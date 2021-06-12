Oppo A54 Kutu Açılışı | Yerli Oppo telefonlara bir yenisi daha eklendi!

Türkiye’de üretilen Oppo modellerine bir yenisi daha eklendi. Oppo A54, “Made in Turkey” etiketi taşıyan en yeni Oppo akıllı telefon olarak; Türk halkının beğenisine sunuldu. Peki Oppo A54, kullanıcılara neler sunuyor?

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Oppo A54 neler sunuyor?

Oppo A54’ün batarya kapasitesi 5.000 mAh. Böylelikle Oppo A54, günümüz ortalamasının üstünde kalan batarya kapasitesiyle akıllı telefonunu yoğun olarak kullanan tüketicileri hedef alıyor. Ekran tarafındaysa HD+ yani 720p bir IPS LCD ekranla desteklenen Oppo A54, bize kalırsa günümüz standartlarını daha iyi karşılayabilmek adına 1080p bir ekranla sunulmalıydı. Fakat ekranın 720p olması pil tüketimi anlamında cihaza olumlu olarak yansıyacağı için batarya ömrünü uzatacaktır. Bu sayede Oppo A54, gün içinde akıllı telefonunu elinden düşürmeyenlerin pil ihtiyaçlarına cevap verecektik diye tahmin ediyoruz. Öte yandan 18W hızlı şarj desteğine sahip olan cihaz, giriş segmentindeki öteki cihazların aksine 10W ve 15W gibi değerlerin üstüne çıkmayı başarmış.

Oppo A54’ün kutusundan neler çıkıyor?

Oppo A54’ün kallavi bir kutuya sahip olduğunu görüyoruz. Kutuyu açtığımızda bizleri ilk önce silikon kılıfın ve SIM iğnesinin de yer aldığı karton kutu karşılıyor. Onun da arkasından cihazın kendisine ulaşabiliyoruz. Oppo A54’ü bulunduğu paketin dışına çıkardığımızda da, cihazın parlayan arka yüzeyini görüyoruz. Arka kapak her ne kadar şık bir tasarıma sahip olsa da; leke tutmak konusunda biraz cömert. Eğer titiz bir kullanıcıysanız arka kapağı sıklıkla silmeniz gerektiğini söyleyebiliriz. Arka kapağa biraz daha yakından baktığınızda da, sağ alt tarafta “Made in Turkey” yazısını görebiliyorsunuz. Böylelikle A54, Oppo tarafından ülkemizde üretilen akıllı telefonlar arasında yerini alıyor.

Oppo A54’ün kalbinde MediaTek Helio P35 bulunurken; hafıza tarafında 128 GB dahili depolama sunuluyor. 128 GB giriş segmenti için yeterli bir değer olsa da; kendisi için yetersiz kalacağını düşünenler Micro SD kart desteğiyle ekstra 256 GB depolama alanı edinebilmeniz de mümkün. Cihazda sunulan RAM değeri ise 4 GB. Bu kombinasyonla Oppo A54’ün gündelik kullanıcının temel ihtiyaçlarına yanıt verebilecek düzeyde bir giriş segmenti akıllı telefon olduğunu düşünüyoruz.

Cihazın sol tarafında ses açma ve kısma düğmeleri, sağ tarafındaysa güç tuşuna entegre bir fiziksel parmak izi okuyucu bulunuyor. Alt taraftaysa hoparlör ızgarası ve USB Type-C girişinin yanı sıra 3.5 mm jak girişi de mevcut. Böylelikle hala kablolu kulaklık veya kablolu hoparlör kullananlar da Oppo A54 üzerinden bu cihazları kullanabilecekler.

Cihazın arkasına baktığımızda da yapay zeka destekli 3’lü kamera modülü ve LED flaş görüyoruz. Kamera modülün fotoğraf performansını da kutu açılış videomuzdaki fotoğraflar üzerinden görebilirsiniz.

Kutudan kulaklık çıkıyor

Cihazın ardından kutunun derinliklerine inmeye devam ettiğimizde de 18W hızlı şarjı destekleyen bir adaptör ve 1 metrelik USB Type-C kablosu görüyoruz. Fakat bizi asıl şaşırtan şey kullanıcılara kutu içinde sunulan kablolu kulaklık. Uzun süredir Çinli üreticilerin kutuya kablolu kulaklık koymadığını da göz önüne alırsak; bu durum bizi memnun etti. Fakat kulaklıkların silikonlu tipte kulaklıklar olmadığını da söyleyelim.

Kulaklıkların ses performansı üzerine konuşmak için de henüz erken. Fakat Oppo A54’ün inceleme videosunda kulaklık performansına da mutlaka değineceğiz.

Özetle Oppo A54’ün kutu açılışı bu şekildeydi. Sizler de Oppo A54’le ilgili merak ettiklerinizi yorumlar aracılığıyla bizlere sorabilirsiniz.