Oppo Reno5 Z 5G modeli resmi olarak tanıtıldı!

Oppo Reno5 serisine yeni bir model daha ekledi. Çinli akıllı telefon üreticisi seriye bir de orta seviye model ekleyerek yelpazesini güçlendirmeyi amaçlıyor. Reno5 Z 5G modelini tanıtan akıllı telefon üreticisi, cihazını ilk kez hayranlarının karşısına çıkardı. Teknik özellikleri ve tasarım detayları belli olan akıllı telefon orta seviye rekabetine artık alışık olduğumuz 5G özelliğini de getiriyor. Bununla birlikte akıllı telefonun fiyatı da belli oldu.

Göz atmak isteyebilirsiniz: realme C15, 6.000 mAh kapasiteli bataryasıyla 57 gün bekleme süresi sunabiliyor

reklam

Oppo Reno5 Z 5G Dimensity 800U ile piyasaya çıkacak!

Oppo akıllı telefon dünyasında yerini sağlama almak istiyor. Çinli akıllı telefon üreticisi birçok farklı seviyelere cihaz çıkararak daha fazla kullanıcıya ulaşmak istiyor. Geçtiğimiz yıl sonu Reno5 serisini tanıtan akıllı telefon üreticisi şimdi de seriye bir orta seviye model daha ekliyor. Reno5 Z 5G modelini tanıtan firma, yeni akıllı telefonu ile piyasada önemli bir alternatif olmak istiyor. Orta seviyede kullanıcılarını karşılayacak akıllı telefon fiyat performans konusunda önemli bir rakip olabilir. Küresel pazar için satışa çıkacak akıllı telefon aslında tam anlamıyla yeni bir model değil. Firma F19 Pro+ 5G modelinin küresel versiyonuna Reno5 Z 5G adını verdi. İki akıllı telefon arasında bariz farklar bulunmamakta. Reno5 Z 5G modelinde ilave NFC desteği bulunuyor. Ayrıca F19 Pro+ modelinde yer alan uzay grisi renk seçeneği bu modelde yer almıyor.

reklam

Orta seviyeye konumlandırılan akıllı telefon, MediaTek yapımı işlemci ile piyasaya çıkacak. Cihaz gücünü Dimensity 800U işlemcisinden alıyor. Bununla birlikte akıllı telefon, 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacak. Bu sayede kullanıcılar uzun bir süre depolama sıkıntısı çekmeyecekler. Akıllı telefon Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 arayüzü ile piyasaya çıkacak. Daha önceden de belirttiğimiz gibi akıllı telefon işlemcisi sayesinde 5G özelliğine sahip olacak. Orta seviyede artık görmeye alıştığımız bu özellik hali hazırda cihazın ismine de etki etmeyi başarmış. 4310 mAh batarya kapasitesine sahip olacak akıllı telefon, 30W hızlı şarj desteğini kullanıcılarına sunacak. Bununla birlikte cihazda USB-C ve 3.5 mm‘lik kulaklık girişi de yer almakta. Firma özellikle 3.5mm’lik kulaklık girişinin azaldığı bu günlerde hayranlarını üzmemiş. Akıllı telefonun teknik özelliklerinin yanı sıra tasarım detayları da ortaya çıktı.

Oppo Reno5 Z 5G modelinin tasarım detayları ve fiyatı ortaya çıktı!

Tanıtım sayesinde teknik özellikleri kesinleşen akıllı telefonun tasarım detayları da gün yüzüne çıktı. Cihaz orta seviye akıllı telefon rekabetine yeni bir şey getirmiyor desek yalan olmaz. Akıllı telefon, 6.43 inçlik ekran ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte cihazın ekran paneli FullHD+ Super AMOLED olarak belirlenmiş. Ayrıca akıllı telefonun parmak izi okuyucusu da yine ekran içerisinde yer almakta. Delikli ekrana sahip olacak akıllı telefonda, ekranın sol üst tarafında bir adet ön kamera yer alıyor. Bu ön kamera 16 MP değeri ile kullanıcılarına iyi bir deneyim yaşatmayı hedefliyor. Arka tarafta ise dörtlü kamera kurulumu dikkat çekmekte. Bu kameralar ise sırasıyla, 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve yine 2 MP değerinde monokrom sensörden oluşmakta.

Video kısmında cihaz, ultra gece modu, HDR desteği ve çift ekranlı video özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Bununla birlikte kamerada dinamik bokeh, odak kilitleme ve gelişmiş bir yapay zeka desteği de yer almakta. Fiyatı da belli olan Oppo Reno5 Z 5G, rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor. Ancak akıllı telefon görünüşe göre ülke ülke farklı fiyat skalasına sahip olacak. Zira cihaz Singapur’da 395 dolardan satılırken, Birleşik Arap Emirlikleri‘nde 410 dolarlık fiyat etiketine sahip. Ülkemiz için fiyatı belli olmayan akıllı telefonun, küresel pazara tam olarak ne zaman satışa çıkacak henüz bilinmiyor. Bununla birlikte cihazın Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde satışa çıkması, diğer ülkelere de yakında giriş yapacağı yönünde yorumlandı. Bakalım Oppo yeni akıllı telefonu ile orta seviyede önemli bir yarışmacı haline gelecek mi bekleyip göreceğiz.

Oppo Reno5 Z 5G teknik özellikleri;