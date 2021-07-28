Oppo Yeni Akıllı Saatini ve Kulaklıklarını Tanıttı!

Oppo Watch 2, dün Çin’de düzenlenen bir etkinlikte tanıtıldı. Yeni akıllı saat, geçen yıl Mart ayında tanıtılan orijinal Oppo Watch’un varisi olarak geliyor. Oppo Watch 2, 42 mm ve 46 mm boyutlarında 2 farklı seçenekle geliyor ve LTE bağlantısı ve sesli arama yapabilmek için opsiyonel eSIM desteği bulunmakta.

En son çıkan modele gelen geliştirmelere göre Oppo Watch 2, Qualcomm’un Snapdragon Wear 4100 çip setini taşıyor. Akıllı saatin 16 güne kadar pil ömrü sağladığı iddia ediliyor. Oppo Watch 2’ye ek olarak, Çinli şirket yeni gerçek kablosuz stereo kulaklıkları olarak Oppo Enco Air Smart Edition ve Oppo Enco Play’i de tanıttı.

Oppo Watch 2, Oppo Enco Air Smart Edition ve Oppo Enco Play’in Fiyatı

Oppo Watch 2’nin fiyatı 42 mm (yalnızca Wi-Fi) varyantı için 1,299 (200 dolar) Çin Yuanı. Ayrıca akıllı saat 1.499 (230 dolar) Çin Yuanı değerinde eSIM desteğiyle geliyor. En üst klasmanda olan 46 mm boyutlu ve eSIM desteği bulunan model ise 1999 (300 dolar) Çin Yuanı. Her üç versiyon da ilk olarak Çin’de ön sipariş için mevcut ve satışlarının 6 Ağustos’ta yapılması planlanıyor. Ancak Oppo Watch 2’nin küresel lansmanı ve fiyatlandırması ile ilgili ayrıntılar henüz açıklanmadı.

Oppo Watch 2’nin yanı sıra Oppo, Enco Air Smart Edition için 199 (30 dolar) Çin Yuanı gibi bir fiyat belirledi. Enco Play ise 399 (60 dolar) Çin Yuanı olarak açıklandı.

Oppo Watch 2 Teknik Özellikleri

Oppo Watch 2, Android tabanlı ColorOS Watch 2.0 şeklinde çalışacak. 42mm versiyonu 372 x 430 piksel çözünürlüğe ve 1.75 inç AMOLED ekrana sahipken, 46mm versiyonu 402 x 476 piksel çözünürlüğe ve 1.91 inç AMOLED ekrana sahip. Her iki seçenek de 326ppi piksel yoğunluğu, 60 hertz yenileme hızı ve 3D cam koruması ile birlikte geliyor.

İçeriğine bakacak olursak, Oppo Watch 2 geçen yıl piyasaya sürülen ve orijinal Oppo Watch’a güç veren Snapdragon Wear 2500 Çip setinin bir üst modeli olan Qualcomm Snapdragon Wear 4100 çip setine sahip. Ambiq tarafından geliştirilen Apollo 4s adında özel bir yardımcı işlemcisi de var. Ek olarak, akıllı saat 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama alanıyla geliyor.

Önceden yüklenmiş fitness takip özellikleri açısından Oppo Watch 2, 100’den fazla spor moduna, 24 saatlik kalp atış hızı takibi ve SpO2 kan oksijeni izleme özelliğine sahip. Ayrıca uyku analizi, horlama riski değerlendirmesi ve stres takibi gibi özellikler de bulunuyor.

Oppo Watch 2, Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS, NFC ve Bluetooth v5.0 bağlantısı sunuyor. Ayrıca LTE versiyonları da sesli arama özelliği ile birlikte 4G desteğine sahip.

Oppo, akıllı saatin pil ömrünü uzattığı iddia edilen Ultra Dinamik Çift Motor (UDDE) teknolojisine sahip. Tek bir şarjla 10 gün çalışabildiği iddia edilen Oppo Watch 2’nin 42 mmlik versiyonunda 360 mAh bataryası bulunuyor. Fakat 46 mm’lik versiyon, 16 güne kadar kullanım sağlayacağı iddia edilen 510 mAh pil ile birlikte geliyor. Ayrıca, 10 dakikalık şarjla bir saate kadar kullanım sağlayacağı söylenen Watch VOOC hızlı şarj teknolojisi de bulunmakta.

Oppo Watch 2’nin 42 mm’lik versiyonu 42,78 x 36, 79 x 11,40 mm ölçülerinde ve 31 gram ağırlığındayken, 46 mm’lik versiyonu 46,37 x 38, 51 x 11,55 mm ölçülerinde ve 35 gram ağırlığında. Ayrıca akıllı saat 5ATM’e (50 metre) kadar su geçirmezliğe sahip.

Oppo Enco Air Smart Edition ve Oppo Enco Play Teknik Özellikleri

Oppo Enco Air Smart Edition TWS kulaklıklar, 8 mm ses sürücülerine ve IP54 su geçirmezlik sertifikasına sahip. Kulaklıkların ayrıca 80 milisaniye kadar düşük bir gecikme oranına sahip olduğu iddia ediliyor. Bağlantı açısından Bluetooth v5.2 var. Kulaklıklar, USB Type-C yuvalı bir şarj kutusuyla birlikte geliyor.

Oppo, Enco Air Smart Edition’ın 400 mAh pil içeren şarj kutusuyla toplam 25 saate kadar pil ömrü sağladığını iddia ediyor. Kulaklıklar, dahili 40 mAh pillerini kullanarak tek bir şarjla 2,5 saat oynatma sağlayacak şekilde derecelendirildi.

Oppo Enco Air Smart Edition kulak içi kulaklıklar, her bir kulaklık dört gram ve şarj kutusu ise 37 gram ağırlığında, bu da kutusuyla beraber toplam ağırlığı 45 gram yapıyor.

Oppo Enco Air Smart Edition’a benzer şekilde, Oppo Enco Play TWS kulaklıklar Bluetooth v5.2 bağlantısıyla birlikte geliyor ve şarj için bir USB Type-C yuvası mevcut. Kulaklıklar ayrıca ses çıkışını ayarlamak için yapay zeka destekli yazılım algoritmaları kullanıyor. Enco Play ile ilgili diğer ayrıntılar henüz açıklanmadı.