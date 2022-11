Artemis görevinin başlatılmasından beş gün sonra, Orion uzay aracı Ay üzerindeki ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Manevra sırasında kapsül Ay yüzeyine en yakın noktasına, yaklaşık 130 kilometre yüksekliğe ulaştı ve Cuma günü (25) doğal uydunun yörüngesine girmeye hazırlanıyor.

Aracın bu yörüngede bir hafta kalarak, uzay araştırmaları için gelecekte yapılacak insanlı bir yolculuk öncesinde sistemlerini test etmesi amaçlanıyor.

Ay uçuşu sırasında Orion Dünya’dan 370 bin kilometreden daha uzaktaydı. NASA, Ay’ın arkasından geçerken uzay aracıyla iletişimi bile kaybetti ki bu beklenen bir durumdu. Yer istasyonu ile sinyal 34 dakika sonra kurtarıldı.

Earthset. 🌎@NASA_Orion captured this shot of Earth “setting” while the spacecraft passed close to the Moon. Nearly 270,000 miles (430,000 km) away, #Artemis I will soon surpass Apollo 13’s record-setting distance from Earth in a spacecraft designed to carry astronauts. pic.twitter.com/lvDS7nGPRo

