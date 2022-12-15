OPPO, söz verdiği gibi Find N2 ve Find N2 Flip akıllı telefonlarını Çin’de duyurdu. Find N2, çeşitli değişikliklerle geçen yılki Find N’nin halefi ve Find N2 Flip ise şirketin ilk katlanabilir telefonU olarak karşımızda. İşte iki cihazın tüm teknik özellikleri.

OPPO Find N2



Find N2, 1-120Hz uyarlanabilir yenileme hızına sahip aynı 7,1 inçlik iç AMOLED ekrana sahiptir, en yüksek parlaklıği ise 1550 nit’e yükseltilmiş. Dış ekran önceki modele göre 5,54 inç daha büyüktür, en yüksek parlaklığı 1350 nit ve önceki modelde 60Hz iken 120Hz’e yükseltildi Ekran ayrıca 4.096 seviye basınç hassasiyetine sahip OPPO Pen kalemi de destekliyor.

Ağırlık ve Menteşe

Find N2, Find N’deki 275g ağırlığa kıyasla deri model için sadece 233g ve cam model için 237g ağırlığındadır. Aynı zamanda, cihazın katlanmamış ve katlanmış haldeki kalınlığı sırasıyla 7,4mm ve 14,6mm olup, önceki nesle göre yüzde 13,2 ve yüzde 8,5 daha incedir.

Bu, damla şeklindeki menteşe ve ekran alt tabakasında yapılan önemli iyileştirmelerle elde edilmiştir. Daha hafif karbon fiber ve yüksek mukavemetli titanyum alaşımları, sağlamlıktan ödün vermeden ağırlığı azaltıyor. Yeni mühendislik ve tasarım sayesinde menteşedeki bileşen sayısı da ilk nesildeki 138’den 100’e düşürüldü. Bunların birleşimi OPPO’nun eski nesle kıyasla 42 g azaltmasını sağladı.

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Gelişmiş Flexion Menteşe, cihazın 45-125 derece arasında herhangi bir açıda açıldığında serbestçe durmasını sağlar. Cihaz ayrıca TÜV tarafından 400.000 kez katlanma sertifikasına sahiptir. Şirket, yeni menteşe ile iç ekranın ortasındaki kırışıklığın Find N’e göre “%67 daha az” olduğunu söylüyor.

Kamera ve Batarya

Telefonda IMX890 sensörlü 50MP ana kamera, IMX581 sensörlü 48MP ultra geniş açılı kamera ve IMX709 sensörlü 32MP 2X RGBW telefoto kamera bulunuyor. 32MP ön kamera var ve OPPO’nun kendi geliştirdiği MariSilicon X NPU’nun yanı sıra Hasselblad ayarına sahip.

Hala 16GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 512GB’a kadar UFS 3.1 depolama alanına sahip Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci kullanıyor ve yaklaşık 42 dakikada tamamen şarj olabilen 67W kablolu şarjı destekleyen 4,520mAh bataryaya sahip. OPPO, Find N’de mevcut olan kablosuz şarj özelliğini kaldırmıştır.

OPPO Find N2 Flip

Find N2 Flip, 6,8 inç FHD + Samsung E6 AMOLED 120Hz ekrana, 1600 nit’e kadar en yüksek parlaklığa sahip ve bildirimleri kontrol edilmesi, kamera için önizleme yapılmasını sağlayan ve ayrıca hızlı yanıt, QR kodu ekranı, duvar kağıdı, takvim, zamanlayıcı, hava durumu ve daha fazla uygulamayı destekleyen 3,26 inç 60Hz AMOLED dış ekrana sahip

Find N2 Flip sadece 191 gram ağırlığında ve kalınlığı açıkken 7,45 mm ve kapalıyken 16,02 mm. OPPO yeni nesil damla şekilli menteşe kullanmıştır. Cihaz ayrıca TÜV tarafından 400.000 kez katlanma sertifikasına sahiptir.

Telefon IMX890 sensörlü aynı 50MP ana kameraya sahip, ancak bu 8MP ultra geniş açılı kamera ve IMX709 sensörlü 32MP RGBW ön kamera ile birlikte geliyor.

Bu, Dimensity 9000+ işlemci ile güçlendirilmiş ilk katlanabilir telefon, 16GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 512GB’a kadar UFS 3.1 depolama alanı ile birlikte geliyor. 44W kablolu şarj desteği ile 4.300mAh kapasiteye sahiptir.

Fiyat

OPPO Find N2, Beyaz, Siyah ve Çam Yeşili renkleriyle geliyor ve 12GB + 256GB modeli için 7999 yuan (1146 Dolar) ve 16GB + 512GB modeli 8999 yuan (1290 Dolar) olarak fiyatlandırılıyor.

OPPO Find N2 Flip Altın, Siyah ve Mor renklerde sunuluyor ve 8GB + 256GB için 5.999 yuan (859 Dolar), 12GB + 256GB modeli için 6399 yuan (917 Dolar) ve 16GB + 512GB modeli için 6999 yuan (1003 Dolar) olarak fiyatlandırılıyor.

Telefonlar 2023 yılının ilk çeyreğinde Avrupa’da piyasaya sürülecek.