Oppo Tarafından Dynaudio Ortaklığıyla Geliştirilen “Enco X” Türkiye’de Satışa Sunuldu

Oppo, Danimarkalı hoparlör üreticisi Dynaudio ile başladığı iş birliğinin ilk meyvesi olan Enco X TWS kulaklık modelini Türkiye pazarında da satışa sundu. DBEE 3.0 ses sistemi ve LHDC kablosuz iletimle desteklenen OPPO Enco X kablosuz kulaklıklar, Hi-Fi düzeyinde ses kalitesi sunabiliyor.

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Oppo’dan Dynaudio iş birliğiyle yeni TWS kulaklık hamlesi

Oppo, geçtiğimiz dönemde Enco W31 ve W51 TWS kulaklık modellerini satışa sunmuştu ve bu modeller tüketiciler tarafından da beğeniyle karşılanmıştı. Şimdi de Oppo, yeni kablosuz kulaklığı Enco X’i Türkiye pazarında tüketicilerin beğenisine sundu. DBEE 3.0 ses sistemi ve LHDC kablosuz iletimle desteklenen Oppo Enco X kablosuz kulaklıklar kullanıcılara Hi-Fi deneyimini sunabilmek adına tasarlanmış. Enco X’in dikkat çeken bir diğer özelliği de şirketin, Danimarkalı üretici Dynaudio ile yaptığı iş birliğinin ilk ürünü olarak dikkat çekiyor.

Enco X TWS kulaklık, Oppo’nun akustik tecrübesi ve İskandinav ses şirketi Dynaudio’nun sektördeki uzmanlığının birleştirilmesiyle tasarlandı. Dynaudio’nun baş akustik uzmanları ve Oppo’nun kendi akustik ekibinin Avrupa’da yaptıkları araştırmalar, testler ve akortlar Enco X’in ses kalitesine de yansıtılmış durumda.

Oppo, ilk DBEE 1.0 Dinamik Ses teknolojisini 2007 yılında tanıtmıştı. Aradan geçen 14 yıldan sonra bu teknoloji evrilerek; bugün DBEE 3.0 olarak adlandırılan düzeye ulaştı. DBEE 3.0’da, yeni malzemeler, yeni bir yapı ve yeni teknolojiler yer alıyor. Oppo Enco X kablosuz kulaklıklar eş merkezli çift sürücülü bir tasarıma sahip. Öndeki manyetik kaplamalı sürücü yüksek frekansları yönetirken, arkadaki üç katmanlı kompozit dinamik sürücü orta ve düşük frekansları kontrol ediyor. Düşük gecikmeli kablosuz transferin gerçekleşmesini de LHDC desteği sağlıyor. LHDC üzerinden paralel çift hoparlörlerin oluşturduğu kombinasyon, Enco X’te kullanıcıların ses senkronizasyonunu minimum gecikmeyle elde edebilmesini sağlıyor.

Çoklu, gürültü engelleme modu

Çift çekirdekli bir Bluetooth gürültü azaltma çipine sahip olan Enco X, hibrit aktif gürültü önleme özelliğiyle birlikte sunuluyor. Kablosuz kulaklıkta dört farklı gürültü engelleme modu arasında dilediğiniz gibi ayarlama yapabiliyorsunuz. Örneğin, toplu taşımada seyahat halindeyken müziğinizin tadını alabilmek için maksimum gürültü önleme modunu tercih edebilirsiniz. Bu sayede bütün çevre gürültülerini egale ederek; müziğinize tamamen odaklanabilme şansı yakalayabilirsiniz. Dilerseniz de bir kafede kahvenizi yudumlarken veya ofis ortamına dikkat kesilerek gürültüyü yumuşatmak üzere gürültü önleme modunu seçebilirsiniz. Kulaklığınızı çıkarmadan çevrede olup bitenlerin farkında olmak istiyorsanız da şeffaf modu tercih edebilirsiniz. Son olarak da, isterseniz gürültü önleme özelliğini tamamen inaktif ederek sessiz bir ortamda dinleme deneyiminizi sürdürebilirsiniz.

Oppo Enco X’in gürültü engelleme mekanizması üç mikrofonlu gürültü kontrol algoritmasına sahip buna ek olarak; ayarlanabilir bir filtre tüm gürültüleri tanıyıp devreden çıkarabiliyor. Böylece gürültülü ve rüzgârlı ortamlarda bile sesiniz net bir şekilde duyuluyor.

Düşük gecikme ve yüksek senkronizasyon

Enco X TWS kulaklıklar, Oppo’nun daha önceki kulaklık modellerinde kullandığı gibi gecikmeyi engelleyen teknolojilere sahip. Binaural düşük gecikmeli Bluetooth iletimi daha iyi bir gecikme optimizasyonu ve daha güçlü gecikme azaltması sağlıyor. Kulaklıkta görsel-işitsel senkronizasyonun geliştirilmesiyle birlikte de; video izlemek ve oyun oynamak gibi aktiviteler daha eğlenceli hale getirilebiliyor.

Pil ömrü

TWS kulaklıklarda en önemli unsurlardan biri de pil ömrü. Gerek kutuda sunulan pil ömrü; gerekse de kulaklıkların tek başına sunabildikleri pil ömrü gibi veriler, kullanıcıların kulaklık seçiminde en çok dikkat ettikleri parametrelerden. Peki Oppo Enco X kullanıcılara ne kadar pil ömrü sunabiliyor.

Oppo Enco X’in saklama kutusuyla sunabildiği toplam pil ömrü 25 saat müzik dinlemeye veya 15 saat telefon görüşmesi yapabilmeye denk geliyor. Şarj kutusu olmadan da; kulaklıkların dahili bataryalarıyla 5.5 saat müzik dinleyebilir veya 3.5 saat telefon görüşmesi yapabilirsiniz. Gürültü engelleme modlarını kullandığınız zaman da tabi ki kulaklıkların çalışma süresi aşağı yönlü bir hareket gösteriyor. Maksimum gürültü önleme moduna geçtiğinizde kulaklığınız, eğer şarj kutusu varsa 20 saat, tek başınaysa da 4 saat çalışabiliyor.

Dokunmatik kontroller

TWS kulaklıkları kullanmayı kolaylaştıran bir diğer unsur da, dokunmatik kontrollerle yönetilebilmeleri. Benzer dokunmatik kontroller, Oppo Enco X’te de mevcut. Peki Oppo X’te dokunmatik kontrollerle nelere ulaşabiliyorsunuz.

•Çift tık kontrol: Kulaklıkların herhangi birine çift tıklayarak bir sonraki şarkıya geçebilir, gelen aramaya yanıt verebilir veya görüşmeyi sonlandırabilirsiniz.

•Kaydırarak kontrol: Kulaklıkların herhangi birini kaydırarak ses düzeyini kontrol edebilirsiniz.

•Dokun ve basılı tut kontrolü: Kulaklıkların herhangi birine dokunup bir saniye basılı tutarsanız seçilmiş iki gürültü önleme modu arasında değişim yapabilirsiniz.

• Üç tık kontrol: Bu kontrolle akıllı asistanları harekete geçirebilirsiniz.

Ayrıca bütün bu standart dokunmatik kontroller, kulaklık işlevleri menüsünden kişiselleştirilebiliyor.

Fiyat

Oppo Enco X’in, siyah ve beyaz olmak üzere 2 ayrı renk seçeneği bulunuyor. Oppo Enco X için belirlenen satış fiyatıysa 1.499 TL olarak açıklanmış durumda.