Akıllı Telefonlar
Oppo sıra dışı bir ön kamera patenti aldı!
Oppo ilginç bir ön kamera patenti ile bizleri karşılıyor. Akıllı telefon üreticisi yatay eksende hareket edebilen ön kamera tasarımı için çalışıyor.
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Oppo yatay eksende hareket edebilen ön kamera üzerinde çalışıyor!
Akıllı telefon dünyası yeni gelişmeler ile kullanıcılarını şaşırtmaya devam ediyor. Teknolojinin her geçen gün arttığı bu dönemde yeni gelişmeler de gün yüzüne çıkıyor. Piyasada önemli bir yere sahip olan Oppo firması da, sıra dışı bir tasarımın patentini aldı. LetsGoDigital isimli internet sitesinde çıkan patente göre, firma ön kameraları yatay eksende hareket ettirmek istiyor.
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Tasarım detayları da paylaşılan patente göre, kullanıcılar ön kameranın konumunu kendileri ayarlayabilecek. Bu sayede daha verimli bir geniş açı deneyimine sahip olacak kullanıcılar, daha şık fotoğraflar çekecek. Telefon içerisinde yer alan bir mekanizma ile bu özellik gün yüzüne çıkacak. Ayrıca kullanıcılar bu özelliği donanımsal olarak değil de yazılımsal olarak deneyimleyecekler. Bununla birlikte üç boyutlu fotoğraf konusunda da önemli bir adım atılacak. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra bu teknolojinin ne zaman kullanılacağı bilinmiyor. Firmanın planlarının ne olduğu henüz ortaya çıkmadı. Ancak akıllı telefon dünyasında önemli bir gelişme daha gerçekleşti desek çok da yanlış olmaz.
Akıllı Telefonlar
Apple | NesiniSevmiyorsunuz? #3
Markaların yaptıklarını ve hatalarını konuştuğumuz seri olan NesiniSevmiyorsunuz un bu haftaki konuğu Apple oldu. Böylece bu seride sizden gelen cevaplar doğrultusunda kendi görüşlerimizi de belirterek keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
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#NesiniSevmiyorsunuz serisine Apple ile devam ediyoruz. Apple, Türkiye’de en çok satış yapan markaların başında geliyor. Yüksek fiyatı ve yenilik yapma konusunda tüketiciler tarafından eksik kaldığı noktalar ile birçok kez eleştiriliyor. Bunun yanında iOS işletim sisteminin beğenilmediği ve eksik yönlerini de belirtildiği gözlerden kaçmıyor. Yaptığımız anket sonrasında en çok merakla beklenen marka Apple oldu.
Sizden gelen yorumlardan bazıları:
-Rakipleri 65W ve 120W sarji desteklerken halen 20W şarjı desteklemesi ve pilin rakiplerine göre çabuk bitmesi.
-Android’in rahatlığının ios da olmaması.
-Hala 64 GB telefon üretip 11bin TL ye satmaları
-Özelleştirebilir ve özgür olmaması. En önemlisi tabiki de fiyati özellikle iPhone 11 e 7500 tl isteyip 720p ips bir ekran koymaları.
-Dosya aktarımının karmaşık ve zor olması
-Tasarımını ufak tefek değiştirerek uzun yılar piyasaya sürmesi
-Apple fanları.
-Tasarımda yenilik yapmaması.
-E-sim aktifken bir hatta arama geldiğinde diğerinde şebeke kesilmesi ve ikinci hat ile arama yapmanın pratik olmaması.
-Depolama alanı seçiminde uçurum fiyat farkı olması.
-Büyük iPhone yeniliklerini genelde 2 model sonra yapıyorlar. Yeni iPhone tanıtımlarında genelde hayal kırıklığı yaşatıyor yenilik bazında.
-Kaşıkla verip kepçeyle alır….
-Her zaman batarya kapasitesini küçük koyması diğer markalara göre tamir edilebilirliği düşük olması ve bunun gittikçe daha da tamir edilemez modeller çıkarmaya devam etmesi
-Crackli apk tarzı uygulama yüklenememesi.
-Apple: Reklamı çok iyi yapılan “Cilalı kütük”. Android kullandıktan sonra IPhone kullanırsanız, bu seçenek yok mu diye sorup duruyorsunuz. Teknolojik olarak geri olmasına rağmen fiyat olarak günümüzün ilerisinde…
-Piyasaya tuhaf adetler getirmesi ve bütün markalarında “aaa apple yapıyorsa bizde yapalım” demesi (şarj aleti ve 3.5mm jack ın gitmesi)
-iPhone iyi hoş ama aksesuarları çok pahalı. Geçen şarj kablosu almaya gittim 20.000 mAh powerbank parasıydı.
-2 haftalık Watch se ekran kırıldı yapacak yer yok, apple yenisini verelim deyip 2100TL istiyor şaka gibi.
-iPhone 12 mini ile S20 FE yurt dışı fiyatı aynı ama Türkiye de Samsung’un iki katı fiyatına satılması Türkiye fiyat politikası.
-Apple.com.tr nin hiç bir zaman fiyat indirimi vb kampanyaların asla yapmamaları.
-Fiyatları fazla şişiren markadır kendisi… 12 pro nun parça maliyeti 406$ iken 999$ a satışa çıkarmak?? Acaba 503$ ın ne kadarı kâr? Aradaki maliyetler ne kadar?
-Müşteri profili. “Apple sevmiyorum” dediğinde seni direk fakir olmakla suçlamaları. Yazılımdan gram anlamadıkları halde “Abi yazılımı süper yieaaa” demeleri. Bir telefona ederinin 5 katı para verip bir de bunla övünebiliyor olmaları
-Telefonun arkasındaki elmayı göstericem diye ekran çizen insanlar tanıyorum.
-En ufak uygulamada para harcaman gerekmesi
-Global servislerini (tv plus, news, pay) Türkiye’ye getirmemesi veya çok geç getirmesi Açık kaynak kodlu olmaması
-Aşırı garanti adımlar atarak ilerliyorlar. Bu durumun artı yönleride mevcut tabi cihazları daha geç eskiyor, fiyatlara da etki ediyor vs ama gerçek Steve Jobs ruhu eksik Apple’da.
-Gizlilik adı altında bize yutturmaya çalıştığı işletim sistemi.
Akıllı Telefonlar
Realme Race, GT ismiyle lanse edilebilir
Realme markasının yeni amiral gemisi telefon serisi Race GT ismiyle çıkabilir. Realme yöneticisi Xu Qi Chase, cihazın Realme GT adı altında piyasaya sürüleceğini ima eden bir gönderi paylaştı. Daha önce telefonun teknik özellikleri ve görselleri TENAA veri tabanında ortaya çıkmıştı. RMX2202 model numaralı yeni akıllı telefon Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak.
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Realme Race/GT modelinin özelliklerine bakalım
Xu Qi Chase, daha önce Realme’nin yeni amiral gemisi serisinin “Race” ismini alacağı ipucunu vermişti. Yönetici şimdi ise Weibo‘da bir Nissan GT-R model araba içeren bir gönderi yayınladı. Bu durum markanın yeni amiral gemisi serisinin “GT” adını alabileceğini akıllara getirdi.
Digital Chat Solution, Weibo’da yeni serinin Snapdragon 888 ve süper hızlı şarj ile geleceğini belirtmişti.
TENAA üzerinde ortaya çıkanlara göre Realme Race/GT, Snapdragon 888 yongasından gücünü alacak ve arka sol üst tarafında 3’lü kamera yapısına sahip olacak. Ayrıca cihazın selfie kamerası sol üst köşede ve delikli yapıda. Telefonun arka kameraları 64 MP ana, 13 MP telefoto ve 13 MP ultra geniş açılı olacak. Selfie kamerası ile ilgili bir bilgi mevcut değil.
Realme Race/GT, 120Hz yenileme hızına sahip ekranla gelecek. Bunun yanında 12GB RAM ve 256GB depolama seçeneği sağlayacak. Telefon gücünü 125W UltraDart hızlı şarj sağlayan 5.000mAh kapasiteli pilden alacak.
Son olarak; Realme Race/GT, Android 11 tabanlı Realme UI 2.0 işletim sistemi ile çalışacak. Cihazın satış fiyatını ve piyasaya çıkış tarihini zaman içerisinde göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Huawei P50 serisi, kamera performansını zirveye taşıyacak!
Huawei, yaklaşık iki senedir ABD yasağıyla karşı karşıya ve Çin dışındaki akıllı telefon pazarlarında önemli derecede satış kaybı yaşıyor. Ancak firma, yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen pes etmeden yeni teknolojiler üzerinde çalışıyor. Şirket, önümüzdeki nisan ayının başında yeni P50 serisini piyasaya sürecek. Weiboda ortaya çıkan yeni bir rapor, P50 serisi hakkında yeni detayları ortaya çıkardı. Rapora göre bu seride, süper görüntüleme sistemi mevcut olacak. Ayrıca şirket, kamera modülünün kimlik tasarımında da önemli değişiklikler yapacak.
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Huawei P50 serisi, yeni kamera teknolojisi ile neler vadediyor?
Sızdırılan bilgilere göre Huawei P50 serisi, Leica marka kameralar kullanmaya devam edecek. Bununla birlikte, arka kamera daha fazla özelliği entegre edecek ve estetiğe önem verecek. Ayrıca yeni görüntüleme sistemi, yapay zekayı da daha aktif bir şekilde kullanmayı sağlayacak. Tahminlere göre Huawei, bu sefer önceki nesilin kamera gelişiminden daha büyük bir gelişim gösterecek.
OnLeaks tarafından yayınlanan bir görüntüde P50 Pro’nun 6.6 inçlik şelale bir ekran ile geleceği gösteriliyor. Cihazın tasarımı, serinin önceki modeli olan P40 Pro ile önemli ölçüde benzerlik taşıyor. Bununla birlikte bir başka tasarımsal değişiklik ise ön kamerada karşımıza çıkıyor. Ön kamera, önceki nesiller gibi sol tarafta bulunmayacak. Bunun yerine, selfie kamerası ortada nokta delik tasarımı ile yerini alacak. Şimdilik P50 serisi hakkında bilinenler bunlarla sınırlı. Mart ayında, Huawei‘nin yeni akıllı telefon serisi ile ilgili daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.
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