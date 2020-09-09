OPPO Watch, Türkiye’de resmi olarak satışa sunuldu!

OPPO, Watch olarak adlandırdığı kendi akıllı saat modelini Türkiye pazarında iki farklı kanal üzerinden resmi olarak satışa sunmaya başladı.

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OPPO, her kesime hitap eden üst seviye özelliklerle donattığı akıllı telefonların yanı sıra akıllı saat pazarının da önemli bir oyuncusu. Bu bağlamda şirket, en son piyasaya sürdüğü OPPO Watch isimli akıllı saatini, Türkiye pazarında resmen satışa sunmaya başladı. OPPO Watch, bugünden (9 Eylül) itibaren N11 ve Trendyol alışveriş sitelerinde 41 mm ve 46 mm olmak üzere iki farklı varyantıyla satışa sunuluyor.

OPPO Watch’un en dikkat çekici tarafı, dünyanın ilk kavisli ekrana sahip akıllı saati olması. Sadece 46 mm olan modele has bu kavisli ekran, akıllı saatin tasarımına adeta büyüleyici bir hava katıyor. OPPO Watch’un 46 mm sürümü güç tasarrufu modundayken 21 gün, akıllı moddayken de 36 saate kadar pil ömrü sunabiliyor. 41 mm sürümü ise akıllı modda 24, güç tasarrufu modunda da 14 güne kadar kullanım yaşatabiliyor.

OPPO, bu modlar olmaksızın genel kullanım senaryolarında ise saatin yaklaşık 16 saate kadar pil ömrü sunacağını ifade etti. Elbette ki bu süre kullanım şekline bağlı olarak değişebilir ancak bizzat üreticinin böyle bir taahhütte bulunmasının mutluluk verici olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca OPPO Watch’un, VOOC hızlı şarj teknolojisi sayesinde de 15 dakikada %46, 75 dakikada ise %100 şarj olabildiğini belirtelim.

Ek olarak cihaz, tüm rakiplerinde olduğu gibi nabız takibi, nefes egzersizi, uyku takibi, özelleştirilebilir saat arayüzleri gibi klasik akıllı saat özelliklerini de bünyesinde barındırıyor. Google Asistan desteğine de sahip olan saatin sizinle alakalı ürettiği tüm verilere ise OPPO’nun HeyTap Health uygulaması üzerinden erişebiliyorsunuz.

OPPO Watch neler sunuyor?

Şimdi OPPO Watch akıllı saatin öne çıkan bazı özelliklerine küçük bir yolculuk yapalım.

Onun ekranı, bir ekrandan daha fazlası

OPPO Watch’un 1.91 inç boyutundaki AMOLED ekranı, esnek çift kavisli bir yapıyla birleştiğinde ortaya gerçek manada bir zarafet çıkıyor. 326 ppi değerinin eşlik ettiği bu ekran, %100 DCI-P3 renk gamıyla da net bir görüntü kalitesi ve göz alıcı renklerle sahibinin gözlerini bayram ettirecek. Ek olarak saat, kavisli yapısı sebebiyle hem arkadan hem de önden bakıldığında düz bir saatten ziyade, “Benim adım OPPO Watch.” diyor.

Hareket halindeyken işlerinizi kolayca halledin

OPPO Watch, yazılımsal olarak Google’ın Wear OS işletim sistemiyle geliyor; bu da onu otomatikman Google ekosistemine dahil ediyor. Bu bağlamda akıllı saatinizin size telefonunuzdan mesaj bildirimleri alma, müzik dinleme, mobil ödeme, egzersiz izleme, 24 saat kalp atışı izleme ve daha bir sürü müthiş WearOS ile Android uyumluluğunun doğurduğu rahatlığı deneyimleme imkanı verdiğini ifade edebiliriz.

Ayrıca Google Asistan desteği sayesinde de ellerinizi hareket ettirmeden hava durumu bilgisi gibi tüm Asistan özelliklerini yine OPPO Watch ile deneyimleyebilirsiniz.

Yapay zeka ile saati özelleştirin

OPPO Watch, kullanıcılarına saati türünün tek örneği yapabilmek adına yapay zeka ile desteklenen bir özellik sunuyor. Söz konusu özelliğe göre, telefonunuzdan istediğiniz herhangi bir yerin fotoğrafını çekiyorsunuz; ardından OPPO Watch’un yapay zeka görüntüleme algoritması, o fotoğrafa uyacak şekilde özel saat kadranı oluşturuyor.

OPPO Watch teknik özellikleri

Ekran (46 mm): 1.91 inç 402 × 476 piksel

Ekran (41 mm): 1.6 inç 320 × 360 piksel

Panel: AMOLED

Yonga seti: Snapdragon Wear 3100 ve Ambiq Micro Apollo3 Kablosuz SoC

İşletim sistemi: Wear OS

Bluetooth sürümü: 4.2

NFC: Var

OPPO Watch Türkiye fiyatı

OPPO Watch, bugünden itibaren N11 ve Trendyol üzerinden satışa sunuldu. Satın almak isterseniz hemen şimdi 46 mm sürümünü 2.299 TL; 41 mm sürümünü ise 1.760 TL civarlarında fiyat etiketiyle alabilirsiniz.