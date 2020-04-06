Oppo, yarın yeni ses cihazını tanıtacak!

RedmiBook 14 Ryzen Edition Çin’de resmi olarak satışa sunuluyor. İlk defa Ekim 2019‘da duyurulan RedmiBook 14 Ryzen Edition, güçlü donanımı ve uygun fiyatıyla çok konuşulmuştu. 9 Nisan‘da başlayacak satışlar için şu anda Jingdong üzerinden ön siparişler açıldı.

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RedmiBook 14 Ryzen Edition neler sunuyor?

RedmiBook 14 Mayıs ayında Intel işlemci ile satışa sunulmuştu. Ryzen Edition modeli 14inç ekranı ve%81.2 ekran-kasa oranına sahip olacak. Ses konusunda kullanıcılarına etkileyici bir deneyim yaşatmayı hedefleyen RedmiBook 14, Dolby DTS desteği ile geliyor.

RedmiBook 14 Ryzen Edition iki farklı işlemci varyasyonu ile satışa sunuluyor. AMD Ryzen 5 3500U ile gelen modelinde 8GB RAM bulunurken AMD Ryzen 7 3700U modelinde 16GB RAM sunulacak. Ve her iki varyasyon için de 512GB depolama alanı olacak.

Ayrıca şirket, dün yaptığı açıklamasında yeni cihazlarıyla beraber gelen, cihazlar arasında dosya aktarım desteğinin geleceğini duyurdu. Xiaomi, Oppo ve Vivo cihazlarında kullanılabilecek bu dosya aktarım desteği sayesinde bu markaların laptopları ve akıllı telefonları arasında herhangi bir dosya boyut limiti olmadan 1000‘in üzerinde fotoğraf ve HD video transferi çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek.