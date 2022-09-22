Bu videoda OPPO’nun yeni üst seviye kulaklığı olan Enco X2 modeline yakından bakıyoruz. Enco X modelinin üzerine oldukça gelişim kaydeden marka yeni modeliyle kullanıcısını daha çok memnun edecek gibi duruyor. DYNAUDIO iş birliği, LHDC 4.0 ve gelişmiş ANC ile zevkli bir kullanım vadediyor.
OPPO ENCO X2 Teknik Özellikleri:
Tasarım:
66×49.3×22.7 mm
Her Bir Kulaklık: 4.7gram
Şarj Kutusu: 47gram
Cihazın Tamamı: 56.4g
Siyah – Beyaz Renkler
Kulak Kiri Tutmayan Anti bakteriyel Kulaklık Uçları
IP54 Sertifikası
Bluetooth sürümü: BT 5.2
Etkili Bluetooth aralığı: 10 m
Ses Kalitesi
SuperDBEE DYNAUDIO İş Birliği
11mm dinamik sürücü + 6 mm dengeli membran sürücü
Ses codec bileşeni: LHDC 4.0 / AAC / SBC
Düşük Gecikmeli Yüksek Çözünürlüklü Ses Kodeği (LHDC 4.0)
Hi-Res Wireless Sertifikalı
Gelişmiş ses kodlama (AAC)
Gürültü Önleme
45dB’ye Ulaşabilen Ultra Geniş Frekanslı Aktif Gürültü Engelleme
Gürültü kontrol modları: Akıllı Gürültü Önleme / Maksimum Gürültü Önleme / Orta Düzeyde Gürültü Önleme / Hafif Gürültü Önleme / Şeffaflık / Vokal İyileştirme / Gürültü Önleme Kapalı
Çağrı Gürültü Önleme: Kemik Sesi Sensörlü Üçlü Mikrofon
HeyMelody Uygulaması
Mikrofon
Dolby Audio
Dolby Ses Binaural Kayıt
Dünyanın Dolby çift sesli kayıt özelliğine sahip ilk TWS kulaklıkları
Pil ve Şarj
57 mAh(kulaklıklar)/ 566 mAh(şarj kutusu)
Müzik çalma süresi (LHDC, Varsayılan ayar, %50 ses seviyesi)*: Maksimum Gürültü Önleme: 5 saat (tek şarj ile) / 20 saat (şarj kutusu ile), Gürültü Önleme Kapalı: 6,5 sa (tek şarj ile) / 27 sa (şarj kutusu ile)
Müzik çalma süresi (AAC, Varsayılan ayar, %50 ses seviyesi)*: Maksimum Gürültü Önleme: 5,5 saat (tek şarj ile) / 22 saat (şarj kutusu ile), Gürültü Önleme Kapalı: 9,5 sa (tek şarj ile) / 40 sa (şarj kutusu ile)
Kablo ile Şarj Süresi: 60 dakika（kulaklıklar） | 90 dakika (şarj kutusu)
6 saat müzik dinlemek için sadece 5 dakikalık şarj
Kablosuz Şarj Destekli
FİYAT: 2.899 TL.
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