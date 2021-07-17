Basın Bülteni
Oppo Telefonlar Artırılabilir RAM İle Geliyor!
Oppo, Android üzerine kurduğu işletim sistemi olan arayüzü ColorOS’un 11.3 sürümüne güncellenmesiyle birlikte bazı akıllı telefon modelleri için bellek (RAM) genişletme özelliği sunmaya başladı.
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Artırılabilir RAM ile telefon modelinize göre RAM kapasitenizi yükseltebilirsiniz
Kullanıcıların bellek talebinin artması ya da RAM kapasitesini zorlayan uygulamaların kullanılması halinde, dahili depolama kaynaklarından alan ayırarak akıllı telefonun modeline göre belleğe 1 GB’tan 5 GB’a kadar ekleme yapabiliyor. Örneğin Reno5 ve Reno5 Lite modellerinde bulunan 8GB belleğe, ihtiyaç duyulduğu takdirde 5GB daha eklenebiliyor. Aynı şekilde A Serisi’nde bulunan A74 modelinin 4GB olan belleğine 3GB daha ekleme yapılabiliyor.
Yeni özellik sayesinde kullanıcılar çok sayıda zorlu uygulama ve oyunu aynı anda performans kaybı olmadan kullanabiliyor. Özellikle daha az kullanılabilir belleğe sahip modellerde RAM+ seçeneği, performansın iyileştirilmesinin bir sonucu olarak bellek parçalanmasını azaltıyor.
RAM düzeyini artırmak isteyen kullanıcılar, ‘Ayarlar’ menüsü altında ‘Telefon Hakkında’ kısmında RAM seçeneğini seçerek RAM yükseltme ayarını kolaylıkla yapabilirler
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Basın Bülteni
LG, Mobil Telefon Birimini Kapatmasına Rağmen Tarihinin En Karlı Çeyreğini Yaşadı!
LG, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %48,4 artış ve şirket tarihindeki en yüksek çeyrek geliri olan 17,1 trilyon Kore Wonu değerinde geçici konsolide gelir bildirdi.
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Akıllı telefon departmanının faaliyetlini sonlandırmaya karar veren LG’den şaşırtıcı başarı
LG, çok da uzun olmayan bir süre önce akıllı telefon departmanının faaliyetlerine son vereceğini açıklamıştı. Bunun üzerinden çok da zaman geçmemesine rağmen şirketin elektronik tarafında rekor kırması ise birçok insanı şaşırttı. LG Electronics Inc. (LG) 2021’in ikinci çeyreğine ilişkin ön kazanç sonuçlarına göre LG, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %48,4 artış ve şirket tarihindeki en yüksek çeyrek geliri olan 17,1 trilyon Kore Wonu geçici konsolide gelir bildirdi. 1,1 trilyon KRW’lik faaliyet karının, bir yıl önceki ikinci çeyreğe göre %65,5 daha yüksek olması bekleniyor.
Peki LG Mobil Telefon departmanının kapanmasının etkileri ne olacak?
LG Mobil Telefon İş Birimi’nin ay sonunda resmi olarak kapanmasıyla birlikte, birimin kazançları bu çeyreğin kazanç raporuna yansıtılmayacak ve durdurulan faaliyet zararları olarak değerlendirilecek. 2021’in ilk çeyreğine ilişkin kazançlar da bu değişikliği yansıtacak şekilde, gelirlerde 17,8 trilyon KRW ve işletme karında 1,8 trilyon KRW’ye ayarlanacak.
Bu rakamlar, LG Electronics’in net kâr dahil nihai kazanç sonuçlarından önce yatırımcılara bir hizmet olarak sunulan K-IFRS’ye dayalı geçici konsolide kazançlar. Yani açıklanan rakamlar resmi verilere ışık tutsa da; gerçekte neler olup bittiğini tam anlamıyla bilmiyoruz fakat açıklanan geçici rakamların dışında büyük bir değişim beklenmiyor.
LG’nin diğer birimleri ile ilgili ayrıntıların da bu ay içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor. Bakalım LG’nin mobil telefon birimini kapatmış olması negatif bir durum gibi gözükse de; LG bu hamlenin sonrasında daha güçlü hale gelmeyi başarabilecek mi?
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Basın Bülteni
Vatan Bilgisayar’dan Bayram Kampanyası!
Teknoloji perakendeciliğinde iddialı kampanyalar sunmaya çalışarak sektörde dikkatleri her daim üzerinde tutmayı amaçlayan Vatan Bilgisayar, “Bayram Fırsatları Vatan’da” kapsamında bayrama özel kampanyası ile binlerce ürün çeşidini, bayram süresince teknoloji severlere sunuyor.
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Vatan Bilgisayar bayramda da teknoloji severleri mutlu edecek
Yerli ve yabancı binlerce markayı kaliteli hizmet ve güler yüzün yanı sıra uygun fiyatlar ile müşterilerine sunmaya çalışan Vatan Bilgisayar, yeni bayram kampanyasıyla hediye alternatiflerini bir arada sunuyor. Akıllı telefondan bilgisayara, notebooktan televizyona, küçük ev aletlerinden birçok ürüne uygulanan özel indirimler ve kampanya fırsatlarından yararlanmak isteyenleri mağazalarına ve vatanbilgisayar.com web sitesine davet ediyor.
Bayram süresince teknoloji ürünü satın almak veya hediye etmek isteyenler Vatan Bilgisayarı ziyaret ederek aynı zamanda da Temmuz sonuna kadar mağazalarında anında alınabilecek tüketici kredisi (Fibabanka) ile indirimli fiyatlar üzerinden peşin fiyatına taksit fırsatı da sunuyor.
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Basın Bülteni
Mayıs 2021’de Google Algoritmasında Büyük Değişim Başlıyor! Web Siteniz Hazır mı?
Google organik sıralamaları belirlerken her geçen gün site hızındaki iyileştirmeleri daha çok dikkate alıyor. En son 2019 Mayıs’ında Lighthouse performans skorunu güncellemiş ve hızlı diye bildiğimiz birçok web sitesinin hız skorlarını çok düşük gördüğünü göstermişti.
İçindekiler
Mayıs 2021’de Google’ın Site Deneyimi Analizleri Sıralamaları Değiştirecek
Google site hızlarına yönelik Core Web Vitals adındaki büyük güncellemesini Mayıs 2021’de yayına alacağını duyurdu. Bu güncellemeyle birlikte site hızı organik arama sonuçlarının belirlenmesinde kritik bir rol oynayacak. Uzun bir süredir SEO uzmanlarının Google Search Console içerisinden de görebildiği Core Web Vitals ya da Türkçe adıyla Önemli Web Verileri yayına girdikten sonra sıralamalarda çok ciddi sıçrayışlar ve çöküşler göreceğiz.
Önemli Olan Yalnızca Sitenin Kaç Saniyede Açıldı Değil!
Google yeni güncellemesinde yalnızca salt web site hızını değil, aynı zamanda güvenli gezinmeyi, SSL sertifikasını, kullanıcı deneyimini, sayfalar arası gezinmede ortaya çıkan ve kullanıcı deneyimini kötüleştiren reklamları da dikkate alacak. Özellikle büyük haber sitelerinin hem hız hem de kullanıcı deneyimi konusunda ciddi problemleri bulunuyor. Belki de Google bu rahatsız edici site içeriklerine de bir son vermiş olacak. Google’ın sıralamaları belirlerken önem verdiği 200 civarı sinyalden en önemlilerinden birisi sayfa deneyimi, diğeri ise içerik kalitesi. Kuşkusuz kaliteli içerik üretebilmek için iyi bir içerik ekibine ya da içerik ajansına sahip olmak gerekiyor. Fakat Google resmi açıklamalarında en az içeriğin kalitesi kadar sayfa deneyimine de önem verdiğini defaatle ifade etti. Elbette içeriğin gücü azalmayacak ancak Google’a göre içeriği iyi bir deneyimle okuyamayan ziyaretçiye kötü deneyim sunan siteleri göstermek artık olmaması gereken bir durum.
Site hızını etkileyecek en önemli üç faktör
Site hızına yönelik güncellemenin en önemli üç ayağını yüklenme süresi, interaktiflik süresi ve stabil görünüm süreleri oluşturuyor. Largest Contentful Paint olarak ifade edilen yüklenme süresi, ziyaretçinin içeriği görme ve etkileşime geçmesi için geçmesi gereken süreyi ifade ediyor. Bu sinyal için gerçekleştirilmesi gereken hedef 2 saniyenin altında kalabilmek. Tabi burada kastedilen bir web sitesinin ana sayfasında güncellemeler gerçekleştirmek değil, tüm sayfalarında bu skorları yakalayabilmek. İkinci önemli metrik ise First Input Delay. FID sinyali, ziyaretçinin 100 milisaniye içerisinde ziyaretçinin tıklanabilir alanları kullanabiliyor olmasını takip etmekte. Yani navigasyon menünün tıklanılabilirliği, form alanına e-mail adresinin yazılabilirliği gibi. Son sinyal olan Cumulative Layout Shift ise görünümdeki stabiliteyi kontrol ediyor. CLS sinyali sayfa açılırken sayfa içerisindeki elementlerin bir o yana bir bu yana savrularak açılması durumunu kontrol etmekte. İlk açılışın ardından gördüğünüz butonun yerinin sabit kalması ve bu sabitlenmenin 0.1 saniyede gerçekleşmiş olması gerekiyor.
Google Core Web Vitals Güncellemesi ile Sıralamalar Değişecek
Google’ın Mayıs 2021’de yayına alacağı bu güncellemeye kadar web site sahiplerinin güncellemelere hazırlanmaları gerekiyor. Bu süreçte kendilerine destek olabilecek, deneyimli bir seo ajansı ile çalışmaları faydalı olacaktır. Pandemi sürecinin tüm iş kollarını dijitalleştirdiği bu dönemde organik arama gibi önemli bir satış kaynağından mahrum kalmamak isteyen işletmelerin gerçekleşecek olan güncellemeye hazırlıklı olmaları gerekiyor.
Bu içerik Cremicro desteğiyle hazırlanmıştır.
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