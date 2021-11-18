Akıllı Telefonlar
OPPO Reno6 Serisiyle Birlikte TOG’a Destek Oluyor
Pandeminini araya girmesiyle birlikte birçok akıllı telefon üreticisi akıllı telefon ya da ürün lansmanlarını canlı olarak gerçekleştirmek yerine online portallar üzerinden gerçekleştirmek zorunda kaldı. Bunlardan birisi de ülkemizde yerli üretime destek olan OPPO. Ancak pandeminin hafiflemesiyle birlikte uzun bir aradan sonra canlı bir organizasyon gerçekleşiyor.
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Bu canlı yapılacak olan organizasyonda OPPO, Reno6 modelinin tanıtımını yapacak. Ayrıca ‘Bugün Modum Portre Modu’ sloganı ile Sefa Yamak’ın kadrajından TOG (Toplum Gönüllüleri Vakfı) Gönüllüsü olan gençlerin portreleri ve portrelerinin ardındaki öyküleri, ‘Bir Hikâyemiz Var Sergisi’nde organizasyona katılanlarla buluşacak.
Ayrıca bu portreler daha sonra NFT ile satılacka ve elde edilen gelir TOG’a bağışlanacak!
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