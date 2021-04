Oppo Reno5 Z 5G modeli resmi olarak tanıtıldı!

Google ve Qualcomm’un da katıldığı Mi Fan Festivali’nde Xiaomi, Mi fanlarına teşekkür etmek için dünya genelinde 147 milyon doları geçecek şekilde özel teklifler sunuyor. Bu temanın ruhuna uygun olarak çok çeşitli çevrimiçi kampanyalar tasarlayan Xiaomi, Mi Fanlarını Xiaomi ürünlerinin hem kendi hayatlarını hem de ailelerinin ve arkadaşlarının hayatlarını nasıl kolaylaştırdığına dair deneyimlerini paylaşmaya davet ediyor.

Xiaomi, resmi yetkili kanallar üzerinden 147 milyon doları aşan özel tekliflerle başlayacak olan festivalde, en yenilikçi ürünlerini indirimli fiyatlarla dünya çapındaki Mi Fanlarına sunmak için 59 pazarda 70’ten fazla çevrimiçi platform ve 300 çevrimdışı iş ortağıyla iş birliği yapıyor.

Türkiye’de de Mi Fan Festivali kapsamında 6 Nisan ve 9 Nisan tarihleri arasında resmi internet satış kanalı mishoptr.com’da ve Türkiye’deki resmi anlaşmalı e-ticaret platformlarında Mi 10T Pro alan kullanıcılara Mi Smart Band 5 hediye edilecek. Ayrıca aynı tarihlerde e-ticaret platformlarında çeşitli akıllı telefonlarda ve aksesuarlarda değişen oranlarda indirim kampanyaları gerçekleştirilecek. Online satışlara ek olarak, Türkiye genelinde 26 şehirde yer alan 50’den fazla Mi mağazasında Mi 10T ve Mi 10T Pro alımlarında Mi Smart Band 5 hediye edilecek. Satış kampanyalarına ek olarak satış sonrası için ise garanti harici olan Xiaomi Türkiye Garantisi altındaki akıllı telefonlar için Ayrıcalıklı Servis Merkezlerinde 16 Nisan gün sonuna kadar işçilik ücretlerinde %50 indirim uygulanacak ve sürpriz bir hediye verilecek.

Xiaomi sözcüsü: “Xiaomi olarak her zaman Mi Fanlarını ve kullanıcılarını yaptığımız her şeyin merkezine koyduk, bu yüzden Mi Fan Festivali (MFF), Mi Fan kültürümüzün de ikonik bir temsilidir. Bu yıl festivalin 10. Yılı, Xiaomi’nin kuruluşunun ise 11. yılı. Her yıl bu festivali dünyanın dört bir yanındaki Mi Fanları, kullanıcıları ve ortaklarımızla birlikte, desteklerinden dolayı onlara minnettarlığımızı göstermek için kutluyoruz. Onların desteği bizim keşfetmeye ve yenilikler yapmaya devam etmeye yönelik en önemli tetikleyicimiz. Redmi Note 10 Pro MFF Special Edition’ın duyurulması ve bir dizi MFF etkinliğinin başlatılmasıyla, herkese yenilik ve akıllı yaşam tarzları sağlama konusundaki marka konumumuzu, Mi Fanlarımız ve kullanıcılarımız için her zaman orada olma taahhüdümüzü iletmeyi umuyoruz” dedi.

Xiaomi Mi Fanlarıyla Birlikte Daha İyi Bir Dünya İnşa Etmek

Kurulduğu günden beri, kullanıcılarla gerçek ilişkiler kurmak ve onları Xiaomi’nin geleceğinin bir parçası haline getirmek Xiaomi şirket kültürünün merkezinde yer alıyor. Mi Fanları, Xiaomi’nin büyümesine yardımcı olmak için önerilerde bulunarak, hatta fikir ve buluşlara katkı sağlayarak Mi Topluluğuna katılıyor. Bu yüzden Mi Fan kültürü her zaman Xiaomi markasının ayrılmaz bir parçası konumunu akmış durumda.

Xiaomi Global Mi Topluluğu, MFF 2021’i kutlamak için 15 ülkeden Mi Fanlar tarafından çevrimiçi bir Mi Community’de ortaklaşa yaratılan tema şarkısı “A Melody for Mi”yi resmen duyurdu. Bu şarkı yazma projesine yaklaşık 1000 Mi Fanı katıldı. Şarkının müziğini ve sözlerini yazmak için 30 Mi Fanının çalışmaları seçilip kullanıldı. Şarkı, Mi Fanlarının aşkı, tutkuyu, yeniliği, canlılığı ve herkes için daha akıllı yaşamı merkeze alan daha iyi bir yaşam arayışını ifade ediyor ki bu da, Xiaomi’nin on yıldan fazla bir süredir Mi Fanlarına aktardığı değerleri yansıtıyor.