Bu videoda OPPO’nun yeni üst seviye kulaklığı olan Enco X2 modeline yakından bakıyoruz. Enco X modelinin üzerine oldukça gelişim kaydeden marka yeni modeliyle kullanıcısını daha çok memnun edecek gibi duruyor. DYNAUDIO iş birliği, LHDC 4.0 ve gelişmiş ANC ile zevkli bir kullanım vadediyor.

OPPO ENCO X2 Teknik Özellikleri:

Tasarım:

66×49.3×22.7 mm

Her Bir Kulaklık: 4.7gram

Şarj Kutusu: 47gram

Cihazın Tamamı: 56.4g

Siyah – Beyaz Renkler

Kulak Kiri Tutmayan Anti bakteriyel Kulaklık Uçları

IP54 Sertifikası

Bluetooth sürümü: BT 5.2

Etkili Bluetooth aralığı: 10 m

Ses Kalitesi

SuperDBEE DYNAUDIO İş Birliği

11mm dinamik sürücü + 6 mm dengeli membran sürücü

Ses codec bileşeni: LHDC 4.0 / AAC / SBC

Düşük Gecikmeli Yüksek Çözünürlüklü Ses Kodeği (LHDC 4.0)

Hi-Res Wireless Sertifikalı

Gelişmiş ses kodlama (AAC)

Gürültü Önleme

45dB’ye Ulaşabilen Ultra Geniş Frekanslı Aktif Gürültü Engelleme

Gürültü kontrol modları: Akıllı Gürültü Önleme / Maksimum Gürültü Önleme / Orta Düzeyde Gürültü Önleme / Hafif Gürültü Önleme / Şeffaflık / Vokal İyileştirme / Gürültü Önleme Kapalı

Çağrı Gürültü Önleme: Kemik Sesi Sensörlü Üçlü Mikrofon

HeyMelody Uygulaması

Mikrofon

Dolby Audio

Dolby Ses Binaural Kayıt

Dünyanın Dolby çift sesli kayıt özelliğine sahip ilk TWS kulaklıkları

Pil ve Şarj

57 mAh(kulaklıklar)/ 566 mAh(şarj kutusu)

Müzik çalma süresi (LHDC, Varsayılan ayar, %50 ses seviyesi)*: Maksimum Gürültü Önleme: 5 saat (tek şarj ile) / 20 saat (şarj kutusu ile), Gürültü Önleme Kapalı: 6,5 sa (tek şarj ile) / 27 sa (şarj kutusu ile)

Müzik çalma süresi (AAC, Varsayılan ayar, %50 ses seviyesi)*: Maksimum Gürültü Önleme: 5,5 saat (tek şarj ile) / 22 saat (şarj kutusu ile), Gürültü Önleme Kapalı: 9,5 sa (tek şarj ile) / 40 sa (şarj kutusu ile)

Kablo ile Şarj Süresi: 60 dakika（kulaklıklar） | 90 dakika (şarj kutusu)

6 saat müzik dinlemek için sadece 5 dakikalık şarj

Kablosuz Şarj Destekli

FİYAT: 2.899 TL.

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