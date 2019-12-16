Oppo, yeni akıllı telefonunda hiç buton ve port kullanmadı!

Oppo, geliştirmiş olduğu yeni prototipinde; cihaz üzerinde, ses açma tuşları veya herhangi bir usb şarj girişi kullanmadı. Peki, bunlara alternatif nasıl bir çözüm yarattı?

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Meizu Zero’yu hatırladınız mı? Bu yılın başlarında, cihaz üzerinde hiç buton ve port yer almayan bir cihazı sızdırılmıştı. 18W kablosuz şarj çıkış desteğiyle karşımıza çıkan cihazda yer alan butonlar Huawei’nin Mate 30 cihazında gördüğümüz gibi sanal olarak karşımıza çıkmıştı. Zero da Oppo’nun yaptığı gibi bu çalışmayı konsept olarak kullanıcılara tanıtmıştı.

Meizu hatta, tasarlamış olduğu cihaz için Indiegogo üzerinden fon toplamayı bile denemiş. Sonucunda proje beklenen ilgiyi görmedi ve 100,000 dolar hasıla rakamına ulaşamadan sonlandırıldı. Oppo ise birkaç gün önce benzer bir prototip akıllı telefonu geliştirdiğini duyurdu. TechRadar’ın raporunda, Meizu Zero ile benzer teknik özellikleri ve görünüme sahip olduğunu aktardı.

Öz çekim kamerası ekran altına gömülü gelirken, ekran kasa oranı da artırılmış. Hatırlarsanız Oppo Reno serisinde özel pop-up kamera tasarımına geçilmiş ve firma hedefine ulaşmayı başarmıştı. Selfie kamerasının bulunduğu kısımda, kamera ayna efekti kullanılarak oluşturulduğu için ışık altında gözle görebiliyorsunuz.

Markanın tasarımında, güç tuşu sağ tarafa konumlandırılmış. Fakat ses açma kapama tuşları yerine ekrandaki dokunmatik alana bir dokunuş hareketinde bulunmanız lazım. Zero’da olduğu gibi cihaz kablosuz olarak şarj edilebiliyor. Keza bu yöntem haricinde telefonun bataryasını doldurmanız mümkün değil. Aynı zamanda prototipte E-SIM teknoloji de mevcut.

Çin devi, bu yeni inovatif çalışmasını şu an için piyasaya sürmeyi düşünmüyor . Belki önümüzdeki yıllarda gelişen telefon pazarının etkisiyle, kullanıcılara farklı çözümler yaratmak amacıyla kullanılabilir.