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Akıllı Telefonlar

OPPO’NUN YENİ YERLİSİ | OPPO A74 KUTU AÇILIŞI

OPPO, Türkiye’deki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. OPPO’nun diğer yerli telefonlarından sonra şimdi de yeni yerli üretim telefonu OPPO A74’ün kutusunu açıyor ve özelliklerine hep beraber yakından bakıyoruz.

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Yerli OPPO A74’ün teknik özellikleri ise şöyle:

Ekran: 6.43 inç, 1080×2400 Full HD+ çözünürlük

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662

İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı ColorOS 11.1

Bellek: 4GB RAM

Hafıza: 128GB Depolama + 256GB’a kadar microSD kart desteği

Arka Kamera: 48+2+2

Ön Kamera: 16MP

Pil: 5000 mAh, 33W Hızlı Şarj destekli

Boyutlar: 160.3mm x 73.8mm x 7.95mm

Ağırlık: 175 gram

Renk: Prizma Siyahı, Gece Mavisi

 

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Akıllı Telefonlar

Samsung Galaxy S22 ve Galaxy S22+ efsane kameralar ile gelebilir!

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samsung galaxy s22

Samsung‘un yeni amiral gemisi modelleri Galaxy S22 ve Galaxy S22+ için ilk sızıntılar geldi. Galaxy S22 ailesinin kamera özellikleri ortaya çıktı.

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Samsung‘un S21’den sonra piyasaya süreceği yeni amiral gemisi modelleri Galaxy S22 ve Galaxy S22+ için ilk sızıntılar ortaya atıldı. İlk sızıntılarda cihazların kamera özelliklerini ortaya döken Tron, Galaxy S22 ailesinin gerçek anlamda efsane bir kamera ile geleceğini ortaya çıkardı. Gelin Galaxy S22 ailesinin kamera özelliklerine göz atalım.

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FrontTron isimli kaynak Samsung’un yeni amiral gemisi modelleri olan Galaxy S22 ve Galaxy S22+‘ın kamera özelliklerini ortaya çıkardı. Samsung Galaxy S22 ve S22+ için ciddi bilgiler ortaya atan Tron, eğer bu bilgiler doğruysa S22 ailesinin kamera tarafında çok güçlü bir şekilde geldiğinin göstergesi. İşte S22 ailesinin kamera özellikleri.

samsung galaxy s22

Galaxy S22 ve Galaxy S22+’ın kamera detayları!

Hatırlarsanız Galaxy S20 ve S21 modelleri 12MP ana kamera ve 64MP telefoto kamera ile geliyordu. Onlardan farklı olarak 50MP‘lik bir ana kamera ile geleceği söylenilen Galaxy S22 ve S22+ megapiksel tarafında her iki modele de ciddi fark açıyor. Yani şimdiden bu kamera tam bir efsane diyebiliriz.

50MP’lik ana kamerayı üzerlerinde taşıyacak olan Galaxy S22 ve S22+ modelleri bu kamera sayesinde 8K video kaydı yapabilecekler. 2,8 µm‘ye kadar büyüyen 1,4 µm doğal pikselli 1/1.12” 50MP bu sensör gelen sızıntılara bakılırsa efsanevi çekimler yapacak.

Öte yandan 3x optik zoom lensli 12MP‘lik bir telefoto modülüne sahip olması beklenilen Galaxy S22 ve Galaxy S22+ modelleri, bir adet 12MP‘lik ultra geniş açılı kamerayı da üzerlerinde taşıyacaklar. Bu geniş açılı kameranın S21 modelindeki sensör ile aynı olma ihtimali de var.

samsung galaxy s22

Genel olarak baktığımızda 50MP + 12MP + 12MP şeklinde üçlü kamera kurulumu ile gelmesi beklenilen Galaxy S22 ve S22+ modelleri gerçekten bu tarafta çok güçlü duruyor. Gelen bilgilerin sadece bir sızıntıdan ibaret olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda, bilgilerde eksik veya yanlış olma ihtimalinin de bulunduğunu söylemeliyiz.

Ancak bu bilgiler doğruysa Samsung‘un önümüzdeki sene çok çok güçlü kameralara sahip Galaxy S22 modelleri ile karşımıza çıkacağını görüyoruz. Sizce Samsung yeni modellerinde bu özellikleri sunacak mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

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Akıllı Telefonlar

Twitter artık Instagram ile entegre oluyor!

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Twitter

Her sosyal medya platformunu düzenli olarak kullanan çoğu insan, bir noktada Instagram hikayelerinde bir Twitter bağlantısı veya tweeti paylaşmaya çalışmanın zorluğunu yaşadı. Şimdiye kadar bunu yapmanın tek yolu, Tweet’in ekran görüntüsünü almak ve bunu galerinizden bir resim olarak Instagram’a yüklemekti.

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Bakmakta fayda var: Huawei P50 serisinin 29 Temmuz’da piyasaya sürülmesi planlanıyor

Günlük görevlerde maksimum verimlilik ve hız elde etmeye ve anında aksiyon almaya alışkın olduğumuz bir dünyada, Twitter ve Instagram en popüler sosyal medyalardan biri olduğunu da varsayarsak, böyle bir eksiklik uzun zaman önce halledilmesi gereken bir sorundu.  Twitter sonunda bir adım attı ve bir Tweeti doğrudan Instagram hikayenize çıkartma şeklinde anında paylaşmak için telefonlara  yerel bir Twitter seçeneğini entegre ederek hayatımızı kolaylaştırdı.
Twitter

Şu anda Instagram Stories’de Tweet paylaşma özelliği yalnızca Apple iOS cihazlarda kullanılabilir durumda, ancak Android’e de yakın zamanda geleceğini söyleyebiliriz. Özellik dünya çapında kullanıma sunulmaya başlanmış durumda ve çok yakında tüm dünyadaki tüm iPhone kullanıcılarının kullanımına da sunulacak.

Ek olarak, Twitter ayrıca bir Tweet çıkartmasını Instagram hikayelerden farklı olarak Instagram gönderisi olarak paylaşma seçeneğini de test ediyor. Görünüşe göre bu özellik resmi olarak piyasaya sürülmeden önce bazı iOS kullanıcıları için bir beta çalıştırması olarak zaten sunulmuş.

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Akıllı Telefonlar

Huawei P50 serisinin 29 Temmuz’da piyasaya sürülmesi planlanıyor

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huawei

Huawei P50 amiral gemisi serisi için bekleyiş sonun da bitiyor olabilir Bir Weibo kullanıcısı, Huawei’nin P50 serisi telefonlarının bu yaz sonunda piyasaya çıkacağını iddia ediyor.

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Aynı Weibo kullanıcısı, yine Huawei P50’den alıntı yapan bir ikili sayı (1011011001) yayınladı. Bu sayıyı ondalık biçimine bölünce de 729 (7/29) ile sonuçlanıyor. Bu tahminin doğru çıkması halinde Huawei’nin yeni amiral gemilerinin ya duyurulması ve kullanıcılarla buluşması 29 Temmuz’u işaret ediyor. Huawei CEO’su Ren Zhengfei, Mayıs ayında P50 serisine ait ilk resmi görsellerini paylaşmıştı ve telefonların ilkbaharda çıkması gerektiğini ancak şirketin yeni telefonların  piyasaya sürülme yolunda zorluklarla karşılaştığını söylemişti.

P50 serisi telefonlar, yeni duyurulan HarmonyOS ile gelecek. Cihazların bazıları yeni Huawei tabletleri gibi 4G Kirin 9000 işlemcilere veya Honor modellerindeki gibi Qualcomm işlemcilere sahip olması bekleniyor. Kirin 9000’in 4G versiyonları, P50 birim fiyatlarının daha düşük olmasını sağlayabilir . Yine de 5G sürümlerinin de duyurulması bekleniyor ancak 5G’li işlemciler dünyanın belirli bölgelerinde sınırlı sayıda satışa çıkabilir. 

Leica imzalı son P serisi telefon P50 mi olacak?

The Huawei P50 Pro with its quad-camera setup. - Huawei's P50 series supposedly scheduled for July 29 release; huge main &amp; ultra-wide sensors expected

Huawei tarafından toplamda üç telefon bekleniyor. P50, P50 Pro ve P50 Pro+ modelleri. 2021’in en iyi kameralı telefonu için iPhone 13 Pro Max, Galaxy S21 Ultra ve Xiaomi Mi 11 Ultra gibi telefonlarla rekabet edecek olan modelin ise P50 Pro+ olması bekleniyor. Bir başka söylentiye göre P50 serisi, daha soft yakınlaştırma/uzaklaştırma yapmak için birden fazla kamera sensörü arasında geçiş yaparken bu geçişlerle video kalitesinde önemli iyileştirmeler getirecek. Ayrıca bir telefonda devasa bir ana kamera sensörü ve en büyük ultra geniş kamera sensörünü görmeyi bekliyoruz. Aynı zamanda Sony IMX 800 söylentileri doğru çıkarsa P50 Pro ve P50 Pro+, Sharp Aquos R6 modeli ile en büyük kamera sensörüne sahip telefonlardan birisi olacak. Ultra geniş kameranın, Galaxy S21 Ultra’da bulunan 1/2.55 inç’e kıyasla daha büyük ve iPhone’da bulunan 1/3.6 inç’e kıyasla daha büyük olan 1/1.18 inçlik bir sensöre sahip olduğu söyleniyor.

Tabiki Huawei’nin yeni amiral gemilerinin en büyük satış/pazarlama noktası her zamanki gibi kamera performansı ve aynı zamanda bir Huawei telefonda ilk defa kullanılacak olan HarmonyOS sayesinde yeni yazılım deneyimi olacak.

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