Dün Oppo, Çin’de “Oppo Inno Day” isimli lansmanını gerçekleştirdi. Lansmanda en dikkat çeken cihazlar hiç şüphesiz Oppo Find N2 ve Oppo Find N2 Flip oldu. Bu cihazlar dışında Oppo, Oppo Watch 3 Pro isimli akıllı saatinin yeni buzul grisi rengini de tanıttı.

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Oppo Watch 3 Pro’nun yeni buzul grisi rengi Çin’de 1999 yuan (286 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Buzul grisi renk seçeneğinin yanı sıra Platinum Black ve Desert Brown renk seçenekleri de akıllı saatin renkleri arasında. Ancak belirtmekte fayda var, cihaz henüz Çin pazarı dışında satılmıyor.

İçindekiler Oppo Watch 3 Pro Teknik Özellikleri

Oppo Watch 3 Pro Teknik Özellikleri

Oppo Watch 3 Pro kare bir tasarıma sahip. Cihaz alüminyum alaşımlı bir çerçeveye ve fiberglass bir kasaya sahip. Cihaz kordon olmadan 37.5 gramlık bir ağırlığa sahip. Oppo Watch 3 Pro 5 ATM suya dayanıklı.

Oppo Watch 3 Pro, akıllı saatlerde AMOLED ekran görmeye başladığımız bir cihaz. Cihaz, 1.91 inçlik AMOLED bir ekrana sahip.

Oppo Watch 3 Pro kaputun altında Snapdragon W5 yonga seti tarafından destekleniyor. Bu yonga setine 1 GB RAM ve 32 GB dahili depolama eşlik ediyor. Oppo Watch 3 Pro, Wear OS ve RTOS tabanlı ColorOS Watch arayüzüne sahip.

Bütün bunların yanı sıra akıllı saat, LTE bağlantısı, Bluetooth 5.0, GNSS ve NFC sunuyor. Ek olarak akıllı saatte, ivmeölçer, jiroskop, pusula, optik kalp atış hızı sensörü, SpO2 sensörü, EKG sensörü, ortam ışığı sensörü ve altimetre gibi sensörlerde bulunuyor.