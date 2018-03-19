Outlook Android sürümüne takvim ve video desteği geldi

Outlook Android sürümü bir güncelleme alarak yenilendi. Her ne kadar ana güncelleme olmasa da takvim entagrasyonu getirilen güncelleme, kullanımı fazlasıyla kolaylaştıracak. Aynı zamanda e-posta ekine koyulan resimleri de direkt olarak Outlook üzerinden görebileceksiniz.

Outlook Android için takvim ve video

Android telefonlarındaki performansa dayalı gelişmeler de içeren Outlook, özellikle takvim entegrasyonu ile uygulama üzerinden gelen davetiye ve seyahat biletleri vb. işlevleri direkt olarak Android cihazlardaki takvime aktarabilecek. Ayrıca Outlook’ta eklenebilen takvim ekini de Android telefonunuzun takvim uygulamasından da görebileceksiniz. Söz konusu gelişmeleri cihazınıza uygulamak ya da Outlook’u deneyimlemek için buradaki bağlantıdan Outlook’u indirebilirsiniz.