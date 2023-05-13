Son zamanlarda OPPO, Avrupa’da zor günler geçiriyor. Almanya’daki işlerini askıya alma ve Fransız pazarından ayrılma gibi durumlar, Çinli telefon üreticisinin Avrupa pazarında geçirdiği zor günlerin habercisi olmuştu. Ancak OPPO’nun Almanya’daki sorunları daha uzun vadeli olabilir. Çünkü OPPO’nun Almanya web sitesi neredeyse tamamen silinmiş görünüyor! OPPO Avrupa pazarında havlu atabilir!

OPPO Avrupa Pazarından Çekilebilir Mi?

Şu anda site, OPPO ürünleriyle ilgili herhangi bir özel bilgi içermiyor. Sadece şirketin UEFA Şampiyonlar Ligi ile devam eden ortaklığı hakkında bir görsel bulunuyor. Resmin altında, OPPO’nun bazı ürünlerinin Almanya’da satın alınamayacağını belirten kısa bir mesaj yer alıyor..

OPPO’nun Almanya’daki satışlarına ara verme kararı oldukça kötü bir zamanda geldi. Şirket, çip tasarım iştirakini kapatma kararı aldı ve böylece cihazları için kullanacağı özel MariSilicon yonga setlerini sona erdirdi. Şirket, yonga setlerinin sona erdiği konusunda bir açıklama yaparken, Alman web sitesi için aynı şeyi yapmadı.

Web sitesi ileride eski haline dönebilir ve satışlar bir gün yeniden başlayabilir. Ancak olayların önümüzdeki aylarda nasıl gelişeceği halen belirsiz. Fakat OPPO cephesi Almanya’daki kullanıcılardan desteğini tamamen çekmiş değil. Almanya’da OPPO cihazlarına sahip olan kişiler, destek ve gelecekteki güncellemeleri kısıtlama olmaksızın almaya devam edecekler

Avrupa pazarında Apple ve Samsung gibi üreticilerin baskınlığı OPPO cephesini biraz zorluyor. Ancak Find N2 Flip gibi yeni katlanabilir cihazlar dikkatleri üzerine çekebilir. Zira, bu telefon küresel pazarlarda satışa sunulacak. Bu cihaz, yalnızca ABD’ye gelmeyecek.

OPPO’nun bu hamlesiyle beraber OnePlus’ın geleceği de sorgulanıyor. İki firma da geçmişte Avrupa pazarından çekileceklerine dair iddiaları yalanlamış ve Avrupa’da varlıklarını sürdürmeye devam edeceklerini söylemişti. Ancak görünen o ki, OPPO’nun Almanya operasyonlarını askıya alma kararıyla beraber Avrupa pazarı hakkındaki söylemler yeniden gözden geçirilmeye başlamış.

Bu durum, OPPO çatısı altında faaliyetlerini sürdüren OnePlus’ın da Avrupa’daki yol haritasında bazı değişikliklere yol açabilir. Bizler de iki firmanın önümüzdeki günlerde yapabilecekleri açıklamaları takip ediyor olacağız.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OPPO cephesi Avrupa’da havlu atar mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!