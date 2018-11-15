Optoma Türkiye’de iddiasını arttırıyor

Görsel ve işitsel çözümler alanında faaliyet gösteren Optoma; iş, eğitim, profesyonel ses/video, oyun, ev eğlencesi gibi alanlarda projeksiyon ve ses ürünleriyle dikkat çekiyor.

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Yüksek teknolojili yenilikçi ürünler kullanıcılarla buluşacak

Yakın zamanda Türkiye pazarına giren teknoloji devinin Türkiye Ülke Müdürü Cüneyt Düzgün ülkemizin Optoma için en önemli pazarlardan biri olduğunu ve yüksek teknolojili projeksiyon ürünlerini; Türkiye’deki kullanıcılarla buluşturarak pazarın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda en doğru çözümleri sunmaya odaklandıklarını aktardı. Düzgün, teknoloji devinin Türkiye hedefleri hakkında yaptığı açıklamada, “Optoma olarak dünyanın en büyük DLP projektor üreticisi ve markasıyız. Dünya genelinde özellikle son yıllarda yaptığımız çalışmalarla hem Optoma’nın konumunu pekiştiriyor hem de birçok ürün segmentine öncülük ediyoruz. Bizim de bağlı olduğumuz EMEA bölgesinde 2017 yılı sonunda yaklaşık %13 olan pazar payımızı 2018 yılında daha da arttırmak üzere çalışmalara devam ediyoruz. Türkiye operasyonumuza başladığımız 2016 yılından bugüne kadar da her yıl büyüyerek pazar payımızı arttırıyoruz. Türkiye’de önümüzdeki dönemlerde bu büyümemizi devam ettirerek her zaman için ilk sırada olmayı hedefliyoruz.” dedi.

Her segmentte çok geniş ve yenilikçi bir ürün gamına sahip olduklarını ifade eden Düzgün, “Türkiye’de özellikle yüksek teknolojili yeni ürünlere odaklanmak istiyoruz. Hedef kitlelerimize göre 300 ansilumen parlaklık ve üst segmentte Lazer 10000+ kurumsal çözümlerimizden mapping ve blending uygulamalarına kadar tüm yeni teknolojilerimizi kullanıcılara sunmayı hedefliyoruz. Eğitim sektörüne yönelik olarak ürettiğimiz interaktif lazer projektörlerimiz, ev sineması için geliştirdiğimiz LED, Lazer 4K UHD modellerimiz ve iş, eğitim ve ev eğlencesi alanları için akıllı(Android) projektörlerimizin satışlarını gerçekleştirmek üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 4K LED ekranlarımızın yanı sıra çok yakında Nuforce kablosuz kulak içi wifi ve bluetooth kulaklıklar ile dac station ürünlerimizin de satışına başlamayı planlıyoruz” dedi.

Dünya genelinde 17000’den fazla çalışanı olan optik component, ses ve görüntüleme çözümleriyle dünyanın en büyük DLP ODM üreticisi Coretronic grubunun bir markası olarak kurulan Optoma aynı zamanda dünyada ilk ‘DARBEE Visual Presence’ teknolojisine sahip marka olarak biliniyor. Eğitim, kamu, müzeler, konferans salonları, ev sineması, perakende, medikal, etkinlik, ev eğlencesi, sanat galerileri vb. alanlarda 20000+ saat kullanım ömrü olan lazer profesyonel Audio&Video çözümleriyle kullanıcılara DuraCore Lazer ve Multicolor teknolojisi ile hizmet sunuyor.