ASUS Republic of Gamers, ROG Strix XF 120 soğutucu fanı duyurdu

ASUS ROG, ROG Strix XF 120 soğutucu fanı duyurdu. Bilgisayar kasası, radyatör veya CPU soğutucu fanı olarak 120 mm boyutundaki PWM fan, en uygun hava akımını ve statik basıncı mevcut.

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ASUS Republic of Gamers (ROG), darbe genişlik modülasyonu (PWM) özellikli 120 mm 4 pim soğutma fanı ROG Strix XF 120’yi duyurdu. Sessiz bir akustik profile sahip olan fan, birçok farklı uygulama alanında performans ihtiyacını karşılayabiliyor. Dakikada 1,77 metreküp hava akımı ve 3,07 mm H2O) statik basıncı sunan ROG Strix XF 120, kasa soğutması veya statik basıncın önemli olduğu radyatör veya CPU soğutucu fanı gibi kullanım alanlarında değerlendirilebiliyor. 250 ile 1800 RPM arasında değişen çalışma aralığına sahip fan, 250 rpm gibi düşük bir hızda çalışacak kadar hassas olmasının yanı sıra %0 PWM çalışma döngüsündeyken otomatik olarak kapanarak hafif iş yüklerinde düşük gürültü ve verimli soğutma performansı sağlıyor.

ASUS ROG Strix XF 120 yeni ne var?

MagLev fan rulmanı

ROG Strix XF 120, dönerken eğilmesini veya sallanmasını önlemek için rotoru sabitleyen 360 derece manyetik havada tutma (MagLev) teknolojisi var. Sürtünmeyi ve gürültüyü azaltan, fanın zaman içinde aşınmasını önleyen bu teknoloji sayesinde soğutma performans, sessiz çalışma ve 400.000 saate uzanan kullanım ömrü elde ediliyor.

Aerodinamik tasarım

ROG Strix XF 120 soğutucu fan uygun performans için hava akımı hacmini en üst düzeye getirecek bir tasarıma sahip. Fan ayrıca hava akımı üzerinde de kontrol imkanı mevcut. Fan kanatlarındaki oluklar havayı kanatların üzerinde dağılmadan aktarmayı sağlıyor. Fanın performansını artıran bu özellik, girdap gürültüsünü azaltarak genel akustik profili de iyileştiriyor. Fan çerçevesindeki desteklerin açısı ve kavisi, hava akımını tek yönde odaklı bir şekilde olması için tasarımı yapılmış. Odaklanan hava akımı statik basıncı artırarak türbülansı da en aza indiriyor. Ayrıca, ROG Strix XF 120’nin küçük fan yuvası, daha uzun fan kanatlarının kullanılmasına imkân veriyor. Bu da hava kanalını genişleterek hava akımını ve dolayısıyla performansı artırıyor.

Sessiz akustik profil

ROG Strix XF 120 en fazla 22,5 dB(A) gürültü oluşturuyor. Sessiz bir soğutma performansı sunan bu fan, titreşim önleyici dolgular ve montaj noktaları sayesinde tıkırtı da yapmıyor. Ayrıca %30 fiberglas malzemeden üretilen fan kanatları ve çerçeve, bükülmeye karşı dayanıklı bir yapıya sahip. Bu yapı gürültüyü azaltırken dayanıklılık ve performans da sağlıyor.