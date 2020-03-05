Oppo Watch ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı

Oppo tarafından satışa sunulacak olan akıllı saat Oppo Watch ile ilgili sızıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Şirket, yarın gerçekleşecek Oppo Find X2 lansmanında Oppo Watch’u da tanıtmayı planlıyor.

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Oppo Watch hangi teknik özelliklere sahip

Cihazın görüntüleri daha önce Çinli sosyal medya platformu Weibo’da sızdırılmıştı. Bu sefer gelen sızıntılar ise cihazın teknik özellikleriyle alakalı oldu. Anlaşılan yarın gerçekleştirilecek lansman öncesinde Oppo, olası müşterileri için heyecan yaratmayı amaçlıyor.

Sızıntılara göre Oppo Watch, Qualcomm’un Snapdragon Wear 2500 işlemcisi ve onu destekleyen bir adet Apollo 3 mikro işlemci ile gelecek. Ekran boyutu ise daha önceki sızıntılarda belirtildiği üzere 1,19 inch olacak ve yanlarda kavisli bir yapıya sahip olacak. Cihaz, içinde bulunan ECG (elektro kardiyogram) sensörü ile kalp atışlarınızı takip edip kayda alabilecek. Ayrıca cihazda; suya ve toza dayanıklılık sertifikaları da mevcut.

Oppo Watch’un fiyatının tahmini olarak 2000 Yuan; yani yaklaşık olarak 288 Dolar olması bekleniyor.

İki adet renk seçeneğiyle satışa sunulacak olan cihazda kullanıcılar, altın rengi veya mavi renkten birini seçebilecek. Ayrıca sızıntılara göre dileyenler için deri kayış seçeneği de mevcut olacak.