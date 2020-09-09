Giyilebilir Teknoloji
OPPO Watch, Türkiye’de resmi olarak satışa sunuldu!
OPPO, Watch olarak adlandırdığı kendi akıllı saat modelini Türkiye pazarında iki farklı kanal üzerinden resmi olarak satışa sunmaya başladı.
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OPPO, her kesime hitap eden üst seviye özelliklerle donattığı akıllı telefonların yanı sıra akıllı saat pazarının da önemli bir oyuncusu. Bu bağlamda şirket, en son piyasaya sürdüğü OPPO Watch isimli akıllı saatini, Türkiye pazarında resmen satışa sunmaya başladı. OPPO Watch, bugünden (9 Eylül) itibaren N11 ve Trendyol alışveriş sitelerinde 41 mm ve 46 mm olmak üzere iki farklı varyantıyla satışa sunuluyor.
OPPO Watch’un en dikkat çekici tarafı, dünyanın ilk kavisli ekrana sahip akıllı saati olması. Sadece 46 mm olan modele has bu kavisli ekran, akıllı saatin tasarımına adeta büyüleyici bir hava katıyor. OPPO Watch’un 46 mm sürümü güç tasarrufu modundayken 21 gün, akıllı moddayken de 36 saate kadar pil ömrü sunabiliyor. 41 mm sürümü ise akıllı modda 24, güç tasarrufu modunda da 14 güne kadar kullanım yaşatabiliyor.
OPPO, bu modlar olmaksızın genel kullanım senaryolarında ise saatin yaklaşık 16 saate kadar pil ömrü sunacağını ifade etti. Elbette ki bu süre kullanım şekline bağlı olarak değişebilir ancak bizzat üreticinin böyle bir taahhütte bulunmasının mutluluk verici olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca OPPO Watch’un, VOOC hızlı şarj teknolojisi sayesinde de 15 dakikada %46, 75 dakikada ise %100 şarj olabildiğini belirtelim.
Ek olarak cihaz, tüm rakiplerinde olduğu gibi nabız takibi, nefes egzersizi, uyku takibi, özelleştirilebilir saat arayüzleri gibi klasik akıllı saat özelliklerini de bünyesinde barındırıyor. Google Asistan desteğine de sahip olan saatin sizinle alakalı ürettiği tüm verilere ise OPPO’nun HeyTap Health uygulaması üzerinden erişebiliyorsunuz.
OPPO Watch neler sunuyor?
Şimdi OPPO Watch akıllı saatin öne çıkan bazı özelliklerine küçük bir yolculuk yapalım.
Onun ekranı, bir ekrandan daha fazlası
OPPO Watch’un 1.91 inç boyutundaki AMOLED ekranı, esnek çift kavisli bir yapıyla birleştiğinde ortaya gerçek manada bir zarafet çıkıyor. 326 ppi değerinin eşlik ettiği bu ekran, %100 DCI-P3 renk gamıyla da net bir görüntü kalitesi ve göz alıcı renklerle sahibinin gözlerini bayram ettirecek. Ek olarak saat, kavisli yapısı sebebiyle hem arkadan hem de önden bakıldığında düz bir saatten ziyade, “Benim adım OPPO Watch.” diyor.
Hareket halindeyken işlerinizi kolayca halledin
OPPO Watch, yazılımsal olarak Google’ın Wear OS işletim sistemiyle geliyor; bu da onu otomatikman Google ekosistemine dahil ediyor. Bu bağlamda akıllı saatinizin size telefonunuzdan mesaj bildirimleri alma, müzik dinleme, mobil ödeme, egzersiz izleme, 24 saat kalp atışı izleme ve daha bir sürü müthiş WearOS ile Android uyumluluğunun doğurduğu rahatlığı deneyimleme imkanı verdiğini ifade edebiliriz.
Ayrıca Google Asistan desteği sayesinde de ellerinizi hareket ettirmeden hava durumu bilgisi gibi tüm Asistan özelliklerini yine OPPO Watch ile deneyimleyebilirsiniz.
Yapay zeka ile saati özelleştirin
OPPO Watch, kullanıcılarına saati türünün tek örneği yapabilmek adına yapay zeka ile desteklenen bir özellik sunuyor. Söz konusu özelliğe göre, telefonunuzdan istediğiniz herhangi bir yerin fotoğrafını çekiyorsunuz; ardından OPPO Watch’un yapay zeka görüntüleme algoritması, o fotoğrafa uyacak şekilde özel saat kadranı oluşturuyor.
OPPO Watch teknik özellikleri
Ekran (46 mm): 1.91 inç 402 × 476 piksel
Ekran (41 mm): 1.6 inç 320 × 360 piksel
Panel: AMOLED
Yonga seti: Snapdragon Wear 3100 ve Ambiq Micro Apollo3 Kablosuz SoC
İşletim sistemi: Wear OS
Bluetooth sürümü: 4.2
NFC: Var
OPPO Watch Türkiye fiyatı
OPPO Watch, bugünden itibaren N11 ve Trendyol üzerinden satışa sunuldu. Satın almak isterseniz hemen şimdi 46 mm sürümünü 2.299 TL; 41 mm sürümünü ise 1.760 TL civarlarında fiyat etiketiyle alabilirsiniz.
Aksesuar
Realme Watch S Pro hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!
Realme, yeni akıllı telefonlarından ses aksesuarlarına kadar bir çok yeni ürününü IFA 2020‘de tanıttı. Bu ürünlerden biri de Realme Watch S Pro oldu. Samsung Galaxy Watch serisine benzeyen bu akıllı saat hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.
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Watch S Pro tasarım detayları
MySmartPrice tarafından yapılan haberde Realme Watch S Pro hakkındaki yeni bilgiler ve görseller FCC veri tabanında yer aldı. Görsellerden de anlaşılacağı üzere bu akıllı saat, Samsung Galaxy Watch ile ciddi benzerlikler taşıyor diyebiliriz. Saatin bir tarafında bulunan iki adet kumanda düğmesi ve tahmin edileceği üzere dönen kordon dikkat çeken detaylar arasında. Daha fazlası için aşağıdaki görselleri inceleyebilirsiniz.
Realme Watch S Pro Teknik özellikleri
Aynı haber kaynağı tarafından paylaşılan bilgilerde FCC veri tabanında Watch S Pro ile ilgili bir kullanma kılavuzu bulunduğu belirtiliyor. Böylece bu akıllı saat ile ilgili bazı teknik özellikler de ortaya çıkmış oldu.
- 1.39 inç 454×454 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran.
- 420 mAh kapasiteli batarya
- Spo2 ve kalp atış sensörü
Realme’nin yeni akıllı saati kamera ve müzik kontrolü, adım sayar, uyku takibi, kalori hesaplama gibi özellikler ile kullanıcıların beğenisine sunulacak. Ayrıca Realme, geçtiğimiz haftalarda Watch S Pro’nun bu yılın 4. çeyreğinde Avrupa’da piyasaya çıkacağını, fiyatlandırma veya belirli bir çıkış tarihi hakkında hiçbir bilgi vermeden doğrulamıştı.
Giyilebilir Teknoloji
Xiaomi, EKG özellikli MIJIA Sports ECG tişörtünü tanıttı
Xiaomi, kendi alt markası MIJIA’nın yeni ürünü MIJIA Sports ECG adlı tişörtü resmi olarak tanıttı. Bu tişört, sahip olduğu elektrokardiyografi modülüyle kendisine ekstra bir albeni katıyor.
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Kalp atışını ölçebilen tişört: MIJIA Sports ECG
Xiaomi, aslında MIJIA Sports ECG’yi bu ayın başlarında kitlesel fonlama projesi olarak başlatmıştı ve destek aldığı takdirde tişörtün üretimine başlayacaktı. Kitlesel fonlamanın başlamasından itibaren 12 bin kişinin destek verdiği MIJIA Sports ECG, nihayet Xiaomi tarafından resmen hayata geçirildi.
Resmi notlara göre MIJIA Sports ECG’nin estetiksel anlamda geleneksel sportif tişörtlerden hiçbir farkı yok. Tişört, ilk başta egzersiz yapanların hareket becerilerini ve kas hareketlerini kolaylaştıran özel bir dokuma teknolojisiyle tasarlanan bu tişörtün elastik ve hafif yapısıyla kendisini ön plana çıkarıyor.
Bunun dışında MIJIA Sports ECG, adından da anlaşılacağı üzere, sahibinin kalp atışlarını takip etmek amacıyla bünyesinde bir adet COTECH sensörü bulunduran EKG modülüyle kendisini geleneksel tişörtlerden ayırıyor ve ekstra bir albeni kazanıyor. Bu EKG modülünün yalnızca bir dakikada elektrokardiyogram gerçekleştirebildiği ifade ediliyor. Xiaomi’nin giyilebilir cihazları için geliştirdiği uygulamayla da konuşabilen MIJIA Sports ECG’nin bu özelliği sayesinde kalp atışlarımızı gerçek zamanlı takip edebiliyoruz.
Ek olarak, Xiaomi MIJIA ECG’nin kullanıcıları tehlikeli kalp atış hızlarına karşı uyarabilen entegre aydınlatma ışığına da sahip olduğunu ekleyelim. Aydınlatma ışığı, kalbin atış hızına göre değişen çeşitli renkler aracılığıyla kullanıcıyı potansiyel bir tehlikeye karşı uyarıyor. Böylelikle tişört, hem kullanıcıya hem de tıbbi uzmanlara veri sağlamış oluyor.
Bu arada tişört, şu an 44 dolar fiyatla satılıyor. Bakalım Xiaomi, bugünkü kurla 329 TL eden MIJIA Sports ECG’yi Türkiye’ye getirecek mi? Önümüzdeki günlerde göreceğiz.
Aksesuar
Karşınızda dünyanın ilk çerçevesiz akıllı saati: Rollme Hero
Rollme’yi son zamanlarda akıllı saat endüstrisinde yeni yeni görmeye başlıyoruz. Rakipleri kadar pek ilgi çekici olmasa da firmanın yeni duyurduğu Rollme Hero modeli, alışılmışın dışında bir akıllı saat tasarımıyla geliyor.
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Ekran – kasa oranları iyileştikçe akıllı telefonların ekranında çerçeve görmemeye başladık. Ancak ne yazık ki akıllı saatler için böyle bir durum söz konusu değil. O kadar rahatsız edici olmasa da akıllı saatlerin de artık tasarımsal anlamda ciddi bir revizyona ihtiyacı olduğu aşikar, bu devrim niteliğindeki revizyon ise Rollme’den gelecek. Zira firma, gerçekten çerçevesiz ekranlı bir akıllı saat için kolları sıvamış durumda.
“Akıllı saat” tasarımının yeniden yorumlandığı akıllı saat: Rollme Hero
Rollme’ye göre bir akıllı saatte tam ekran deneyimi sunmak için muazzam bir çaba ve ileri seviye mühendislik gerekiyor. İşte şirket, uzun süren mühendislik çalışmaları neticesinde Rollme Hero modelinde çerçeveden arındırılmış bir ekran tasarımıyla sınırları aşmayı başardıklarını söyledi.
Rollme Hero ile alakalı teknik ve tasarımsal diğer bilgiler oldukça sınırlı, çünkü Rollme bu cihazı tam anlamıyla hazırlamamış. Ancak saatin ortaya çıkan görüntülerine baktığımız zaman epey sade ve şık bir görünüme sahip olduğunu anlayabiliyoruz. Ayrıca diğer ikonların ve saat verilerinin de sıkışık olmaması, cihazın şıklığını daha şık hale getiriyor. Saatin hem analog hem de dijital olarak aynı anda kullanılabilir olması da çerçevesiz ekranın bir başka nimeti.
Rollme Hero akıllı saatin resmi web sitesinde, MediaTek MT6739 yonga setine ve 3 GB RAM + 32 GB dahili hafızaya sahip olduğu belirtiliyor. Bu işlemcinin özelliklerinden yola çıkarak, Rollme Hero’da büyük olasılıkla LTE ve Bluetooth 4.2 desteği olacağını öngörebiliriz. Saat formunda olduğundan dolayı cihazın suya ve toza dayanıklılık sertifikasına da sahip olması bekleniyor.
Öte yandan Hero aslında tek bir model değil, ek olarak Rollme Hero Pro adlı bir üst model daha bulunuyor. Rollme’nin bu modelde de bir ilki; Qualcomm’un giyilebilir cihazlar için ürettiği Snapdragon Wear 4100+ yonga setini kullanan ilk akıllı saati üretmeyi başardığını ekleyelim. 12 nm üretim sürecinden geçen bu yonga seti, kardeşlerine göre %85′e kadar daha yüksek hızlı çalışabiliyor. Ayrıca yonga setinde, akıllı saatin grafiklerinden sorumlu olacak bir adet de Adreno A504 GPU yer alıyor.
Her iki modelin de akıbetinin ne olacağı ve ne zaman son kullanıcıyla buluşacağı belli değil. Ancak şüphesiz akıllı saat dünyasında yeni bir rekabet ortamı yaratacaklar.