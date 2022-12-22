Çinli Oppo, 2023’ten itibaren piyasaya sürülen üst sınıf cihazlar için Android güncellemelerinin sayısını artırıyor. Markaya göre, telefonlar işletim sisteminin dört versiyonunu alacak ve beş yıllık güvenlik yamalarına sahip olacak.

Yeni politika ile örneğin Android 13 ile piyasaya sürülen bir telefon Android 17’ye kadar güncellenecek. Şirketin Google’ın mobil sistemini temel alan ColorOS özel arayüzünü benimsediğini hatırlatalım.

Oppo, kuralın “2023’ten itibaren piyasaya sürülen seçili telefonlar” için geçerli olacağını belirtse de, yeni özellik en yeni seriler için geçerli olacak. Buna yeni katlanabilir Oppo Find N2 serisi ve yaklaşmakta olan Find X6 serisi de dahildir.

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Üretici, yeni politikayı benimseyerek Samsung ve OnePlus’ın alt markası örneğini takip ediyor. Her ikisi de dört büyük Android güncellemesi ve beş yıllık güvenlik yamaları sunuyor.

Oppo ayrıca Android 13’ün lansmanının şirket tarihindeki en hızlı lansman olduğunu açıkladı. Şu anda ColorOS 13, markanın farklı kategorilerinden 33 cihaz için kullanıma sunulmuş durumda.

Ayrıca güncellemeler, Google’ın Pixel telefonlar için sistemin kararlı sürümünü yayınlamasından sadece birkaç gün sonra, Ağustos 2022’de Find X5 serisinden başlayarak kullanıma sunuldu. Performans, Android 12/ColorOS 12’nin 2021’de piyasaya sürüldüğü aynı döneme kıyasla yüzde 50’den fazla daha yüksek.

Kaynak: 9to5Google