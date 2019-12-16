Akıllı Telefonlar
Oppo, yeni akıllı telefonunda hiç buton ve port kullanmadı!
Oppo, geliştirmiş olduğu yeni prototipinde; cihaz üzerinde, ses açma tuşları veya herhangi bir usb şarj girişi kullanmadı. Peki, bunlara alternatif nasıl bir çözüm yarattı?
İlginizi çekebilir: ZTE Axon 10s Pro tanıtıldı: Snapdragon 865 ve 5G desteği!
Meizu Zero’yu hatırladınız mı? Bu yılın başlarında, cihaz üzerinde hiç buton ve port yer almayan bir cihazı sızdırılmıştı. 18W kablosuz şarj çıkış desteğiyle karşımıza çıkan cihazda yer alan butonlar Huawei’nin Mate 30 cihazında gördüğümüz gibi sanal olarak karşımıza çıkmıştı. Zero da Oppo’nun yaptığı gibi bu çalışmayı konsept olarak kullanıcılara tanıtmıştı.
Meizu hatta, tasarlamış olduğu cihaz için Indiegogo üzerinden fon toplamayı bile denemiş. Sonucunda proje beklenen ilgiyi görmedi ve 100,000 dolar hasıla rakamına ulaşamadan sonlandırıldı. Oppo ise birkaç gün önce benzer bir prototip akıllı telefonu geliştirdiğini duyurdu. TechRadar’ın raporunda, Meizu Zero ile benzer teknik özellikleri ve görünüme sahip olduğunu aktardı.
Öz çekim kamerası ekran altına gömülü gelirken, ekran kasa oranı da artırılmış. Hatırlarsanız Oppo Reno serisinde özel pop-up kamera tasarımına geçilmiş ve firma hedefine ulaşmayı başarmıştı. Selfie kamerasının bulunduğu kısımda, kamera ayna efekti kullanılarak oluşturulduğu için ışık altında gözle görebiliyorsunuz.
Markanın tasarımında, güç tuşu sağ tarafa konumlandırılmış. Fakat ses açma kapama tuşları yerine ekrandaki dokunmatik alana bir dokunuş hareketinde bulunmanız lazım. Zero’da olduğu gibi cihaz kablosuz olarak şarj edilebiliyor. Keza bu yöntem haricinde telefonun bataryasını doldurmanız mümkün değil. Aynı zamanda prototipte E-SIM teknoloji de mevcut.
Çin devi, bu yeni inovatif çalışmasını şu an için piyasaya sürmeyi düşünmüyor . Belki önümüzdeki yıllarda gelişen telefon pazarının etkisiyle, kullanıcılara farklı çözümler yaratmak amacıyla kullanılabilir.
Akıllı Telefonlar
ZTE Axon 10s Pro tanıtıldı: Snapdragon 865 ve 5G desteği!
ZTE Axon 10s Pro, tüm detaylarıyla gösterime çıktı. Firma, yılın ilk 5G telefonunu piyasaya çıkartarak sektörün öncüleri olmayı planlıyor.
İlginizi çekebilir: Huawei, Amerikan ambargosu ardından neleri değiştirdi?
Mobil Dünya Kongresi’nde ilk olarak karşımıza çıkan akıllı telefonun şimdi ise 5G bağlantı desteğiyle, Amerika dahil dünya çapında satışa sunulması planlanıyor. Bununla birlikte, piyasada ilk 5G desteğine sahip, akıllı telefon olmuş oldu.
Firma kanadından gelen ilk açıklamada cihazın donanımında SD 865 işlemcisinin kullanılmayacağı açıklanmıştı. Fakat daha sonra gelen cevaplarla birlikte desteğe sahip olacağı belirtildi. Böylece ZTE’nin yeni bayrak gemisinde Qualcoom platformuna dahil olacağı onaylanmış oluyor.
Snapdragon’un X55 modemini kullanacak cihazda, daha yüksek bant genişliği ve teorik olarak 5G ve LTE desteğiyle daha yüksek indirme hızları sunabileceğini söyleyebiliriz. Ortaya çıkan görüntüler, cihazın dış görünüşünde hiçbir değişiklik bulunmuyor.
ZTE’nin CEO’su cihazın siyah rengine alternatif olarak kırmızı-kahverengi arası Türkçeye pas rengi olarak tercüme edebileceğimiz bir opsiyon da sunacaklarını açıkladı. Marka ZTE Axon ailesini en son 2015 yılında ülkemize getirmişti. Şu an Türkiye’de satışta herhangi bir modelleri bulunmuyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei, Amerikan ambargosu ardından neleri değiştirdi?
Huawei, bildiğiniz üzere yaklaşık 1 yıldır Amerika ile teknoloji savaşı yaşıyor. Bu savaştan tabi ki yara almadan çıkmamak mümkün değil. Dünya üzerindeki birçok teknolojik unsur Amerikalı şirketler tarafından tasarlanıyor.
İlginizi çekebilir: Huawei P40 ailesi hakkında sızıntılar ortaya çıktı
Her ne kadar şirket, akıllı cihazlarının üretimini Çin merkezli olarak sürdürse de telefonlarında kullandıkları donanım aksamlarının gerek tasarımı gerek de üretimi başka ülkelerden getirilerek cihazlara dahil ediliyor.
P30 Pro itibariyle son kez Amerikan kökenli parçaları, donanımsal olarak kullanan firmanın tüm detaylarıyla cihazlarında neleri değiştirdiği ortaya çıktı. Hindistan Haber ağı LB Tech, yaptırım sonrası, değişen parçaları tamamen göze önüne sermiş durumda.
Huawei tarafından üretilen ve şu an hala Avrupa pazarında satılıp satılmayacağı kesinleşmemiş telefonu Mate 30’da tüm modem materyalleri firmanın kendi üretimi olan HiSilicon tercih edilmiş. Firma, ayrıca iletişim teknolojilerinde de senelerdir faaliyet gösteren sektördeki devlerden biri olarak karşımıza çıkıyor.
Wifi ve Bluetooth protokollerinde ise firmanın Amerika’da faaliyet gösteren Broadcom firmasıyla daha önce iş birliğine gittiği, bu aksamları etkin bir şekilde kullandığını oluşturulan tabloda açık bir şekilde görebiliyoruz. Fakat Mate 20X 5G ile birlikte, kullanılan bu parçaların yine firmanın kendi üretimi olan HiSilicon’a geçiş yaptığını gözlemleyebilirsiniz.
Aslında bakarsanız firma, yıllar öncesinden başına gelecekleri anlamış olup yerli çözümler üretmeye başlamış. Gerek, iletişim gerekte işlemci mimarisinde etkin donanım parçaları tasarlayıp hızlı şekilde üretime geçmiş. Listenin neredeyse tamamı firmanın kendi tasarlayıp kendi ürettiği aksamlarla dolu. Birkaç parçanın ise yine Çin merkezli kardeş firmalara ürettirildiğini görüyoruz.
Böyle giderse, bu krizden firmanın kolay kurtulacağını ve hiçbir sorun yaşanmamış gibi ileriki yıllarda da liderlik koltuğundan inmeyeceğini söylemek imkansız olmaz. Keza bu sene son çeyrekteki başarılarına bakacaksak firmanın dünya çapında en çok büyüme yakalayan şirket ünvanını hala elinde bulunduruyor.
Akıllı Telefonlar
Google, Android lisansları için resmi açıklama yaptı
Google, Rekabet Kurumu’nun kestiği ceza sonrası Türkiye’de piyasaya sürülecek Android cihazlarda servis lisanslarının iptali söylentileri ile gündeme gelmişti. Firma yaptığı resmi açıklama ile lisans konusunda ki mevcut durumu kullanıcılara paylaştı.
İlginizi çekebilir : EN İYİ FOTOĞRAFI HANGİ TELEFON ÇEKTİ? KÖR RANDEVU #1
Oluşan durumla ilgili iki saftan da ayrı ayrı açıklamalar yapıldı. İlki Google’ın İngilizce olarak yaptığı ve cihazlarında Android işletim sistemi kullanan iş ortaklarına, konuyla ilgili bilgilendirmek amacıyla atılan mail. Diğeri ise firmanın Türkiye’deki PR ajansına bağlı resmi bir bilgilendirmeydi.
Uzun bir süredir, RK tarafından defalarca uyarılmasına rağmen, herhangi bir hamlede bulunmayan dünya devine kuruluş tarafından para cezası kesilmişti. Bundan sonraki süreçle birlikte, işler markanın Türkiye’deki akıllı telefonlarda bulunan Google lisansını barındırmamasına kadar gitmiş oldu.
Google’ın Türkiye’deki PR ajansı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
“Rekabet Kurumu‘nun Ağustos ayında almış olduğu kararı doğrultusunda Android iş ortaklarımızla yaptığımız anlaşmalarda değişiklikler yapmıştık. Kasım ayında, Rekabet Kurumu bu değişikliklerin uygun olmadığı ve bu anlaşmalarla operasyonlarımızı sürdüremeyeceğimiz yönünde karar verdi. Türkiye’deki kanunlarla uyumlu bir şekilde çalışabilmemiz için iş ortaklarımızı Türkiye’de yeni çıkacak Android telefon modelleri ile ilgili anlaşma yapamayacağımız konusunda bilgilendirdik.”
Tüketiciler mevcut cihaz modellerini satın almaya devam edebildikleri gibi, hali hazırda mevcut cihazları ve uygulamaları da normal şekilde çalışmaya devam edecektir. Google’ın diğer ürün ve servisleri durumdan etkilenmeyecektir. Rekabet Kurumu ile bu konunun olabilecek en hızlı şekilde çözümü için çalışmayı sürdürmekteyiz.
Google’ın uluslararası hesabından gelen mailde ise çok daha keskin ifadelere yer verilmiş. Android partnerlerine açıklamalarda bulunan şirket, aynen aşağıdaki ifadeleri kullanıyor;
“Anlaşmazlığın çözüme kavuşturulamaması durumunda daha önceden onaylanmış cihazların da Android servis veya Android One lisans hakları da kullanılamayacak.”