen güncellemelerin pek çok kullanıcıyı mutlu edeceği düşünülüyor.