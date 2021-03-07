Otomobil sayısı 19 yılda 3 kat arttı | Türkiye’nin otomobil karnesi belli oldu!

Türkiye’nin otomobil karnesi belli oldu. Son 19 yılda trafiğe kayıtlı otomobil sayısının 8.5 milyon arttığı gelen bilgiler arasında. Oransal olarak baktığımızda %350 oran ile kamyonet grubu ilk sırada yer alıyor.

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Türkiye’de 2002 yılında trafiğe kayıtlı 4.6 milyon otomobil yer alıyordu. Buna ek olarak 2020 sonu itibariyle bu oran 13.1 milyona kadar ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yapılan derlemeler toplam taşıt sayısının 24 milyon 144 bini geçtiğini gösteriyor.

Kamyonet en yüksek artışa sahip olan araç grubu

Özellikle şehir içi yük taşımacılığında kullanılan kamyonet grubu en çok artışla karşımıza çıkıyor. 2002’de 875 bin olan kamyonet sayısı 2020 sonunda 3 milyon 958 bin olarak belirtildi. Yaklaşık yüzde 350 oranında bir artış görmek mümkün.

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Diğer araç gruplarına baktığımızda traktör sayısı yaklaşık 800 bin artarak 1 milyon 958 bine ulaştı. Ayrıca otomobil sayısına baktığımızdaysa 19 yılda 8.5 milyon artış görüyoruz.

Şehirler arası ulaşımda aktif olarak kullanılan otobüs sayısı yaklaşık 100 bin artış göstererek 212 bine yükseldi. Buna ek olarak Corona virüs döneminde oldukça fazla kullanıcının ilgisini çeken motosiklet grubu da artış gösteren araçlar arasında. 2 milyona yakın artışla 3 milyon 512 bin motosiklet trafiğe kayıtlı olarak karşımıza çıkıyor.

Trafiğe kayıtlı araçların sayısının artması elbette otomobillerin artık ihtiyaç listesinde üst sıralarda yer almasıyla ilgili. Bununla birlikte markaların sunduğu kampanyalar, insanların daha kolay araç sahibi olmasına olanak sağlıyor. Aynı oranda gelişmeyen trafik ise sorun olarak karşımıza çıkıyor. Dileriz bu artışa paralel olarak trafik sorunu da çözüme kavuşur.

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