Akıllı Telefonlar
Oppo Reno5 Z 5G modeli resmi olarak tanıtıldı!
Oppo Reno5 serisine yeni bir model daha ekledi. Çinli akıllı telefon üreticisi seriye bir de orta seviye model ekleyerek yelpazesini güçlendirmeyi amaçlıyor. Reno5 Z 5G modelini tanıtan akıllı telefon üreticisi, cihazını ilk kez hayranlarının karşısına çıkardı. Teknik özellikleri ve tasarım detayları belli olan akıllı telefon orta seviye rekabetine artık alışık olduğumuz 5G özelliğini de getiriyor. Bununla birlikte akıllı telefonun fiyatı da belli oldu.
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Oppo Reno5 Z 5G Dimensity 800U ile piyasaya çıkacak!
Oppo akıllı telefon dünyasında yerini sağlama almak istiyor. Çinli akıllı telefon üreticisi birçok farklı seviyelere cihaz çıkararak daha fazla kullanıcıya ulaşmak istiyor. Geçtiğimiz yıl sonu Reno5 serisini tanıtan akıllı telefon üreticisi şimdi de seriye bir orta seviye model daha ekliyor. Reno5 Z 5G modelini tanıtan firma, yeni akıllı telefonu ile piyasada önemli bir alternatif olmak istiyor. Orta seviyede kullanıcılarını karşılayacak akıllı telefon fiyat performans konusunda önemli bir rakip olabilir. Küresel pazar için satışa çıkacak akıllı telefon aslında tam anlamıyla yeni bir model değil. Firma F19 Pro+ 5G modelinin küresel versiyonuna Reno5 Z 5G adını verdi. İki akıllı telefon arasında bariz farklar bulunmamakta. Reno5 Z 5G modelinde ilave NFC desteği bulunuyor. Ayrıca F19 Pro+ modelinde yer alan uzay grisi renk seçeneği bu modelde yer almıyor.
Orta seviyeye konumlandırılan akıllı telefon, MediaTek yapımı işlemci ile piyasaya çıkacak. Cihaz gücünü Dimensity 800U işlemcisinden alıyor. Bununla birlikte akıllı telefon, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Bu sayede kullanıcılar uzun bir süre depolama sıkıntısı çekmeyecekler. Akıllı telefon Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 arayüzü ile piyasaya çıkacak. Daha önceden de belirttiğimiz gibi akıllı telefon işlemcisi sayesinde 5G özelliğine sahip olacak. Orta seviyede artık görmeye alıştığımız bu özellik hali hazırda cihazın ismine de etki etmeyi başarmış. 4310 mAh batarya kapasitesine sahip olacak akıllı telefon, 30W hızlı şarj desteğini kullanıcılarına sunacak. Bununla birlikte cihazda USB-C ve 3.5 mm‘lik kulaklık girişi de yer almakta. Firma özellikle 3.5mm’lik kulaklık girişinin azaldığı bu günlerde hayranlarını üzmemiş. Akıllı telefonun teknik özelliklerinin yanı sıra tasarım detayları da ortaya çıktı.
Oppo Reno5 Z 5G modelinin tasarım detayları ve fiyatı ortaya çıktı!
Tanıtım sayesinde teknik özellikleri kesinleşen akıllı telefonun tasarım detayları da gün yüzüne çıktı. Cihaz orta seviye akıllı telefon rekabetine yeni bir şey getirmiyor desek yalan olmaz. Akıllı telefon, 6.43 inçlik ekran ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte cihazın ekran paneli FullHD+ Super AMOLED olarak belirlenmiş. Ayrıca akıllı telefonun parmak izi okuyucusu da yine ekran içerisinde yer almakta. Delikli ekrana sahip olacak akıllı telefonda, ekranın sol üst tarafında bir adet ön kamera yer alıyor. Bu ön kamera 16 MP değeri ile kullanıcılarına iyi bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Arka tarafta ise dörtlü kamera kurulumu dikkat çekmekte. Bu kameralar ise sırasıyla, 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve yine 2 MP değerinde monokrom sensörden oluşmakta.
Video kısmında cihaz, ultra gece modu, HDR desteği ve çift ekranlı video özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Bununla birlikte kamerada dinamik bokeh, odak kilitleme ve gelişmiş bir yapay zeka desteği de yer almakta. Fiyatı da belli olan Oppo Reno5 Z 5G, rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor. Ancak akıllı telefon görünüşe göre ülke ülke farklı fiyat skalasına sahip olacak. Zira cihaz Singapur’da 395 dolardan satılırken, Birleşik Arap Emirlikleri‘nde 410 dolarlık fiyat etiketine sahip. Ülkemiz için fiyatı belli olmayan akıllı telefonun, küresel pazara tam olarak ne zaman satışa çıkacak henüz bilinmiyor. Bununla birlikte cihazın Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde satışa çıkması, diğer ülkelere de yakında giriş yapacağı yönünde yorumlandı. Bakalım Oppo yeni akıllı telefonu ile orta seviyede önemli bir yarışmacı haline gelecek mi bekleyip göreceğiz.
Oppo Reno5 Z 5G teknik özellikleri;
- Ekran : 6.43 inç Full HD+ AMOLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 800U
- RAM: 8 GB
- Ön kamera: 16 MP
- Arka kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Depolama alanı: 128 GB
- Batarya: 4310 mAh
- Şarj teknolojisi: 30W
- İşletim sistemi: Android 11
- Port: USB-C
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Akıllı Telefonlar
realme C15, 6.000 mAh kapasiteli bataryasıyla 57 gün bekleme süresi sunabiliyor
realme’nin yeni modeli C15, ülkemizde satışa sunuldu. Yeni realme C15, 6.000 mAh batarya, 18W hızlı şarj, 6.5 inç IPS LCD ekran ve dörtlü kamera modülüyle dikkatleri üzerine çekiyor.
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6.000 mAh ile, 57 güne varan bekleme süresi realme C15’te mümkün
Akıllı telefonların sunduğu pil performansı, yeni cihaz almayı düşünen kullanıcılar için göz önüne alınacak en önemli kriterler arasında yer alıyor. Çoğu kullanıcı, yanında powerbank taşımak ve gün içinde priz aramak istemiyor. Bunun için de, yüksek pil kapasitesine ve yüksek hızlı şarj desteğine sahip telefon arayışı içine giriyorlar. Tam da bu beklentideki kullanıcılara hitap etmek isteyen realme, C15 modelinde sunduğu yüksek kapasiteli bataryasıyla; 57 güne varan bekleme, 119 saat aralıksız çevrimiçi müzik dinleme, 44 saat aralıksız çağrı, 26.8 saat video izleme ve 14.5 saat aralıksız oyun oynayabilme imkanı sunuyor. Ayrıca dilediğiniz zaman C15’in tersine şarj özelliği üzerinden diğer cihazlarınızın pilini de doldurabiliyorsunuz.
realme C15’in bu kadar yüksek batarya ömrü sunabilmesinin tek sebebiyse, 6.000 mAh kapasiteli bir pile sahip olması değil. App Quick Freeze ve Ekran Pil Optimizasyonu gibi özellikler sayesinde pil performansı artırılabiliyor. Örneğin, App Quick Freeze sayesinde arka planda çalışan uygulamaların güç tüketimi kontrol altında tutulabiliyor ve az kullanılan uygulamalar dondurulabiliyor. Ekran Pil Optimizasyonu da, kullanım süresini artırabilmek için bazı ekran efektlerini kısıtlayabiliyor. Ayrıca realme C15, uyku saatlerinizde, uyku bekleme optimizasyonunu da (Sleep Standby Optimization) aktive edebilmenizi sağlıyor. Bu sayede sabaha kadar geçen süre içinde pil kaybı minimuma indiriliyor.
Zor durumda kaldığınızda, imdadınıza “Süper Güç Tasarruf Modu” yetişiyor
Süper Güç Tasarruf Modu, arka planda sadece kullanmayı düşündüğünüz 6 uygulamanın çalışmasına izin veren bir mod. Bu sayede, ister günlük kullanımda, isterseniz de şarjınızın azaldığı durumlarda cihazınızı bu moda alarak pil tüketimini ciddi anlamda kısıtlayabiliyorsunuz. Bu sayede örneğin 2 saat boyunca aralıksız olarak Whatsapp’da yazışsanız bile, batarya kaybı sadece %5 oranında oluyor. Bu da, şarjınızın yüzdesel anlamda çok az olduğu durumlarda, hayat kurtarıcı olabiliyor.
Süper Güç Tasarruf Modunda cihaz, 2,5 gün beklemede kalabiliyor ve pilin sadece %5’i doluyken 2,48 saat telefon görüşmesi yapılabiliyor. Bu sayede, şarjınız ne kadar azalırsa azalsın; realme, yazılım desteğiyle beraber minimum şarjda bile maksimum kullanım sunabiliyor. Bu noktada uzun pil ömrüne destek olan bir diğer etmen de, MediaTek Helio G35’in cihaz bünyesinde sunulması. Özelliklerine aşağıda değindiğimiz Helio G35, realme C15’in yüksek kullanım sürelerini yakalayabilmesini sağlayan en önemli unsurlardan biri. 12 nm süreçle üretilen G35’in en çok dikkat çeken özelliği de; güç tüketimi konusunda tasarruflu davranması. Böyle bir işlemcinin “Süper Güç Tasarruf Modu” gibi yazılımlarla desteklenmesi de ortaya yüksek kullanım sürelerinin çıkmasını sağlıyor.
Geometrik gradyan tasarım
Tasarım söz konusu olduğunda, akıllı telefonların ön taraflarından çok arka yüzeylerine dikkat ediyoruz. Tasarım noktasında da dikkat çekici bir akıllı telefon üretmeyi amaçlayan realme, arka tarafta geometrik gradyan bir renk düzenine yer vermiş. Bu renk düzeninde, cihazın her bölgesindeki yansıma ve renk, cihaza baktığınız açıya göre değişiyor. realme, C15 modellerinde bu tasarımı elde edebilmek için; her bir cihazı 300 dakikalık bir işlemden geçiriyor. Pürüzsüz gradyan yüzey sayesinde gençler için estetik bir tasarım oluşturan realme, bu tasarımı 4’lü kamera modülüyle desteklemiş. Kamera modülünün alt tarafında da, fiziksel bir parmak izi okuyucu bulunuyor. Fiziksel parmak izi okuyucu sayesinde hızlı bir şekilde cihazın kilidini açabilmeniz de mümkün.
Sertleştirilmiş yanmaz malzemeden üretilmiş arka kapağın yanında C15’in üzerinde cihazın termal durumunun otomatik olarak izleyen güç ve sıcaklık sensörü bulunuyor. Bu sayede kullanıcıların günlük kullanımda pille alakalı oluşabilecek patlama ya da diğer kazalar konusunda endişe duymalarına da gerek kalmıyor.
Ön tarafta da, 6.5 inç boyutunda 20:9 oranında bir ekran kullanıcıları karşılıyor. Ekranın üst tarafında konumlanan kamera bölümüyle de; damla çentikli bir ekran kullanılmış. Bu bölgeyi, normal bir damla çentiğe kıyasla %30 oranında küçültmeyi başaran realme, %88.7’lik bir ekran kasa oranı yakalamayı da başarmış. realme, damla çentiği küçültürken ekran kasa oranını artırmayı başardığı bu tasarıma ise, “mini damla çentik” adını veriyor. Toz geçirmeyecek şekilde tasarlanan ekranın üst kısmında konumlanan hoparlör sayesinde toz kaynaklı tıkanmalar nedeniyle çağrı performansı da etkilenmiyor. Dört köşesi güçlendirilen ekran, kırılma ihtimalini de büyük oranda azaltıyor.
İşlemci tarafında MediaTek Helio G35 tercih edilmiş
MediaTek’in Helio G35 işlemcisinden gücünü alan realme C15, günlük kullanımda birçok kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayabilecek güce sahip. Helio G35, Arm’ın 8 çekirdekli Cortex-A53 mimarisine sahip ve 2.3 GHz gibi yüksek işlem hızlarına çıkabiliyor. Bu yonga setinde, grafik işlem birimi olarak da PowerVR GE8320 kullanılmakta. 12 nanometre işlem süreciyle üretilen G35, batarya dostu bir işlemci olarak da dikkat çekiyor.
Ek olarak cihaz, ülkemizde standart olarak 4 GB Ram ve 64 GB dahili depolamayla sunulacak. Aynı anda 2 adet Nano-SIM ve 1 MicroSD kartın kullanılabildiği cihazın depolama hacmi maksimum 256 GB’a kadar MicroSD kart ile genişletilebilecek.
C15’in dörtlü kamera modülü hangi özelliklere sahip?
Dörtlü kamera modülüyle dikkat çeken C15, yapay zeka destekli 13 MP ana kamerasıyla başarılı fotoğraf çekimlerine aday. Super Nightscape Mode (Süper Gece Manzarası Modu), 119° Ultra Geniş Mod ve donanım düzeyinde bulanıklaştırma efekti sağlayan Portre Modu ile de; birçok çekim modu mevcut. Cihaz f/2.0 diyafram açıklığına sahip olan 8 MP Selfie kamerasıyla, hareketlerle yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekme (Use Gesture To Take Photo), Yapay Zeka Güzellik (AI Beauty) ve 1080p Full HD video kaydı desteği sağlıyor.
Yüksek pil ömrü, dörtlü kamera modülü, geometrik gradyan tasarım gibi özellikleriyle dikkat çeken C15’i satın almak isteyen kullanıcılar, Vodafone üzerinden C15’i 12 taksitle ayda 230 TL’ye satın alabiliyorlar.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi Fan Festivali 2021 başlıyor
Google ve Qualcomm’un da katıldığı Mi Fan Festivali’nde Xiaomi, Mi fanlarına teşekkür etmek için dünya genelinde 147 milyon doları geçecek şekilde özel teklifler sunuyor. Bu temanın ruhuna uygun olarak çok çeşitli çevrimiçi kampanyalar tasarlayan Xiaomi, Mi Fanlarını Xiaomi ürünlerinin hem kendi hayatlarını hem de ailelerinin ve arkadaşlarının hayatlarını nasıl kolaylaştırdığına dair deneyimlerini paylaşmaya davet ediyor.
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Xiaomi, resmi yetkili kanallar üzerinden 147 milyon doları aşan özel tekliflerle başlayacak olan festivalde, en yenilikçi ürünlerini indirimli fiyatlarla dünya çapındaki Mi Fanlarına sunmak için 59 pazarda 70’ten fazla çevrimiçi platform ve 300 çevrimdışı iş ortağıyla iş birliği yapıyor.
Türkiye’de de Mi Fan Festivali kapsamında 6 Nisan ve 9 Nisan tarihleri arasında resmi internet satış kanalı mishoptr.com’da ve Türkiye’deki resmi anlaşmalı e-ticaret platformlarında Mi 10T Pro alan kullanıcılara Mi Smart Band 5 hediye edilecek. Ayrıca aynı tarihlerde e-ticaret platformlarında çeşitli akıllı telefonlarda ve aksesuarlarda değişen oranlarda indirim kampanyaları gerçekleştirilecek. Online satışlara ek olarak, Türkiye genelinde 26 şehirde yer alan 50’den fazla Mi mağazasında Mi 10T ve Mi 10T Pro alımlarında Mi Smart Band 5 hediye edilecek. Satış kampanyalarına ek olarak satış sonrası için ise garanti harici olan Xiaomi Türkiye Garantisi altındaki akıllı telefonlar için Ayrıcalıklı Servis Merkezlerinde 16 Nisan gün sonuna kadar işçilik ücretlerinde %50 indirim uygulanacak ve sürpriz bir hediye verilecek.
Xiaomi sözcüsü: “Xiaomi olarak her zaman Mi Fanlarını ve kullanıcılarını yaptığımız her şeyin merkezine koyduk, bu yüzden Mi Fan Festivali (MFF), Mi Fan kültürümüzün de ikonik bir temsilidir. Bu yıl festivalin 10. Yılı, Xiaomi’nin kuruluşunun ise 11. yılı. Her yıl bu festivali dünyanın dört bir yanındaki Mi Fanları, kullanıcıları ve ortaklarımızla birlikte, desteklerinden dolayı onlara minnettarlığımızı göstermek için kutluyoruz. Onların desteği bizim keşfetmeye ve yenilikler yapmaya devam etmeye yönelik en önemli tetikleyicimiz. Redmi Note 10 Pro MFF Special Edition’ın duyurulması ve bir dizi MFF etkinliğinin başlatılmasıyla, herkese yenilik ve akıllı yaşam tarzları sağlama konusundaki marka konumumuzu, Mi Fanlarımız ve kullanıcılarımız için her zaman orada olma taahhüdümüzü iletmeyi umuyoruz” dedi.
Xiaomi Mi Fanlarıyla Birlikte Daha İyi Bir Dünya İnşa Etmek
Kurulduğu günden beri, kullanıcılarla gerçek ilişkiler kurmak ve onları Xiaomi’nin geleceğinin bir parçası haline getirmek Xiaomi şirket kültürünün merkezinde yer alıyor. Mi Fanları, Xiaomi’nin büyümesine yardımcı olmak için önerilerde bulunarak, hatta fikir ve buluşlara katkı sağlayarak Mi Topluluğuna katılıyor. Bu yüzden Mi Fan kültürü her zaman Xiaomi markasının ayrılmaz bir parçası konumunu akmış durumda.
Xiaomi Global Mi Topluluğu, MFF 2021’i kutlamak için 15 ülkeden Mi Fanlar tarafından çevrimiçi bir Mi Community’de ortaklaşa yaratılan tema şarkısı “A Melody for Mi”yi resmen duyurdu. Bu şarkı yazma projesine yaklaşık 1000 Mi Fanı katıldı. Şarkının müziğini ve sözlerini yazmak için 30 Mi Fanının çalışmaları seçilip kullanıldı. Şarkı, Mi Fanlarının aşkı, tutkuyu, yeniliği, canlılığı ve herkes için daha akıllı yaşamı merkeze alan daha iyi bir yaşam arayışını ifade ediyor ki bu da, Xiaomi’nin on yıldan fazla bir süredir Mi Fanlarına aktardığı değerleri yansıtıyor.
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Akıllı Telefonlar
Enerjisi bitmeyenlerin yeni favorisi: realme C15
realme, ultra uzun pil ömrü sağlayacak özelliklerle donatılmış yenilikçi ürünleri sunmaya devam ediyor. 6000 mAh pil ve 18W hızlı şarj özelliklerinin bir arada kullanıldığı realme C15 markanın ‘Cesaret Et’ misyonunun en son örneği olarak yerini alıyor. 57 gün bekleme süresine sahip bu model Geometrik Gradyan Tasarım, 8 çekirdekli işlemci, iyi ekran-gövde oranına sahip 6,5 inç LCD Tam Ekran ve ultra geniş Dörtlü Kamera kurulum özelliklerini içinde barındırıyor.
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Dünyanın en büyük ilk 7 akıllı telefon üreticisinden biri olan ve 50 milyonun üzerinde kullanıcıya sahip olan realme, gençleri en iyi anlayan ve genç kullanıcıların ihtiyaçlarını dikkate alan bir marka olarak C Serisini sürekli yeniliyor ve geliştiriyor. Marka; pil ömrü, geniş ekran ve renkli tasarım gibi özelliklerle hazırladığı C Serisi ile tamamen gençleri hedef alıyor. realme C15 Vodafone raflarında yerini aldı. 230×12 ay olacak şekilde bekleyenleri ile buluşmaya hazır.
6000 mAh ile Ultra Uzun Pil Ömrü
6000 mAh ve 18W hızlı şarj özelliklerine sahip akıllı telefon C15 ile kullanıcılar 44 saat boyunca kesintisiz telefon görüşmesi yapabiliyor ve YouTube’da 26,8 saat video izleyebiliyor. Aynı zamanda telefonun bekleme süresi de 57 gün. Cihazın güç tasarrufu durumunda çalışabilmesine olanak tanıyan Süper Güç Tasarruf Modu (Super Power Saving Mode), altı ortak uygulama sayesinde telefonun temel işlevlerinin kullanılmaya devam edilmesini sağlıyor. Süper Güç Tasarrufu Modunda cihaz, 2,5 gün beklemede kalabiliyor ve pilin sadece %5’i doluyken 2,48 saat telefon görüşmesi yapılabiliyor. Cihaz, boşta olan arka plan uygulamalarının güç kullanımını azaltan APP Quick Freeze, telefonun sürekliliğini artırmak için bazı ekran efektlerini azaltan Ekran Pil Optimizasyonu (Screen Battery Optimization) ve telefonun daha düşük bir modda çalışmasına olanak tanıyan Uyku Bekleme Optimizasyonu (Sleep Standby Optimization) ile kullanıcılara en iyi pil ömrü deneyimini sunuyor.
Sertleştirilmiş yanmaz malzemeden üretilmiş arka kapağın yanında C15’in üzerinde cihazın termal durumunun otomatik olarak izlenebilmesine olanak tanıyan güç ve sıcaklık sensörü bulunuyor. Bu sayede kullanıcıların günlük kullanımda pille alakalı oluşabilecek patlama ya da diğer kazalar konusunda endişe duymalarına gerek kalmıyor. Kullanıcılar, OTG veri kablosunu kullanarak C15 ile diğer akıllı telefonlarını ve bazı AIoT ürünlerini şarj edebiliyorlar.
Cihaz, büyük pile sahip olduğundan hızlı şarj özelliği ile de dikkat çekiyor. realme C15’te pili 30 dakikada %25 (yaklaşık 1500 MAh) şarj edebilen 18W hızlı şarj özelliği bulunuyor. Süper Güç Tasarrufu Modu ile YouTube’da yaklaşık 8 saat video izlenebiliyor veya 10 saatin üzerinde telefon görüşmesi yapılabiliyor.
Çok yönlü kullanım için üstün kalite
Gençlerin enerjilerine ayak uydurabilecek nitelikte tasarlanan C15 görsel olarak da beklentileri karşılıyor. Cihaz, Martı Beyazı ve Marina Mavisi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle sunuluyor. Toz geçirmeyecek şekilde tasarlanan ekranın üst kısmında konumlanan hoparlör sayesinde toz kaynaklı tıkanmalar nedeniyle çağrı kalitesi etkilenmiyor. Dört köşesi güçlendirilen ekran, kırılma riskini etkili bir şekilde azaltıyor. realme C15’te kalıp parlatma, radyum oyma ve kumlama teknolojisi ile 3 farklı alanda çizgi açıları ile tasarlanmış. Arka kısımda bulunan çeşitli optik doku efektleri için de sektörün önde gelen Alman beş eksenli hassas radyum oyma teknolojisinin kullanıldığı ayna düzeyi parlatma işlemi, 300 dakikalık işlem sonrasında pürüzsüz dokulu bir yüzey oluşturuyor.
6,5 inç mini damla tasarımı ve yapay zeka destekli Dörtlü Kamera kurulumu
Gençler için özel olarak tasarlanan realme C15’in, genç kullanıcıların alışkanlıklarına uygun, estetik ve hızlı bir kullanıcı arayüzü bulunuyor. Ana frekansı 2.3 GHz’ye ulaşan sekiz çekirdekli MediaTek Helio G35 işlemci ile güçlü bir cihaz olan C15, günlük kullanılan uygulamalar ve oyunlar için kesintisiz bir deneyim sunuyor. Aynı anda 2 adet Nano Sim Kart ve 1 MicroSD kartın kullanılabildiği cihazın belleği maksimum 256 GB’a kadar MicroSD kart ile genişletilebiliyor ve daha fazla oyun, fotoğraf ve dosyanın kolayca saklanabilmesine olanak tanıyor. Arka tarafta konumlanan parmak izi sensörü ise kişisel bilgilerin korunmasını sağlıyor.
Cihaz, büyük pili sayesinde sürükleyici bir görsel deneyim sunan 6,5 inçlik geniş bir ekrana sahip. Klasik mini damla tasarımı sayesinde ekran/gövde oranı %88,7’ye ulaşıyor. Cihaz, internette gezinmeden fotoğrafları görüntülemeye ve YouTube’da video izlemeye kadar her zaman yeterli bir deneyim sunuyor.
Kmerasıyla da dikkat çeken C15, arka kısmındaki yapay zeka destekli 13 MP Dörtlü Kamera kurulumu, Super Nightscape Mode (Süper Gece Manzarası Modu), 119° Ultra Geniş Mod ve donanım düzeyinde bulanıklaştırma efekti sağlayan Portre Modu ile daha fazla çekim yöntemi sunuyor. Cihaz f/2.0 geniş diyafram açıklığına sahip olan 8 MP Selfie kamerasında hareketlerle yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekme (Use Gesture To Take Photo), Yapay Zeka Güzellik (AI Beauty) ve 1080p Full HD video kaydı desteği sağlıyor.
Uzun pil ömrüne sahip C15; tasarımı, performansı, kameraları ve “6000 mAh pil ve 18W hızlı şarj” özellikleriyle trendleri takip eden akıllı telefon olarak öne çıkıyor. realme, tüketicilerin karşı karşıya kaldıkları akıllı telefon kullanımındaki en büyük sorunu çözen uzun pil ömrü ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor ve “Cesaret Et” konseptini geliştirmeye devam ediyor.
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