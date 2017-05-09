Çin merkezli telefon üreticisi Oukitel, haziran ayında K10000 Pro isimli devasa bir bataryaya sahip yeni bir model daha çıkarmayı planlıyor.

Oukitel 2015 yılında K10000’i çıkarmıştı. K10000’in üzerinde 10.000 mAh büyüklüğünde batarya bulunuyordu ancak telefonun tamamen şarj olması sadece 3 ya da 3.5 saat cvarında sürüyor. Firmaya göre flaş şarj teknolojisi 12V/2A ile bunu mümkün kılıyor.

Yeni telefonda eskisine göre bazı iyileştirmeler de yer alıyor. K10000 Pro’nun üzerinde 5.5 büyüklüğünde ve 1080p çözünürlüğünde ekran yer alıyor. Telefonda ayrıca 8 çekirdekli 1.5Ghz hızında MediaTek işlemci, 3GB RAM ve 32 GB depolama alanı bulunuyor.

Şimdilik telefonunun Android’in hangi versiyonuna sahip olacağı, fiyatının ne kadar olacağı ya da kamera gibi diğer özelliklerinin nasıl olacağı belli değil. 2017 yılında bir telefonun Android Lollipop ile çıkacağını düşünmek biraz yanlış olur. Ancak bu yine de telefonun önemli detaylarının bilinmediği anlamına gelmiyor.