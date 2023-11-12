Oppo, katlanabilir telefon pazarında Samsung ile rekabet etmek için büyük bir adım attı. Şirketin Find N3 Flip ve Find N3 katlanabilir cihazları, TUV Rheinland tarafından 1 milyon katlamaya dayanıklılık sertifikası aldı. Bu, Oppo‘nun Samsung’un Z Flip ve Z Fold cihazlarını geride bıraktığı anlamına geliyor.

Oppo Katlanabilir Telefonlar Samsung’ları Geride Bırakıyor

İlginç olan, Ağustos ayında Find N3 Flip’in piyasaya sürülmesinin ardından Oppo’nun cihazı 600.000 katlamaya dayanıklı olarak tanıttığını hatırlamamız. Ancak Ekim ayında Find N3 tanıtıldığında, her iki cihazın da 1.000.000 katlamaya dayanıklı olduğu açıklandı.

Bu derecelendirmenin neden değiştiği hala belirsiz. Muhtemelen test yöntemlerindeki değişikliklerden kaynaklanmış olabilir. Ancak kesin bir bilgi yok. Belki de şirket, başlangıçta alçak gönüllü bir tahminde bulundu ve cihazları beklenenden daha iyi performans gösterdi.

Öte yandan Samsung, katlanabilir telefonlarının dayanıklılığını belirlemek için farklı bir sertifikasyon kuruluşu kullanıyor. Bureau Veritas ile işbirliği yapan Samsung, Galaxy Z Flip 5’i resmi olarak 200.000 katlamaya dayanıklı olarak sertifikalandırdı.

Ancak burada dikkat çeken nokta, Oppo’nun katlanabilir telefonlarının dayanıklılık derecesinin Samsung’unkinden daha yüksek olması.

Find serisi katlanabilir telefonlar, Galaxy Z Flip ve Z Fold serilerinin dayanıklılığını geride bırakıyor gibi görünüyor. Bu, Oppo’nun cihazlarının daha uzun ömürlü olabileceğini gösteriyor.

Ancak, Samsung’un IPX8 suya dayanıklılık derecesine sahip olduğunu, Oppo’nun cihazlarının ise yalnızca IPX4 ile sıçramalara dayanıklı olduğunu belirtmekte fayda var.

Pratikte, Samsung’un daha yüksek suya dayanıklılık derecesi, Oppo’nun etkileyici 1 milyon katlamaya dayanıklılık iddialarına rağmen, gerçek dünya koşullarında cihazlarının daha uzun süre dayanmasına yardımcı olabilir.

Yine de Çinli devin bu başarısı, katlanabilir telefon pazarındaki rekabeti daha da kızıştırabilir ve tüketicilere daha dayanıklı seçenekler sunabilir. Teknoloji dünyasındaki bu rekabeti yakından takip ediyoruz ve gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Size katlanabilir telefonlar dayanıklı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!