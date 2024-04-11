Çinli teknoloji devi Xiaomi, bir süredir yeni akıllı telefonu Redmi Turbo 3 üzerinde çalışıyordu. Xiaomi bu modelini orta segment için geliştiriyordu. Geldiğimiz noktada bugün ise Turbo 3 tanıtıldı. Detaylara bakalım.

Redmi Turbo 3 neler sunuyor?

Redmi Turbo 3, 1.5K çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 6.67 inç büyüklükte ve 120 hz ekran yenileme hızına sahip. Ekran paneli olarak ise OLED bir panel kullanılıyor. Ayrıyeten ekranın 2400 nit tepe parlaklık desteği de bulunuyor.

Turbo 3 kaputun altında Snapdragon 8s Gen 3 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 16 GB’ kadar RAM ve 1 TB dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 8s Gen 3 yonga seti gücünü 90W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

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Kamera tarafında ise Redmi Turbo 3 üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Bu arka kamera kurulumunda bizleri OIS destekli 50 MP çözünürlükte Sony LYT-600 bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlükte makro kamera eşlik ediyor. Akıllı telefon ön tarafta selfieler ve görüntülü aramalar için 20 MP çözünürlükte bir ön kameraya da sahip.