Akıllı Telefonlar
Oppo Reno 3 16 Mart’ta bizlerle
Çinli telefon devi Oppo, yeni Reno serisi telefonunu dünya genelinde satışa çıkarıyor. Edinilen bilgilere göre Oppo Reno 3 16 Mart tarihinde satışa çıkarılacak.
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Oppo Reno 3 teknik özellikleri
Firmanın dünya genelinde satışa çıkaracağını Facebook üzerinden duyurduğu cihaz, 6.4 inçlik Full HD+ AMOLED ekrana sahip Gücünü yeni nesil MediaTek Helio P90′dan alan telefonun, Çin versiyonu ile tam olarak aynı özellikleri taşımadığı öğrenildi. Orta seviye telefonlar için, kuvvetli bir işlemci olduğu bilinen yonga setinin rekabette geri kalmayacağı düşünülüyor. Orta seviye cihazlar arasında yer alacak cihazın 8 GB RAM ve 128 GB depolama seçeneklerine sahip olacağı biliniyor. Ekran kısmında damla çentik kullanılan ve 44 MP‘lik ön kameraya sahip olan cihaz aynı zamanda ekran altı parmak izi okuyucusuna sahip. Arka tarafta ise toplamda dört adet kamera bulunuyor. Bu kameralar sırasıyla, 48 MP‘lik ana kamera, 13 MP‘lik telefoto, 8 MP‘lik ultra geniş açı ve 2 MP‘lik makro çekim kamerası olarak belirlenmiş. Tüm bunların yanı sıra cihazın 4025 mAh değerine sahip bataryası bulunmakta.
Cihaz özellikleri olarak farklı versiyonlarda müşterilerini karşılayan Oppo Reno serisi, bu sebepten ötürü kafaları oldukça karıştırmakta. Dünya genelinde satışa çıkacak Reno 3 serisi cihazların 5G‘li olmaması ve donanım olarak farklı özeliklere sahip olması bu konuda önemli bir etken. Fiyat olarak kesin bilginin yer almadığı cihazın Reno 2 ile benzer fiyatlara sahip olacak gibi gözüküyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei P40 serisinin fiyatları sızdırıldı!
Huawei’nin bayrak gemisi kategorisinde bulunacak olan P40 serisi akıllı telefonlarının tanıtım tarihi yaklaştıkça daha ayrıntılı sızıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak Huawei P40, P40 Pro ve P40 Pro Premium Edition modellerinin fiyatları sızdırıldı.
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Sızdırdığı bilgiler ile popüler olan RODENT950, Twitter üzerinden P40 serisi cihazlara ait fiyat aralıklarını sızdırdı. Yapılan paylaşıma göre baz model olan P40 sahip olduğu konfigürasyona göre 799-899 € fiyat aralığında satılacak. P40 Pro modeli 999-1099 €, P40 Pro Premium Edition ise 1299-1499 € fiyat aralığında olacak.
P40 799-899€
P40 pro 999-1099€
P40 Pro PE 1199- 1299€
Prices vary by country +-50-100€
— Teme (特米) (@RODENT950) March 11, 2020
RODENT950 yaptığı paylaşımda fiyatların 50-100 € daha az veya fazla olabileceğini de belirtmiş. Akıllı telefon sektöründe ortaya çıkan pek çok sızıntı doğru çıkıyor olsada kesin fiyatların tanıtım tarihinde farklı olabileceğini belirtelim. Huawei’nin P40 serisi akıllı telefonları 26 Mart 2020 tarihinde Paris’te yapılacak lansmanda tanıtılacak.
Akıllı Telefonlar
Huawei AQM-AL10, TENAA’da listelendi!
Yeni bir Huawei telefonu Çin‘in TENAA ajansına doğru yola çıktı ve temel özelliklerini ortaya koydu. Elimizde maalesef cihazın resmi bulunmuyor. Ancak ayrıntılı bir şekilde özelliklerin bulunması bize net bir resim veriyor.
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Huawei AQM-AL10 kodlu telefonun özellikleri neler olacak?
Huawei AQM-AL10 model numarasını taşıyan telefon, FHD+ (2400 x 1080 piksel) çözünürlüğe ve 16 MP selfie kamerasına sahip. Cihazın ekran boyutu 6.3 inç olacak ve ekran panel tipi olarak OLED kullanacak. Cihazın yonga seti hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Ancak muhtemelen Huawei, şirket içi Kirin çözümlerinden biri ile birlikte çalışan bir yonga seti kullanacaktır.
Huawei AQM-AL10, 2.27 GHz hızında sekiz çekirdekli bir CPU‘ya sahip. RAM konusunda ise 6 GB ile 8 GB modelleri bulunacak. Depolama tarafında da Huawei‘nin tescilli NM hafıza kartı ile genişletilebilir bir alan sunacak. Taban depolama alanı 128 GB ve 256 GB arasında değişecek. Telefon iki adet 8 MP kamera ve bir adet 2 MP değerinde makro kamerası ile birlikte 48 MP‘lik bir ana kamera ile birlikte gelecek.
Cihazın ağırlığı 163 g iken boyutları 154.7 x 73.2 x 7.75 mm‘dir. Listeye göre telefon Android 9 ile çıkacak ancak bu büyük olasılıkla cihazın duyurulduğu zaman bu değişecektir. Huawei AQM-AL10, pil olarak 3900 mAh kapasiteye ve 22.5 W hızlı şarj desteğine sahip olacak.
Akıllı Telefonlar
5G destekli Honor 30S modeli yakında geliyor!
Huawei’nin alt markası olan Honor, geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü orta seviye akıllı telefonu Honor 20S’i yenilemeye hazırlanıyor. Yeni görüntüleri ortaya çıkan Honor 30S, 5G desteği sayesinde önemli bir avantajı elinde bulundurabilir!
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Honor 30S, 5G destekli HiSilicon Kirin 820 işlemciye sahip olacak!
2019’da yakaladığı ivmeyi yukarıya taşımak isteyen Honor, amiral gemisi akıllı telefon serisi olan Honor 30’u yakın zamanda duyuracak. Bu seride yer alan Honor 30S, ilk olarak geçtiğimiz günlerde markanın ana vatanı Çin’de ortaya çıkmıştı. Tuhaf şekilde bir gazoz şişesinin etiketinde görünen telefonun, görselden hareketle 5G desteğine sahip olacağı da iddia edilmişti.
Yayınlanan yeni fotoğraf ise Honor 30S modelinin arka tasarımını gözler önüne seriyor. Dikdörtgen şeklinde bir arka kamera kurulumuna sahip olduğu görülen telefonun en az 3 adet sensör bulunduracağı tahmin ediliyor. Arka paneli cam kaplama olan cihazda parmak izi okuyucu da yan yüzeye konumlandırılmış. Bunun dışında arka tasarımın Honor View 30 modeline olan benzerliği ise gözlerden kaçmıyor.
5G desteğini Huawei’nin yeni Kirin 820 işlemcisinden alacağı tahmin edilen cihaz, bu özelliğiyle orta sınıf akıllı telefonlar arasında dikkat çekecek. 6 nm üretim tekniğine sahip olan işlemci, üst sınıfa hitap eden Kirin 990′ın ardından markanın 5G tarafındaki ikinci oyuncusu olacak. Çıkış tarihi önümüzdeki günlerde netleşecek telefonun diğer özellikleri ise henüz bilinmiyor.