Oppo Reno 3 16 Mart’ta bizlerle

Çinli telefon devi Oppo, yeni Reno serisi telefonunu dünya genelinde satışa çıkarıyor. Edinilen bilgilere göre Oppo Reno 3 16 Mart tarihinde satışa çıkarılacak.

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Oppo Reno 3 teknik özellikleri

Firmanın dünya genelinde satışa çıkaracağını Facebook üzerinden duyurduğu cihaz, 6.4 inçlik Full HD+ AMOLED ekrana sahip Gücünü yeni nesil MediaTek Helio P90′dan alan telefonun, Çin versiyonu ile tam olarak aynı özellikleri taşımadığı öğrenildi. Orta seviye telefonlar için, kuvvetli bir işlemci olduğu bilinen yonga setinin rekabette geri kalmayacağı düşünülüyor. Orta seviye cihazlar arasında yer alacak cihazın 8 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneklerine sahip olacağı biliniyor. Ekran kısmında damla çentik kullanılan ve 44 MP‘lik ön kameraya sahip olan cihaz aynı zamanda ekran altı parmak izi okuyucusuna sahip. Arka tarafta ise toplamda dört adet kamera bulunuyor. Bu kameralar sırasıyla, 48 MP‘lik ana kamera, 13 MP‘lik telefoto, 8 MP‘lik ultra geniş açı ve 2 MP‘lik makro çekim kamerası olarak belirlenmiş. Tüm bunların yanı sıra cihazın 4025 mAh değerine sahip bataryası bulunmakta.

Cihaz özellikleri olarak farklı versiyonlarda müşterilerini karşılayan Oppo Reno serisi, bu sebepten ötürü kafaları oldukça karıştırmakta. Dünya genelinde satışa çıkacak Reno 3 serisi cihazların 5G‘li olmaması ve donanım olarak farklı özeliklere sahip olması bu konuda önemli bir etken. Fiyat olarak kesin bilginin yer almadığı cihazın Reno 2 ile benzer fiyatlara sahip olacak gibi gözüküyor.