MSI Notebook’larda Kasım Fırsatları Başladı!

MSI markalı hem oyun hem iş kullanımına yönelik onlarca dizüstü bilgisayar modelleri “Kasım Fırsatları” neticesinde %20’ye varan indirime girdi. Hepsiburada, Amazon, Vatan Bilgisayar, İncehesap ve İtopya gibi birçok satış noktasında indirime giren popüler MSI modellerine değiniyoruz.

Kasım ayına özel tüm kampanyalı MSI Notebooklara göz atmak için bu linki ziyaret edebilirsiniz: https://bit.ly/3CJQKaB

GF63 THIN

İnce ve hafif yapısıyla öne çıkan GF63 THIN, tüm oyunları oynamanıza imkân sunuyor. Fırçalanmış dokuya sahip metal alaşımlı kapağını araladığınızda, 15.6” boyutunda, %82 ekran / kasa oranına sahip ince çerçeveli bir ekran sizi karşılıyor. SteelSeries imzalı, kırmızı aydınlatmalı oyuncu klavyesi maksimum hissiyat ve konfor sağlarken, Engine 3.0 yazılımı ile geniş özelleştirme seçeneklerini de kullanımınıza sunuyor. Pozisyonel ses geliştirme çözümü Nahimic 3 ile kullanım senaryonuza (oyun, film ve müzik) göre en uygun ses deneyimini yaşayabilirsiniz. Sadece MSI Notebook’lara özel Dragon Center uygulaması ile bilgisayarınızın anlık donanım durumunu görüntüleyebilir, tercihlerinize göre ayarları değiştirebilirsiniz. MSI APP Player yazılımı ile Android uygulamalarını büyük ekranda deneyimleyebilirsiniz. Dahili webcam sayesinde uzaktan eğitim ve toplantılara katılabilir, canlı yayınlarınızda izleyicilerinizin sizi görmesini sağlayabilirsiniz.

BRAVO 15

AMD ‘nin modern teknolojilerini, MSI ‘ın oyun laptoplarındaki tecrübesi ile bir araya getiren Bravo serisi, 7nm üretim teknolojili AMD Ryzen™ işlemcisi ve Radeon™ RX grafik birimi ile çarpıcı performans eşliğinde benzersiz bir oyun deneyimi sunmak için tasarlandı. İnce çerçeveli ve yüksek tazeleme oranına sahip ekranı sayesinde görüntüde yırtılmalar olmadan pürüzsüz bir akıcılık sunar. Altı adet ısı borusuna sahip Cooler Boost 5 soğutma sistemi ile yüksek güç gerektiren uygulamalarda sürekliliği sağlıyor. Hi-Res ses çözümüne sahibi donanımı, Nahimic 3 yazılımı ile geliştirerek, kullanım senaryonuza (oyun, film ve müzik) göre en uygun ses deneyimini yaşayabilirsiniz. Sadece MSI Notebook’lara özel Dragon Center uygulaması ile bilgisayarınızın ayarlarını zahmetsizce yapabilirsiniz. Tek tuşla Gaming Mode’u aktif ederek oyunlarda ekstra performans artışı sağlayabilirsiniz.

MODERN 14

Modern 14 Serisi, sizi sorunsuz bir şekilde iş akışında tutacak yüksek performansı, ince alüminyum kasası ile optimum taşınabilirlik ve şıklığı bir araya getiriyor. Önceki nesle göre 1,5 kata kadar daha hızlı Intel Core işlemcisi ile gelen Modern 14, Intel Iris Xe grafiklerle üretkenliğinizi maksimumuma çıkaracak donanımsal özelliklere sahip. Yüksek performans gerektirecek işlemleriniz için NVIDIA GeForce ile donatılan laptopunuz artık oyun kadar fotoğraf ve video düzenlemede de çok daha hızlı bir performans alabilmenize imkân sağlıyor. Ayrıca NVIDIA Optimus teknolojisi ile de tamamen uyumlu çalışarak size uzun batarya ömrü ve performans arasındaki mükemmel dengeyi sunuyor. Her zaman en iyi olduğunuzu garantilemek için MIL-STD-810G askeri sınıf güvenilirlik ve dayanıklılık standardı ile test edilen laptopunuz ile keşfetmek çok keyifli, güvenli ve kolay!

MODERN 14 B5M

AMD Radeon görüntü birimini içerisinde barındıran, yepyeni AMD Ryzen 5000 serisi işlemcilerle donatılan MSI Modern 14, sizi sorunsuz bir şekilde iş akışında tutacak yüksek performansı zarif ve şık bir yapıda sunuyor. Modern 14 günlük hayatta iş, eğitim ve eğlence uygulamalarında keyifli bir kullanım bir deneyim vaat ediyor. Uzun batarya ömrü, geniş multimedya kabiliyetleri ve modern bağlantı seçenekleri ile Modern 14 ‘ü yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz.

MODERN 15

Hareketli yaşantınızda tutkunuza yer açın! MSI Modern 15, sizi sorunsuz bir şekilde akışınızda tutacak yüksek performansı zarif ve şık bir yapıda sunuyor. Dilerseniz 11. Nesil INTEL veya AMD Ryzen 5000 serisi bir işlemciyle seçeneklerinden birisini kullanabilirsiniz. Seçiminiz hangisi olursa olsun MSI size günümüzün standartlarının üzerinde akıcı bir performans, uzun batarya ömrü, kaliteli malzeme, başarılı soğutma, modern bağlantı seçenekleri ve konforlu bir klavye ile birlikte muhteşem renkler sunan bir ekrana sahip olacaksınız. Kampüs hayatını keşfederken veya kariyerinizin peşinde koşarken, Modern 15 ile nefes kesen yepyeni maceralar size bekliyor!

PULSE GL66 & GL76

Görsel konsept tasarımı, The Avengers, The Hobbit ve The Walking Dead gibi önemli prodüksiyonlardaki katkıları ile tanınan Belçikalı 3D sanatçısı Maarten Verhoeven tarafından yapılan Pulse GL66/GL76 serisi, titanyum grisi metal zırhı ve hatları ile sağlam ve fütüristtik bir tasarım arayanlar için mükemmel bir seçim olacaktır. Performans anlamında ise üstün özellikler sunan Pulse GL serisi, işlemci tarafında en yeni 11. nesil Intel Core işlemcisi ile önceki nesle göre %40’a varan performans artışı sunarken, ekran kartı tarafında gücünü GeForce RTX 30 serisinden alan Pulse GL66/76, NVIDIA’nın yeni RT ve Tensor çekirdeklerine ek olarak en gerçekçi ışın izleme ve yapay zekâ özellikleri için çoklu akış işlemcilerine sahip 2. nesil RTX mimarisi olan Ampere ile geliyor. Yeni Pulse GL serisi, tavizsiz performans ve farklı dış tasarımı ile kullanıcılarına kendi benzersiz tarzlarını yansıtma fırsatı veriyor.

KATANA GF76

1990’lı yıllardan bu yana oyuncuların severek oynadığı heyecan verici “Romance of the Three Kingdoms V” oyununun sıradışı kapak tasarımını yapan Nagano Tsuyoshi tarafından kılıç ve zırh konseptlerinin bir araya getirilmesi ile tasarlanan Katana GF serisi, çelik kılıçların dövüldüğü gibi özenli ve güçlü bir işçiliğe sahip. En yeni 11. nesil Intel Core işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 30 serisi grafiklerle donatılan Katana GF66/76, oyun sırasında gerçek performansını ortaya çıkaracak şekilde optimize edildi. 11. nesil Intel Core işlemci oyun, multitasking ve üretkenlikte verimliliğinizi en üst seviyeye çıkaracaktır. GeForce RTX 30 serisi GPU’lar ise oyuncular ve içerik üretenler için nihai grafik performansını sunar. Yeni Katana GF serisi, tavizsiz performans ve farklı dış tasarımı ile kullanıcılarına kendi benzersiz tarzlarını yansıtma fırsatı veriyor.

SUMMIT E13 FLIP EVO

Ters çevrilebilir kapak yapısı ve dokunmatik ekranıyla tablet gibi kullanıma imkân veren MSI Summit E13 Flip EVO, yeni INTEL EVO platformunun getirdiği yüksek performans ve batarya ömrü sayesinde, üst seviye bir kullanım deneyimi sunuyor. Kutu içeriğinde bulunan MSI Pen ile üretkenliğiniz bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. 16:10 oranlı ekranı ile daha fazla tablo ve grafiğe hâkim olabilir, Thunderbolt 4 ve Wifi 6E gibi modern bağlantı seçenekleri ile çalışma alanınızı geliştirebilirsiniz. CNC işleme tekniğiyle belirginleşen detaylar eşliğinde üretilen metal kasası ve özel tasarımlı menteşeleri ile en ince detayına kadar premium hissiyatı gün boyu yanınızda olacak.

SUMMIT E16 FLIP SERİSİ

İş dünyasında hızınızı kesmeyecek, üst seviye bir notebook arayanlar için tasarlanan SUMMIT serisi, en yeni 11.nesil Intel Core i7 işlemci ve Intel Iris Xe grafikleri ile ağır siklet performansı tüy siklet hafiflikle buluşturdu. Oldukça şık görünen kasasının içerisindeki 4 çekirdekli işlemcisi sayesinde işlerinizi hareket halindeyken bile eskisinden çok daha çabuk tamamlayabileceksiniz. INTEL EVO platformunun getirdiği yüksek performans ve batarya ömrü sayesinde gün boyu kullanım imkanı sunuyor. Dilerseniz daha fazla grafik performansı için RTX 3050 ‘li bir ekran kartı olan modeli de seçmeniz mümkün. Katlanabilir yapısı sayesinde tablet gibi bir kullanım imkanı da sunarken, kutu içeriğinde bulunan MSI Pen ile üretkenliğiniz bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. 16:10 oranlı ekranı ile daha fazla tablo ve grafiğe hâkim olabilir, Thunderbolt 4 ve Wifi 6E gibi modern bağlantı seçenekleri ile çalışma alanınızı geliştirebilirsiniz. CNC işleme tekniğiyle belirginleşen detaylar eşliğinde üretilen metal kasası ve özel tasarımlı menteşeleri ile en ince detayına kadar premium hissiyatı gün boyu yanınızda olacak.

