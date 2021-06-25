Akıllı Telefonlar
OPPO’NUN YENİ YERLİSİ | OPPO A74 KUTU AÇILIŞI
OPPO, Türkiye’deki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. OPPO’nun diğer yerli telefonlarından sonra şimdi de yeni yerli üretim telefonu OPPO A74’ün kutusunu açıyor ve özelliklerine hep beraber yakından bakıyoruz.
Bakmakta fayda var: Twitter, Facebook benzeri emojiler getiriyor!
Yerli OPPO A74’ün teknik özellikleri ise şöyle:
Ekran: 6.43 inç, 1080×2400 Full HD+ çözünürlük
İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662
İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı ColorOS 11.1
Bellek: 4GB RAM
Hafıza: 128GB Depolama + 256GB’a kadar microSD kart desteği
Arka Kamera: 48+2+2
Ön Kamera: 16MP
Pil: 5000 mAh, 33W Hızlı Şarj destekli
Boyutlar: 160.3mm x 73.8mm x 7.95mm
Ağırlık: 175 gram
Renk: Prizma Siyahı, Gece Mavisi
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S22 ve Galaxy S22+ efsane kameralar ile gelebilir!
Samsung‘un yeni amiral gemisi modelleri Galaxy S22 ve Galaxy S22+ için ilk sızıntılar geldi. Galaxy S22 ailesinin kamera özellikleri ortaya çıktı.
Samsung‘un S21’den sonra piyasaya süreceği yeni amiral gemisi modelleri Galaxy S22 ve Galaxy S22+ için ilk sızıntılar ortaya atıldı. İlk sızıntılarda cihazların kamera özelliklerini ortaya döken Tron, Galaxy S22 ailesinin gerçek anlamda efsane bir kamera ile geleceğini ortaya çıkardı. Gelin Galaxy S22 ailesinin kamera özelliklerine göz atalım.
İlginizi Çekebilir: Samsung Galaxy Watch Active 4 modelinin ilk görselleri sızdırıldı!
FrontTron isimli kaynak Samsung’un yeni amiral gemisi modelleri olan Galaxy S22 ve Galaxy S22+‘ın kamera özelliklerini ortaya çıkardı. Samsung Galaxy S22 ve S22+ için ciddi bilgiler ortaya atan Tron, eğer bu bilgiler doğruysa S22 ailesinin kamera tarafında çok güçlü bir şekilde geldiğinin göstergesi. İşte S22 ailesinin kamera özellikleri.
Galaxy S22 ve Galaxy S22+’ın kamera detayları!
Hatırlarsanız Galaxy S20 ve S21 modelleri 12MP ana kamera ve 64MP telefoto kamera ile geliyordu. Onlardan farklı olarak 50MP‘lik bir ana kamera ile geleceği söylenilen Galaxy S22 ve S22+ megapiksel tarafında her iki modele de ciddi fark açıyor. Yani şimdiden bu kamera tam bir efsane diyebiliriz.
50MP’lik ana kamerayı üzerlerinde taşıyacak olan Galaxy S22 ve S22+ modelleri bu kamera sayesinde 8K video kaydı yapabilecekler. 2,8 µm‘ye kadar büyüyen 1,4 µm doğal pikselli 1/1.12” 50MP bu sensör gelen sızıntılara bakılırsa efsanevi çekimler yapacak.
Öte yandan 3x optik zoom lensli 12MP‘lik bir telefoto modülüne sahip olması beklenilen Galaxy S22 ve Galaxy S22+ modelleri, bir adet 12MP‘lik ultra geniş açılı kamerayı da üzerlerinde taşıyacaklar. Bu geniş açılı kameranın S21 modelindeki sensör ile aynı olma ihtimali de var.
Genel olarak baktığımızda 50MP + 12MP + 12MP şeklinde üçlü kamera kurulumu ile gelmesi beklenilen Galaxy S22 ve S22+ modelleri gerçekten bu tarafta çok güçlü duruyor. Gelen bilgilerin sadece bir sızıntıdan ibaret olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, bilgilerde eksik veya yanlış olma ihtimalinin de bulunduğunu söylemeliyiz.
Ancak bu bilgiler doğruysa Samsung‘un önümüzdeki sene çok çok güçlü kameralara sahip Galaxy S22 modelleri ile karşımıza çıkacağını görüyoruz. Sizce Samsung yeni modellerinde bu özellikleri sunacak mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Twitter artık Instagram ile entegre oluyor!
Her sosyal medya platformunu düzenli olarak kullanan çoğu insan, bir noktada Instagram hikayelerinde bir Twitter bağlantısı veya tweeti paylaşmaya çalışmanın zorluğunu yaşadı. Şimdiye kadar bunu yapmanın tek yolu, Tweet’in ekran görüntüsünü almak ve bunu galerinizden bir resim olarak Instagram’a yüklemekti.
Bakmakta fayda var: Huawei P50 serisinin 29 Temmuz’da piyasaya sürülmesi planlanıyor
Şu anda Instagram Stories’de Tweet paylaşma özelliği yalnızca Apple iOS cihazlarda kullanılabilir durumda, ancak Android’e de yakın zamanda geleceğini söyleyebiliriz. Özellik dünya çapında kullanıma sunulmaya başlanmış durumda ve çok yakında tüm dünyadaki tüm iPhone kullanıcılarının kullanımına da sunulacak.
Ek olarak, Twitter ayrıca bir Tweet çıkartmasını Instagram hikayelerden farklı olarak Instagram gönderisi olarak paylaşma seçeneğini de test ediyor. Görünüşe göre bu özellik resmi olarak piyasaya sürülmeden önce bazı iOS kullanıcıları için bir beta çalıştırması olarak zaten sunulmuş.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Huawei P50 serisinin 29 Temmuz’da piyasaya sürülmesi planlanıyor
Huawei P50 amiral gemisi serisi için bekleyiş sonun da bitiyor olabilir Bir Weibo kullanıcısı, Huawei’nin P50 serisi telefonlarının bu yaz sonunda piyasaya çıkacağını iddia ediyor.
Bakmakta fayda var: realme GT’nin Türkiye’ye gelecek olan rengi belli oldu!
Aynı Weibo kullanıcısı, yine Huawei P50’den alıntı yapan bir ikili sayı (1011011001) yayınladı. Bu sayıyı ondalık biçimine bölünce de 729 (7/29) ile sonuçlanıyor. Bu tahminin doğru çıkması halinde Huawei’nin yeni amiral gemilerinin ya duyurulması ve kullanıcılarla buluşması 29 Temmuz’u işaret ediyor. Huawei CEO’su Ren Zhengfei, Mayıs ayında P50 serisine ait ilk resmi görsellerini paylaşmıştı ve telefonların ilkbaharda çıkması gerektiğini ancak şirketin yeni telefonların piyasaya sürülme yolunda zorluklarla karşılaştığını söylemişti.
P50 serisi telefonlar, yeni duyurulan HarmonyOS ile gelecek. Cihazların bazıları yeni Huawei tabletleri gibi 4G Kirin 9000 işlemcilere veya Honor modellerindeki gibi Qualcomm işlemcilere sahip olması bekleniyor. Kirin 9000’in 4G versiyonları, P50 birim fiyatlarının daha düşük olmasını sağlayabilir . Yine de 5G sürümlerinin de duyurulması bekleniyor ancak 5G’li işlemciler dünyanın belirli bölgelerinde sınırlı sayıda satışa çıkabilir.
Leica imzalı son P serisi telefon P50 mi olacak?
Huawei tarafından toplamda üç telefon bekleniyor. P50, P50 Pro ve P50 Pro+ modelleri. 2021’in en iyi kameralı telefonu için iPhone 13 Pro Max, Galaxy S21 Ultra ve Xiaomi Mi 11 Ultra gibi telefonlarla rekabet edecek olan modelin ise P50 Pro+ olması bekleniyor. Bir başka söylentiye göre P50 serisi, daha soft yakınlaştırma/uzaklaştırma yapmak için birden fazla kamera sensörü arasında geçiş yaparken bu geçişlerle video kalitesinde önemli iyileştirmeler getirecek. Ayrıca bir telefonda devasa bir ana kamera sensörü ve en büyük ultra geniş kamera sensörünü görmeyi bekliyoruz. Aynı zamanda Sony IMX 800 söylentileri doğru çıkarsa P50 Pro ve P50 Pro+, Sharp Aquos R6 modeli ile en büyük kamera sensörüne sahip telefonlardan birisi olacak. Ultra geniş kameranın, Galaxy S21 Ultra’da bulunan 1/2.55 inç’e kıyasla daha büyük ve iPhone’da bulunan 1/3.6 inç’e kıyasla daha büyük olan 1/1.18 inçlik bir sensöre sahip olduğu söyleniyor.
Tabiki Huawei’nin yeni amiral gemilerinin en büyük satış/pazarlama noktası her zamanki gibi kamera performansı ve aynı zamanda bir Huawei telefonda ilk defa kullanılacak olan HarmonyOS sayesinde yeni yazılım deneyimi olacak.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
-
Uygun fiyatla pc tavsiyesi verir misiniz ?
Yazan: Burak, 4 gün önce
-
Galaxy M51, POCO X3 NFC ve realme 7 Pro Pil Karşılaştırması
Yazan: yeterki, 1 hafta önce
-
-
Yazan: hasanaydogdu, 4 hafta önce
-
Yazan: kadirosmanselim, 4 hafta önce
Elon Musk önce dalga geçti, ardından Jack Dorsey’in davetini kabul etti!
El Salvador Başkanı Nayip Bukele Bitcoin airdrop programını duyurdu!
OPPO’NUN YENİ YERLİSİ | OPPO A74 KUTU AÇILIŞI
Formula 1 Yeniden 3 Ekim’de Türkiye’de!
HarmonyOS İşletim Sistemi ve 120Hz Ekranıyla MatePad 11 Ön Satışa Açıldı
OPPO’NUN YENİ YERLİSİ | OPPO A74 KUTU AÇILIŞI
Yerli Galaxy A52, Çinli Reno4 Pro’ya Karşı | Başa Baş Kapışma!
Türk Telekom | Nesini Sevmiyorsunuz? #10
6500 – 8000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (Haziran 2021)
OPPO RENO 5 İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #6
OPPO’NUN YENİ YERLİSİ | OPPO A74 KUTU AÇILIŞI
Yerli Galaxy A52, Çinli Reno4 Pro’ya Karşı | Başa Baş Kapışma!
Türk Telekom | Nesini Sevmiyorsunuz? #10
6500 – 8000 TL ARASI EN İYİ TELEFONLAR (Haziran 2021)
OPPO RENO 5 İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #6
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.