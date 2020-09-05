Akıllı Telefonlar
Oppo, 5G destekli bütçe dostu akıllı telefon geliştiriyor!
Oppo markası altında piyasaya çıkması planlanan yeni bir telefona dair birkaç küçük sızıntı ortaya çıktı. Spekülasyonlara göre söz konusu telefon, Oppo’nun 5G destekli en ucuz telefonlarından biri olacak.
İlginizi çekebilir: Poco X3 NFC, resmi fiyatı ve lansman tarihiyle ortaya çıktı!
Türkiye pazarında da resmi olarak varlığını sürdüren Oppo, ürettiği giriş, orta seviye ve amiral gemisi modellerle tüm dünyada nam salmış durumda. Şirket, yeni teknolojilerle doğru orantılı biçimde kendisini geliştirmekten de geri kalmıyor. Şimdilerde ise Oppo’nun hem uygun fiyatlı hem de 5G destekli yeni bir telefonu, TENAA web sitesinde ortaya çıktı.
5G destekli yeni Oppo akıllı telefonu sızdırıldı!
Şimdilik sadece PECM10 ve PECT10 kod adlarıyla bildiğimiz bu esrarengiz cihazın, diğer Oppo telefonlarına nazaran en ucuz 5G’li telefonu olacağı söyleniyor. Telefonun TENAA sertifikasında görülen sınırlı özelliklerine baktığımızda ise, ilk olarak delikli kamera tasarımının benimsendiği 6.5 inç boyutundaki Full HD – 2400 x 1080 piksel – ekranı dikkat çekiyor. LCD panel teknolojisiyle desteklenen bu ekran aynı zamanda 20:9 en – boy oranını destekliyor.
Arka tarafına baktığımızda ise 16 MP + 2 MP + 2 MP olduğu tahmin edilen üçlü kamera kurulumu ve LED flaş görmekteyiz. Ayrıca Oppo, 3.954 mAh bataryaya yer verdiği bu telefonda detayları bilinmeyen 8 çekirdekli bir işlemci kullanacak. Bu noktada Oppo eğer işlemci tercihini Qualcomm’dan yana kullanırsa, Snapdragon 700 veya 800 serisi bir işlemciyi tercih edeceğini öngörebiliriz; çünkü Qualcomm tarafında şu an 5G desteği ağırlıklı olarak bu serilerde var.
Bunlara ek olarak 175 gram ağırlığında ve 162 x 75 x 7,9 mm boyutlarında olan bu telefonun yan tarafta da bir adet parmak izi tarayıcısına sahip olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Bu bilgiler her ne kadar söylenti olsa da, daha önce farklı telefonlarla ilgili ortaya atılan iddiaların büyük oranda doğru çıktığını düşünürsek; 3 aşağı 5 yukarı PECM10 / PECT10 kod adlı bu telefonun yukarıda belirtilen özelliklere sahip olacağını tahmin etmek mümkün.
Akıllı Telefonlar
LG K52 tasarım detayları belli oldu!
LG yeni giriş seviye akıllı telefonu K52 modelini geliştirmeye devam ediyor. Firmanın yeni akıllı telefonunun tasarım detayları ortaya çıktı.
İlginizi çekebilir; Poco X3 NFC, resmi fiyatı ve lansman tarihiyle ortaya çıktı!
LG K52 yeni görüntüleri ile ortaya çıktı!
LG akıllı telefon dünyasında yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Eski günlerine dönmek için oldukça çaba harcayan Güney Koreli akıllı telefon üreticisi, yeni cihazı K52 için kolları sıvamış durumda. Giriş seviyeye konumlandırdığı K serisinin yeni üyesi olarak karşımıza çıkması beklenen akıllı telefonunun, tasarım detayları gün yüzüne çıktı. Ünlü sosyal medya platformu Twitter’da daha önce yaptığı sızıntılar ile adından söz ettiren Evan Blass, takipçilerine akıllı telefonun görüntülerini paylaştı. Görüntülere göre dörtlü kamera sistemine sahip olacak akıllı telefonun, delikli ekran teknolojisi ile kullanıcılarını karşılayacağı öğrenildi. Mavi ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak akıllı telefonun parmak izi sensörü de cihazın yan tarafına konumlandırılmış.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde yeni sertifikalar aldığı ortaya çıkan LG K52, son olarak GCF (Global Certification Forum) isimli platformda görüntülendi. Bu bilgiler dışında herhangi bir teknik özelliği bilinmeyen akıllı telefonun, uygun fiyatı ile dikkat çekmesi bekleniyor. Çıkış tarihi belli olmayan akıllı telefon, ilerleyen günlerde bizleri teknik detayları ile de karşılayabilir. Bakalım LG, yeni akıllı telefonu ile birlikte önemli bir alternatif oluşturabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Poco X3 NFC, resmi fiyatı ve lansman tarihiyle ortaya çıktı!
Birkaç gün önce yeni Poco X3 NFC ile ilgili bazı maliyet verileri ortaya çıktı. Şimdi ise cihazın resmi fiyatı şirket tarafından onaylandı. Söylentilere göre cihazın taban modeli 226$, bir üst konfigürasyonu ise 268$ olacaktı. Ortaya çıkan yeni bir teaser ise bu fiyatları doğrular nitelikte. Elimizdeki görseller bize hem cihazın fiyatlarını hem de lansman tarihini veriyor.
İlginizi çekebilir: Galaxy S20 Fan Edition, teknik özellikleriyle görüntülendi!
Poco X3 NFC hakkında neler biliniyor?
Poco X3 NFC, ortaya çıkan görsellere göre 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak. Ayrıca 240 Hz sensör okuma hızı cihazın ekranında bulunacak. Orta segment telefonlarda bulunan yüksek ekran tazeleme hızları genellikle oyuncu odaklı telefonlarda bulunuyor. Cihazın Snapdragon 732G yonga seti ile geleceği tahmin ediliyor. Bu yonga seti Snapdragon 730G‘nin overclock edilmiş ve daha performanslı bir versiyonudur. Yeni yonga seti Snapdragon Elite Gaming‘in bazı özelliklerini de destekliyor. Telefon, paylaşılan görsellere göre 229$ fiyat etiketi ile satışa çıkacak. Diğer pazarlardaki fiyatları da dolar üzerinden belirlenecek.
Paylaşılan üçüncü görsel, cihazın tanıtım tarihi hakkında bilgi veriyor. Cihaz, 7 Eylül tarihinde tanıtılacak ve 8 Eylül tarihinde de resmi olarak satışa çıkacak. Şirket, farklı bulmacalar ile kullanıcıların bu telefona olan ilgisini arttırmaya çalışıyor.
Telefon, 33W hızlı şarj destekli 5160 mAh değerinde bataryaya sahip olacak. Ayrıca 64 MP ana kamerası bulunacak. 7 Eylül tarihinde gerçekleşecek lansmanda cihazla ilgili detaylı teknik özellikleri göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Galaxy S21 ailesinin batarya detayları ortaya çıktı!
Samsung Galaxy S21 ailesinin önümüzdeki Şubat ayında tanıtılması bekleniyor.Bugün itibari ile bu tarihe çok uzak olsak da S21 ve S21+ ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Daha önce kameralarda ToF sensörünün olmayacağı ile gündeme gelen S21 ailesi, şimdi de pil kapasitesi tarafında detaylar kazanıyor. S21 ve S21+’ın pil kapasiteleri, 3C sertifikasyon sitesinde ortaya çıktı.
İlginizi çekebilir: Galaxy S20 Fan Edition, teknik özellikleriyle görüntülendi!
Galaxy S21 ve S21+’ın pil detayları
Haberde yer alan sertifika belgeleri S21 ve S21+ için model numaralarını ve pil kapasitelerini ortaya koyuyor.
Buna göre ailenin ilk üyesi S21, SM-G991 model numarasına ve 3.880 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak.
Ailenin büyük üyesi S21+ ise SM-G996 model numarasına ve 4.660 mAh kapasiteli bir batarya ile tanıtılacak. Yine aynı belgede bataryaları Samsung‘un, Çin merkezli Ningde Amperex Technology Limited şirketinden alacağı gözüküyor..