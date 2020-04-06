Donanım
Oppo, yarın yeni ses cihazını tanıtacak!
Oppo, yarın yeni ses cihazını tanıtacak! Yayınlanan posterde Oppo‘nun yeni cihazının, Google Home ve Alexa ürünleri ile benzerliği dikkat çekiyor.
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Oppo, yarın yeni ses cihazını tanıtmaya hazırlanıyor!
Oppo, akıllı telefonları, bluetooth ve TWS kulaklıkları ile kendi ekosistemini kursa da hala bu ekosistemin bazı parçaları eksik görünüyor. Şirketin resmi Weibo profiline göre Oppo, yarın yeni ses cihazını tanıtacak. Yayınlanan posterden edindiğimiz izlenimlere göre marka yeni akıllı hoparlörünü ya da kablosuz Enco kulaklığını tanıtacak.
Reklam posterinin üzerinde “Buradayım ve dinliyorum” yazısı yer alıyor. Oppo Hindistan, Enco w31 adını verdiği ve dairesel biçimde tanımladığı uygun fiyatlı kablosuz kulaklığını sunuyor.
Oppo Audio‘nun Weibo hesabı yeni çıkacak ürün hakkında henüz daha fazla bilgi vermiyor. Markanın yarın yapacağı açıklamaları takip edip resmi açıklamadan sonra yeni ürün hakkında sizleri de haberdar edeceğiz.
Donanım
RedmiBook14 Ryzen Edition satışa sunuluyor!
RedmiBook 14 Ryzen Edition Çin’de resmi olarak satışa sunuluyor. İlk defa Ekim 2019‘da duyurulan RedmiBook 14 Ryzen Edition, güçlü donanımı ve uygun fiyatıyla çok konuşulmuştu. 9 Nisan‘da başlayacak satışlar için şu anda Jingdong üzerinden ön siparişler açıldı.
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RedmiBook 14 Ryzen Edition neler sunuyor?
RedmiBook 14 Mayıs ayında Intel işlemci ile satışa sunulmuştu. Ryzen Edition modeli 14inç ekranı ve%81.2 ekran-kasa oranına sahip olacak. Ses konusunda kullanıcılarına etkileyici bir deneyim yaşatmayı hedefleyen RedmiBook 14, Dolby DTS desteği ile geliyor.
RedmiBook 14 Ryzen Edition iki farklı işlemci varyasyonu ile satışa sunuluyor. AMD Ryzen 5 3500U ile gelen modelinde 8GB RAM bulunurken AMD Ryzen 7 3700U modelinde 16GB RAM sunulacak. Ve her iki varyasyon için de 512GB depolama alanı olacak.
Ayrıca şirket, dün yaptığı açıklamasında yeni cihazlarıyla beraber gelen, cihazlar arasında dosya aktarım desteğinin geleceğini duyurdu. Xiaomi, Oppo ve Vivo cihazlarında kullanılabilecek bu dosya aktarım desteği sayesinde bu markaların laptopları ve akıllı telefonları arasında herhangi bir dosya boyut limiti olmadan 1000‘in üzerinde fotoğraf ve HD video transferi çok hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilecek.
Apple
Apple 2020 Macbook Air neler sunuyor?
Apple 2020 Macbook Air neler sunuyor? Apple, geçtiğimiz çarşamba günü en uygun fiyatlı laptopu olan Macbook Air modelinin 2020 versiyonunu duyurdu. 2019 satış fiyatı ile aynı fiyatta olan 2020 baz modelinde; 16inç Macbook Pro ile tanıtılan Magical keyboard, 9. Nesil Intel işlemci, Force Touch özellikli Trackpad ve 256GB depolama alanı sunuyor. Şu anda Apple’ın ön siparişlerini aldığı yeni Macbook Air’ın önümüzdeki hafta sevkiyatlarının başlayacağı ve kısa bir süre içerisinde perakende satıcıları tarafından satışa sunulacağı bilinmekte.
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2020 Macbook Air değişen özellikleri:
- Düşük başlangıç fiyatı
- Magic Keyboard
- Daha hızlı RAM
- Intel Irısh Plus grafik
- Giriş seviyesinde 256GB SSD (2TB yükseltme seçeneği mevcut)
- Giriş seviyesinde yenilenmiş çift çekirdekli Intel Core i3 işlemci (4 çekirdekli i5 ve i7 yükseltme seçeneği mevcut)
- Bluetooth 5.0
2020 Macbook Air değişmeyen özellikleri:
- Retina Ekran
- Kasa yapısı, tasarım ve ağırlık
- Bağlantı portları ve bağlantıları
- 720p web kamerası
Apple 2020 Macbook Air modelini duyurdu! 2020 Macbook Air neler sunuyor?
Bütün bu yeniliklerin ve özellikle düşük başlangıç fiyatının marka adına ileriye dönük olumlu bir adım olması bekleniyor. Ancak muhtemel tepki işlemci yönünde. Bir önceki giriş seviyesi modelinde 8. Nesil çift çekirdekli Intel i3 işlemci tercih eden marka, 2020 Macbook Air modelinde 9. Nesil çift çekirdekli Intel i3 tercih ediyor. Bu durum iyi gibi görünse de Apple‘ın neden hala i3 işlemci kullandığı akıllarda soru işaretleri uyandırıyor. Dan Ackerman bu durum için “Core i3 işlemciler ucuz Black Friday laptoplarında gördüğümüz işlemcidir. Henüz test etmesek de ekstra 100$‘lık Intel Core i5 yükseltmesi kesinlikle faydalı ve büyük ihtimalle gerekli bir yükseltme olacaktır.” dedi. Göze çarpan bir başka olumsuz özellik ise, çoğunluğun video konferans yaptığı ve 4K çağının yaşandığı günümüzde Apple’ın hala 720p kamerayı tercih etmesi.
Bütün bu olumsuz özelliklerin yanı sıra yeni Macbook Air‘ın; Yeni ve muhtemelen daha iyi bir klavye tercihi (Magic Keyboard), baz modelinde daha fazla depolama alanı (256GB), güncellenmiş Trackpad ve yine baz modelindeki fiyat konumlandırması gibi özellikleri Apple kullanıcılarını mutlu etmiş gibi görünüyor.
Donanım
MSI, Coronavirus nedeniyle garanti sürelerini uzatıyor
MSI, Coronavirus nedeniyle garanti sürelerini uzatıyor. MSI, Coronavirus nedeniyle birçok ürününde garanti süresini 2 ay uzattığını açıkladı.
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MSI, Coronavirüs nedeniyle masaüstü ve All-In-One bilgisayarlar, anakartlar, monitörler ve kasalar için garanti süresini 2 ay uzattığını duyurdu. MSI, müşterilerinin memnuniyetinin odaklandığını ve bu zorlu süreçte müşterilerinin sağlık ve güvenlikleri dışında başka bir şeyi dert etmemeleri gerektiğini vurguladı. Garantiden yararlanmak için MSI Ödül Programı‘na karılmış olmak gerekiyor. Garanti uzatma konusu şuan için ülkemizi kapsamıyor. Ayrıca MSI, Çin’de daha önce benzer uygulama başlattığı için yeni programdaki ülkeler listesinde Çin de bulunmuyor. Umuyoruz ki yakın zamanda Türkiye de bu listeye dahil olur.