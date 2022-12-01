NASA, Orion kapsülünün bu gece Dünya’ya dönüş yolculuğuna başlamasına izin veriyor. ABD uzay ajansı uzay aracının motorlarını saat 10.53’te çalıştırarak Orion’u Ay etrafındaki yörüngesinden çıkaracak ve mavi gezegene doğru yolculuğuna başlayacak.

Bu gerçekleşmeden önce NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından ortaklaşa geliştirilen altı itici ile bazı testler gerçekleştirdiğini açıkladı. İticiler, normalde 17 saniye ya da daha kısa olan normal süre yerine 95 saniye boyunca yanabildi. Bu testler sayesinde NASA, iticilerin özellikleri hakkında yeni bilgilere sahip olacaktır.

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Dünya’ya dönüş yolculuğu sırasında da bazı testler gerçekleştirilecek. Örneğin NASA, belirli bir kanadın açılıp kapanmasının uzay aracının bazı kısımlarını nasıl etkilediğini ve uzay aracının daha yakın bir serbest rotada su üstünde kalıp kalamayacağını öğrenmek istiyor.

NASA Orion kapsülü, Artemis I görevi kapsamında uzun bir gecikmenin ardından 16 Kasım Çarşamba günü SLS roketiyle fırlatıldı. Kapsülün 25 günden fazla süren bir görevin ardından 11 Aralık’ta Pasifik Okyanusu’na güvenli bir şekilde inmesi bekleniyor. Bu uzay görevi, kapsülün on yıllar sonra ilk kez astronotları Ay’a götürmek için kullanılmasından önce, Orion’un çeşitli yönlerini derin uzayda test etmeyi amaçlıyor. Bu, 2025 yılında yapılması planlanan Artemis III görevi ile gerçekleşecektir. Kasım ayı sonlarında NASA, Orion’un Ay’ın yörüngesine girdiğini duyurdu. Birkaç gün sonra, kapsülün fırlatılmasından bu yana uzayda 432210 km’den fazla yol kat ettiği açıklandı. NASA’ya göre bu, insan taşımak üzere tasarlanmış bir uzay aracının şimdiye kadar kat ettiği en uzun mesafe.