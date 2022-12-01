Bulut şifreleme hizmeti BoxCryptor’ın kurucuları bu hafta Dropbox’ın şirketin fikri ürününü satın aldığını duyurdu. Resmi Boxcryptor blogunda yer alan duyuruya göre Dropbox, Boxcryptor’dan IP teknolojisini satın aldı, ancak müşteri verilerini satın almadı.

Dropbox bu teknolojiyi ürünlerine sıfır bilgi uçtan uca şifreleme getirmek için kullanmayı planlıyor. Boxcryptor, şifreleme teknolojisini Dropbox ürünlerine yerleştirmek için çalışacak.

Mevcut Boxcryptor müşterilerine lisansları süresince şirket tarafından ve Alman veri merkezlerinden hizmet verilmeye devam edilecek. Duyuruya göre hiçbir müşteri verisi Dropbox sunucularına aktarılmayacak.

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Boxcryptor mevcut müşterilerine “sözleşmelerinin süresi boyunca” hizmet vermeyi planlıyor. Hizmet bireylere, işletmelere ve Kurumsal müşterilere sunuldu. Bireyler Boxcryptor’ın sınırlı bir ücretsiz sürümünü kullanabiliyor ya da iş veya kişisel planlara kaydolabiliyorlardı. Ücretli bir plana kaydolan bireyler için maksimum abonelik süresinin 3 yıl olduğu görülüyor.

Ekip lisansları da 1 yıllık ve 3 yıllık lisanslar olarak sağlanmıştır. Kurumsal müşteriler farklı destek süreleri için pazarlık yapabilmiş olabilir. Görünüşe göre ödeme yapan müşteriler hizmeti 3 yıla kadar kullanmaya devam edebilecekler. Ücretsiz kullanıcıların nasıl etkileneceği konusunda bir bilgi yok.

Tüm mevcut kullanıcılar ve müşteriler yakında bilgi içeren e-postalar alacaktır. Boxcryptor artık yeni hesap oluşturma veya lisans satın alma işlemlerini kabul etmiyor.

Desteğin sona ermesinden sonra ne olacak? Boxcryptor henüz bilgileri açıklamadığı için bu şu anda herkesin tahminidir. Görünüşe göre müşteriler lisanslarını uzatamayacaklar. Eğer doğruysa, müşterilerin buluttaki verileri şifrelemek için farklı bir hizmet bulmaları gerekecek.