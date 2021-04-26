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Oscar 2021 ödülleri sahiplerini buldu!
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen Oscar 2021 Ödülleri, bu yıl 93. kez sahiplerini buldu.
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Herkesin merakla beklediği 93. Akademi Ödülleri, Los Angeles’ta düzenlenen törenle iki ay rötarlı bir şekilde sahiplerini buldu. Oscar 2021 Ödül Töreni 25 Nisan’ı 26 Nisan’a bağlayan gece 03:00’te başladı.
Pandemi sebebiyle ödül töreninin yapıldığı mekanda da değişikliğe gidildi. Dolby Theatre binası her sene ödül törenine ev sahipliği yaparken, bu sene sadece yan etkinlikler yapıldı. Ana ödül töreni ise şehrin merkezi tren istasyonunda gerçekleşti.
Törende Chloe Zhao’nun yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Nomadland’, ‘En İyi Film’ ödülünün sahibi oldu. Dünyada büyük ses getiren yapım, aynı zamanda yönetmeni Chloe Zhao’ya da ‘En İyi Yönetmen’ ve başrolü Frances McDormand’a ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödüllerini getirdi. Zhao, 93 yıllık Oscar tarihinde Kathryn Bigelow’dan sonra bu dalda ödül alan ikinci kadın yönetmen oldu. Törende ayrıca, Emerald Fennell ve Chloe Zhao, kategoride aynı yıl içerisinde ilk kez iki kadın yönetmenin yarışıyor olması açısından da bir ilke imza attı.
En İyi Film
- Nomadland – Kazandı
- Minari
- Promising Young Woman
- The Trial of the Chicago 7
- Mank
- The Father
- Judas and the Black Messiah
- Sound of Metal
En İyi Yönetmen
- Chloé Zhao (Nomadland) – Kazandı
- David Fincher (Mank)
- Emerald Fennell (Promising Young Woman)
- Lee Isaac Chung (Minari)
- Thomas Vinterberg (Another Round)
En İyi Kadın Oyuncu
- Viola Davis (Ma Rainey’s Black Bottom)
- Frances McDormand (Nomadland) – Kazandı
- Carey Mulligan (Promising Young Woman)
- Andra Day (The United States vs Billie Holiday)
- Vanessa Kirby (Pieces of a Woman)
En İyi Erkek Oyuncu
- Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom)
- Anthony Hopkins (The Father) – Kazandı
- Riz Ahmed (Sound of Metal)
- Steven Yeun (Minari)
- Gary Oldman (Mank)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
- Olivia Colman (The Father)
- Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm)
- Youn Yuh-Jung (Minari) – Kazandı
- Amanda Seyfried (Mank)
- Glenn Close (Hillbilly Elegy)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
- Sacha Baron Cohen (The Trial of the Chicago 7)
- Leslie Odom Jr. (One Night in Miami)
- Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah) – Kazandı
- Paul Raci (Sound of Metal)
- LaKeith Stanfield (Judas and the Black Messiah)
En İyi Kurgu
- The Father
- Nomadland
- Promising Young Woman
- Sound of Metal – Kazandı
- The Trial of the Chicago 7
En İyi Özgün Senaryo
- Judas and the Black Messiah
- Minari
- Promising Young Woman – Kazandı
- Sound of Metal
- The Trial of the Chicago 7
En İyi Uyarlama Senaryo
- Borat Subsequent Moviefilm
- The Father – Kazandı
- Nomadland
- One Night in Miami
- The White Tiger
En İyi Sinematografi
- Judas and the Black Messiah
- Mank – Kazandı
- News of the World
- Nomadland
- The Trial of the Chicago 7
En İyi Animasyon
- Over the Moon
- A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon
- Onward
- Soul – Kazandı
- Wolfwalkers
En İyi Belgesel
- Collective
- Crip Camp
- The Mole Agent
- My Octopus Teacher – Kazandı
- Time
En İyi Uluslararası Film
- Another Round (Denmark) – Kazandı
- Collective (Romania)
- Better Days (Hong Kong)
- The Man Who Sold His Skin (Tunisia)
- Quo Vadis, Aida? (Bosnia and Herzegovina)
En İyi Prodüksiyon Tasarımı
- The Father
- Ma Rainey’s Black Bottom
- Mank – Kazandı
- News of the World
- Tenet
En İyi Kostüm Tasarımı
- Emma
- Ma Rainey’s Black Bottom – Kazandı
- Mank
- Mulan
- Pinocchio
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı
- Emma
- Hillbilly Elegy
- Ma Rainey’s Black Bottom – Kazandı
- Mank
- Pinocchio
En İyi Görsel Efekt
- Love and Monsters
- Midnight Sky
- Mulan
- Tenet – Kazandı
- The One and Only Ivan
En İyi Ses
- Greyhound
- Mank
- News of the World
- Soul
- Sound of Metal – Kazandı
En İyi Özgün Müzik
- Da 5 Bloods
- Mank
- Minari
- Soul – Kazandı
- News of the World
En İyi Özgün Şarkı
- Judas and the Black Messiah – Kazandı
- The Trial of the Chicago 7
- Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga
- The Life Ahead
- One Night in Miami
En İyi Kısa Animasyon
- Burrow
- Genius Loci
- If Anything Happens I Love You – Kazandı
- Yes-People
- Opera
En İyi Kısa Belgesel
- Collette – Kazandı
- Do Not Split
- Hunger Ward
- A Concerto Is a Conversation
- A Love Song for Latasha
En İyi Kısa Film
- Feeling Through
- The Letter Room
- The Present
- Two Distant Strangers – Kazandı
- White Eye
Son olarak Los Angeles’taki Union Station ve Dolby Theatre’da eş zamanlı olarak düzenlenen Oscar 2021 ödül töreni, canlı yayınla Türkiye’nin kültür sanat kanalı TRT 2 ekranlarında sinemaseverlerle buluştu.
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Akıllı Telefonlar
Honor Play 20 modeli tanıtıldı
Çin merkezli teknoloji üreticisi Honor, giriş-orta segment yeni telefonu Honor Play 20 modelini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonları tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.
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Huawei’den ayrılıp bağımsız bir marka haline gelen Honor, en yeni telefonu Honor Play 20’yi sessizce piyasaya sürdü. Mütevazi özelliklere sahip olan Honor Play 20’nin kullandığı işlemci ise oldukça şaşırttı. Giriş orta segment arası bir cihaz olarak karşımıza çıkan Play 20, en azından başlangıç fiyatı ile tüketicilerin ilgisini çekebilecekmiş gibi görünüyor.
Honor Play 20; 6.51 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüklü LCD ekrana sahip. Bu ekranın üzerindeki damla çentik ise 5 megapiksel ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Telefonun arkasında ise 13 megapiksel ana kamerayı 2 megapiksel derinlik sensörü tamamlıyor. Ayrıca bu iki kameraya LED flaş eşlik ediyor.
Cihaz, TSMC tarafından 12nm işlem teknolojisi üzerine inşa edilmiş Unisoc T610 yonga seti ile güçlendirilmiş durumda. İşlemciye ise 4 GB/6 GB/8 GB RAM ve 128 dahili depolama alanı eşlik ediyor. Ayrıca Micro SD kart desteği ile depolama alanı 512 GB’a kadar artırılabiliyor.
Play 20, Magic UI 4.0 arayüz ve Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkacak. Ayrıca cihaz 5.000 mAh pil kapasitesine sahip.
Honor Play 20 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,5 inç FHD+
- İşlemci: Unisoc Tiger T610
- RAM: 4 GB, 6 GB ya da 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Ön Kamera: 5 MP
- Arka Kamera: 13 Megapiksel ana kamera + 2 Megapiksel derinlik sensörü
- Batarya: 5.000 mAh
- İşletim Sistemi: Magic UI 4.0 (Android 10)
- Renk Seçenekleri: Magic Night Black, İzlanda Beyazı, Aurora Mavisi ve Titanyum Gümüş
Son olarak şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Honor Play 20, 30 Nisan itibarıyla Çin’deki perakendecilerden satın alınabilecek. 4 farklı renk seçeneğine sahip Play 20’in fiyatı ise 138 dolardan başlıyor. RAM seçeneklerine göre telefonun fiyatı 215 dolara kadar yükseliyor. Honor Play 20’nin Türkiye’ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.
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Akıllı Telefonlar
Vivo V21 5G modelinin tasarım detayları belli oldu!
Vivo V21 5G modeli yakın bir zamanda kullanıcılarının karşısına çıkacak. Orta üst seviye akıllı telefon rekabetine dahil olacak akıllı telefon, önümüzdeki hafta tanıtılacak. Merakla beklenen akıllı telefon ile alakalı da bu minvalde yeni bilgiler çıkmaya devam ediyor. Cihazın tasarım detayları resmen belli oldu. Akıllı telefonun tanıtım öncesi yeni resimleri ortaya çıktı. Firmanın Hindistan ofisi, tanıtım öncesi bir nevi reklam amaçlı bazı görseller paylaştı.
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İşte Vivo V21 5G modelinin tasarım detayları!
Vivo akıllı telefon dünyasına yeni bir model daha çıkarıyor. Fiyat performans ürünleri ile adından sıkça söz ettiren firma, yerini sağlama almak istiyor. V serisi akıllı telefonların en son ürünü olan V21 5G için çalışmalarını sürdüren akıllı telefon üreticisi, artık geri sayıma geçti. Fiyat performans odaklı olarak akıllı telefon dünyasına giriş yapacak cihaz, 5G özelliği ile dikkat çekiyor. Orta üst seviyede yer alması beklenen akıllı telefon ile birlikte firma daha fazla kullanıcıya ulaşmak istiyor. Böylelikle firma piyasada önemli bir alternatif olma yolunda emin adımlarla ilerleyebilir. Önümüzdeki hafta tanıtımı yapılacak Vivo V21 5G modeli ile alakalı da tanıtım öncesi yeni bilgiler ortaya çıktı. Firmanın Hindistan ofisi tanıtım tarihini duyurduğu paylaşımında cihaza dair bazı yeni görüntüler kullandı. Böylelikle akıllı telefonun da tasarım detayları resmi ağızdan ortaya çıktı.
Orta üst seviyede kullanıcılarını karşılayacak Vivo V21 5G modeli, tasarımsal anlamda büyük yeniliklere sahip olmayacak. Bununla birlikte cihazın biraz eski nesil bir tasarımı olduğunu da söylemek mümkün. Zira akıllı telefon delikli ekran teknolojisinin yaygınlaştığı piyasada damla çentikli tasarım ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Ekran boyutu belli olmayan akıllı telefon bir adet ön kamera ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte ön kameranın değeri ise tam 44 MP. Bununla birlikte akıllı telefonun ön kamerasında OIS (optik görüntü sabitleyici) teknolojisi de yer alıyor. Firma paylaştığı poster ile bu özelliği resmen duyurdu. Ayrıca cihazın arka tarafında ise üçlü kamera kurulumu dikkat çekiyor. Bu kameralar arasında yer alan ana kamera lensi ise 64 MP olacak. Ne yazık ki diğer iki kameranın özellikleri henüz belli olmadı. Akıllı telefon üç farklı renk seçeneğine sahip olacak. Bunlar sırasıyla, “gün batımı parıltısı”, “arktik beyaz” ve “alacakaranlık mavisi”. Firma renk bu renk seçenekleri ile birlikte cihazının etkili ve heybetli görünmesini istiyor.
Vivo V21 5G 2.5 boyutlu arka cam ile geliyor!
Tasarımsal anlamda güçlü bir etki bırakmak isteyen firma, işini ince eleyip sık dokumuşa benziyor. Zira akıllı telefon arka tarafta 2.5 boyutlu cam ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Bu cam sayesinde akıllı telefon gün ışığına bağlı olarak renk geçişlerine sahip olacak. Özellikle günümüz akıllı telefon dünyasında çokça kullanılan bu cam, firmanın da dikkatinden kaçmamışa benziyor. Akıllı telefon “arktik beyaz” renkli modeli ile karlı dağları anımsatacakken, “alacakaranlık mavisi” ile birlikte de daha klas bir görünüme sahip olacak. Bununla birlikte cihazın üçüncü renk seçeneği olan “gün batımı parıltısı” ilginç bir teknolojiye de sahip. Firma bu renk için özel olarak çift kaplama işlemi gerçekleştirmiş. Bu teknoloji firmanın X60 Pro modelinde de oldukça dikkat çekmişti. Bu sayede cihazın arka camı gün ışığına bağlı olarak belli açılardan gök kuşağı etkisine sahip olacak. Yüksek pürüzlülük ve geçirgenlik mottosu ile üretilen bu camlar kullanıcıların ilgisini oldukça çekeceğe benziyor. Akıllı telefon 7.29mm inceliğe ve 176 gram ağırlığa sahip olacak.
Vivo V21 5G, tasarımsal anlamda etkili olmak istediği kadar teknik özellik konusunda da devrim yaratmak istiyor. Akıllı telefon sanal RAM uygulamasını kullanan ilk modeller arasında yerini alacak. 8 GB RAM kapasitesine sahip olacak cihaz, sanal RAM teknolojisi sayesinde kullanıcılara 3 GB‘lık ekleme yapmaları imkanını sunacak. Kullanacağı işlemci belli olmayan akıllı telefon, 5G özelliği ile piyasaya çıkacak. Orta seviyeye konumlandırılan cihaz için Snapdragon 700 serisinden bir işlemcinin yer alacağı iddia ediliyor. Akıllı telefon 27 Nisan tarihinde gerçekleşecek etkinlik ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Etkinlik Türkiye saati ile 9.30‘da başlayacak. Bakalım firma yeni akıllı telefonu ile akıllı telefon dünyasında iddialı olmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M42 5G modelinin tüm detayları belli oldu!
Samsung‘un yeni 5G destekli modeli Galaxy M42 5G modelinin tüm özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu. İşte karşınızda tüm detaylarıyla Galaxy M42 5G.
5G destekli modellere oldukça fazla ısınan Samsung yeni bir modelle daha karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Birkaç gün önce birçok özelliğini öğrendiğimiz Samsung Galaxy M42 5G, şimdi daha fazla detay ile karşımıza çıkıyor. Gelin yakın bir tarihte tanıtılacak olan Galaxy M42‘ye yakından bakalım. İşte tüm detaylarıyla Galaxy M42!
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Samsung Galaxy M42 5G’nin tüm özellikleri!
Samsung‘un sevilen serisi M bünyesinde piyasaya sürülecek olan Galaxy M42 geliyor. Özellikleri ile kullanıcıları heyecanlandıran M42, özellikle orta segmente hitap etmesi nedeniyle gayet ulaşılabilir duruyor. Bakalım Galaxy M42 ne gibi özellikler sunuyor.
İlk olarak ekran tarafından başlamak gerekirse Samsung Galaxy M42 5G üzerinde 6.6 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekran taşıyor. Parmak izi sensörünü üzerinde taşıyan bu ekran hemen üzerinde 20MP’lik ön kameraya da ev sahipliği yapıyor. Cihaz damla çentikli tasarım ile birlikte geliyor.
Cihazın hemen arkasına baktığımızda 48MP‘lik bir ana kamera görüyoruz. Bu ana kameranın yanında 8MP‘lik ultra geniş açılı sensör yer alıyor. Ek olarak 5MP‘lik bir derinlik sensörü ve yine 5MP‘lik bir makro lens arka kameraya eşlik ediyor. Yani toplamda dörtlü kamera kurulumu cihaz üzerinde bulunuyor.
Galaxy M42‘nin performansını veren birime baktığımızda ise karşımıza Qualcomm’un Snapdragon 750G yonga seti çıkıyor. Cihaza 5G desteğini de kazandıran bu işlemciyi 4GB ve 6GB Ram belleklerin desteklemesi bekleniyor. Standart olarak 128GB depolama ile birlikte gelen M42, microSD kart desteği de sunuyor. 5000mAh veya 6000mAh batarya ile gelmesi beklenilen cihaz 15W hızlı şarj desteği sunacak. Cihazın diğer özellikleri arasında 802.11 b/g n/ac Wi-Fi ve Bluetooth 5.0 de bulunuyor.
Galaxy M42 5G’nin fiyatı ve çıkış tarihi!
Orta segment özellikler sunan Galaxy M42 5G için Samsung 2200-2800 TL gibi bir fiyat etiketi belirlemiş. Ancak bu fiyata vergiler ekleneceği için cihazın fiyatı daha da yükselecektir. 28 Nisan‘da lansmanı gerçekleştirilecek olan cihazın şu anda satışa sunulma tarihi bilinmiyor.
Genel olarak baktığımızda Samsung Galaxy M42 5G gerçekten ilgi çekici bir model gibi duruyor. Özellikle M Serisi bünyesinde olması nedeniyle M51 ile ciddi benzerlik gösteriyor. Özellikle performans ve pil tarafında cihazın M51’e yakın olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu kadar yüksek batarya kapasitesine 15W hızlı şarj desteği yetersiz gelecektir.
Bakalım Samsung 28 Nisan’da gerçekleşecek olan lansmanda cihaz hakkında başka ne gibi bilgiler verecek. Sizce Galaxy M42 nasıl bir cihaz olmuş? Sizce M42 ülkemize gelirse nasıl bir tepki görür? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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