OPPO Reno6 İnceleme | En Yeni Yerli Reno!

OPPO’nun en sevilen akıllı telefon ailesi olan Reno serisi yenilendi ve karşımıza Reno6 olarak çıktı. Ayrıca Reno6’yı diğer baz model Reno modellerinden farklı kılan yanı ise yerli üretim olması. Peki Reno6 bizlere nelere sunuyor hep beraber bakalım.

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OPPO Reno6 tasarım noktasında bir önceki nesil ile büyük oranda benzerlikler taşıyor. Reno5 ile neredeyse aynı tasarım detayların sahip olan Reno6 159,1 mm x 73,3mm X 7,8mm boyutlarına sahipken yaklaşık olarak da 173 gram ağırlığında. Arka tarafındaki parmak izi bırakmayan dokusuyla şık ve kaliteli bir görünümü olan model Buz Mavisi ve Yıldız Siyahı olmak üzere iki farklı renge sahip.

Ekran konusunda ise OPPO Reno6 segmentindeki rakipleriyle yarışabilecek bir teknolojiyi içerisinde barındırıyor. 6,4 inç büyüklüğünde 2400 x 1080 çözünürlük sunan FULL HD+ ekran, 90 Hz ekran tazeleme oranında bir hız sunuyor. Ek olarak hafif kompakt yapıda olan bu ekran 410 PPI piksel yoğunluğunu sunabiliyor. 430 nit otomatik parlaklık değeri sunan model maksimum olarak da 600 nit parlaklığa çıkabiliyor. İnce çerçeveleri sayesinde de %91,70 ekran gövde oranı sağlanmış.

OPPO Reno6 performans noktasında bir önceki nesil ile benzer değerler sunarken içerisinde Qualcomm Snapdragon 720G işlemcisini barındırıyor. Adreno 618 grafik birimi ile uyumlu çalışan bu işlemci günlük işlemlerde sizi iyi bir şekilde idare ediyor. 8GB RAM ve 128GB depolama ile birlikte sunulan modelde isterseniz depolamadan +5GB alarak RAM’e ekleyebiliyor ve 13GB olarak kullanıma devam edebiliyorsunuz. Oyun konusunda da orta ayarlarda akıcı bir deneyim sunan telefon ısınma konusunda da başarılı. Android 11 tabanında ColorOS 11.1 arayüzüyle çalışan telefon herhangi bir takılma donma ve kasma olmadan çalışabiliyor.

Kamera tarafında ise Reno5 modelinde olduğu gibi başarılı işler yapan Reno6 arka tarafta 4 adet kamera kurulumuna sahip. 64MP ana kamerası f/1.7 diyafram açıklığı sunarken ikinci kamerası ise 8MP çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklık sunan 110 derecelik bir ultra geniş açılı kamera. Üçüncü kamerası ise 2MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip bir makro kamerası. Son olarak da yine 2MP çözünürlüğe ve f/2.4 diyaframa sahip olan bir mono kamerası. Arka taraftaki kameralar ile maksimum 4K 30fps videolar çekebiliyorken 1080p 60fps video çekimine de izin veriyor. Ön tarafa baktığımızda ise 44MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip olan bir ön kamera bulunuyor. Bu kamera ile maksimum 1080p 30fps video çekimleri yapabiliyor.

İnce ve zarif gövdesine 4310 mAh bataryayı sığdırabilen Reno6 gün boyu size eşlik edebiliyor. Bir günü rahat bir şekilde çıkarabilen batarya 50W gücündeki şarj aletiyle 44 dakika gibi kısa sürede %100 seviyesinde şarj olabiliyor.

OPPO Reno6’nın yumuşak karnı diye nitelendirebileceğimiz noktası ise ses konusu. Mono hoparlör bulunan telefonda sesler tiz kısmına daha yakın bir şekilde çıkıyor. Ancak sevindirici noktasın ise 3,5mm kulaklık girişinin telefonda bulunması. Kutu içerisinden çıkan kulaklık ile güzel bir deneyim vadediyor.

Ağ bağlantıları kısmında ise OPPO Reno6 günümüz teknolojilerini içerisinde bulundurarak WiFi 5 ve Bluetooth 5.1’i destekliyor. Yükleme ve indirme konusunda herhangi bir problem yaratmayan model bluetooth aygıtlarına da sorunsuz bir şekilde bağlantısını gerçekleştirebiliyor.

Peki sizler OPPO Reno6’yı nasıl buldunuz? Yorumalar kısmında kendi görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.