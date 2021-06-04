OPPO Reno5 Serisi ile Bu Yaz Çok Farklı Olacak!

OPPO’nun kısa bir süre önce tüketicilerle buluşturduğu Reno5 Serisi, sunduğu üstün kamera ve fotoğraf özellikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Reno5 modeli, Yapay Zeka Vurgu Videosu özelliğine sahip ilk ürün olurken, 44MP çözünürlüğü bulunan selfie kamerası harika çekimler yapmanızı sağlıyor. Reno5 ve Reno5 Lite modelinde bulunan Çift Görüntülü Video özelliği de hem ön hem de arka kameradan aynı anda çekim yapmanıza imkan sunuyor.

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Hem ön hem de arka kameradan aynı anda video çekebilirsiniz

44MP çözünürlüğünde ön kameraya sahip Reno5 ve 32MP çözünürlüğünde ön kameraya sahip Reno5 Lite, kullanıcılara ilham vermek için bir dizi yaratıcı video özelliği sunuyor. Yeni Çift-Görüntülü Video (Dual View Video) ile videolar eşzamanlı olarak hem ön hem de arka kameralardan çekilebiliyor. Bir yandan arka kamerayla etrafınızı çekerken diğer yandan ön kameranın da yüzünüzdeki heyecanı ölümsüzleştirdiği anı tek bir ekranda görebilir, bunu sosyal medyanızda paylaştığınızda arkadaşlarınız arasında fark yaratabilirsiniz!

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Hem fotoğraf hem de videolarınızla öne çıkın

64MP çözünürlüğünde dörtlü arka kameraya sahip Reno5 tamamen yeni bir kamera sistemiyle birlikte geliyor. Kalite Artırma Motoru az ışıkta veya arkadan aydınlatmalı sahnelerde, hareket halinde veya sabit pozisyonda, kısacası her koşulda çekimler yapmanıza yardımcı oluyor. Portre Algı Motoru ise portre efektleri için ayrıntılara önem veren özellikler sunarak kişi ve geri plan çekimlerinde doğal sonuçlar alınmasına yardım ediyor. 48MP çözünürlüğünde dörtlü arka kameraya sahip Reno5 Lite modeli ise fotoğraf ve videolarınıza derinlik kazandırmak için ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP mono kamera ile uyum içinde çalışıyor.

Yazın en eğlenceli videolarını çekebilirsiniz

Reno5, ortamdaki ışığı tespit ettiği Yapay Zeka Vurgu Videosu özelliği ile portre video kalitesini yükseltiyor. Karanlık ortamlarda Ultra Gece Video Algoritmaları otomatik olarak devreye girerek sahneyi aydınlatıyor. Arkadan aydınlatma bulunan durumlarda ise Canlı HDR Algoritmaları fazla ışık alan bölgelerdeki ışığı azaltıyor. Bu iki fonksiyon sayesinde videoların ışığı ve parlaklığı daha kaliteli oluyor. Ultra Video Sabitleme 3.0 özelliğine sahip Reno5, kullanıcıların hareketliliklerinden ödün vermeden istikrarlı ve yüksek kaliteli videolar çekmelerini sağlıyor.

OPPO’nun Yapay Zeka Portre Video özelliği Reno5 Lite modelinde ise güncelleştirilmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu özellik, çekilen videodaki kişileri tanıyor ve onları akıllı bir şekilde geri plandan ayırt edebiliyor. Çekimdeki kişi parlak renklere sahip olurken geri planda kalanlara ise bir siyah beyaz portre uygulanıyor ve böylece portrenin öznesi olan kişi öne çıkıyor. Monochrome Video ise her karede tek RGB (Kırmızı-Yeşil-Mavi) rengi vurguluyor ve diğer renk spektrumlarını filtreliyor. Böylece zıt renkleri yan yana sıralayarak çekmiş olduğunuz videoya heyecan katıyor.

Yaz fotoğraflarına yapay zeka dokunuşu

Fotoğraf özelliklerine bakıldığında, Reno5 ve Reno5 Lite Yapay Zeka Sahne Geliştirme özelliğiyle birlikte geliyor. Böylece kediler, metinler, havai fişek gösterileri, gün doğumu ve batımı gibi toplam 22 farklı sahnede renk, satürasyon ve parlaklık açısından ihtiyaç duyulan optimizasyonu gerçekleştiriyor. Her iki modelde bulunan Gece Portresi özelliği ile de sinematik gece portreleri elde etmeniz mümkün. Yaz boyunca oluşturduğunuz tüm videoları sosyal medyanızda paylaşmadan önce Soloop uygulaması ile filtreyle, altyazıyla ve müzikle paylaşılabilir film kalitesinde bir klip haline getirebilirsiniz