NASA, yaklaşmakta asteroid saldırısını simüle edecek!

NASA ve FEMA, yaklaşmakta olan asteroid saldırısını simüle edecek. Gelecek haftalarda masaya yatırılacak tehlike için bütün uzay bilimleri uzmanlarının işbirliği içerisinde olacağı söyleniyor.

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NASA ve FEMA gibi kuruluşlar, bir kez daha asteroid tehlikesi senaryosu için hazırlıklara başladı. Astronomlar tarafından keşfedilen bu asteroidler ile en iyi mücadele senaryosunu hazırlamaya çalışılıyor.

26 Mart 2019’da gökbilimciler, teleskoplarında Pluto’dan çok daha karanlık olan bir asteroid keşfettiler. 2019 PCD adı verilen bu asteroid, Dünya’ya 2027 yılında %1 ihtimalle çarpabileceği düşünülüyor. Bu tahminler ışığında gök cisminin Dünya’ya olan uzaklığı Ay’dan 18 kat daha uzak olduğu sonucuna varıldı. Uzmanlar bu cismin 100 ila 300 metre genişliğinde olabileceğini tahmin ediyorlar. Gelecek hafta, Uluslararası Uzay Bilimleri Akademisi Gezegen Savunma Konferansı’nın asteroid tehlikesi nedeniyle başlaması planlanıyor.

Asteroidin Dünya’ya çarpma olasılığına karşı, bilim insanları gerekli olabilecek bütün önlemleri almaya çalışıyorlar. Potansiyel tehditler için simülasyonlar hazırlayacak olan yetkililer, tehlike olarak; Amerika Birleşik Devletleri, Batı Afrika, Atlantik ve Pasifik Okyanusu gibi yerlere dikkat çektiler.

NASA basın bülteninde, FEMA Müdahale Operasyonları Bölümü’nden Leviticus Lewis “Acil durum yöneticilerinin bilmek istediği şey; bir asteroidin ne zaman, nerede ve merydana gelebilecek hasarın kapsamıdır.” dedi.