Huawei nihayet MatePad SE 10.4 tabletin bu yılın başlarında Çin’deki ilk lansmanından sonra küresel pazarlara gireceğini duyurdu. Uygun fiyatlı tablet nihayet Avrupa’da satın alınabilir durumda.

Otto, Almanya’da şu anda nakliye dahil 149,99 euroya MatePad SE için sipariş alıyor. Perakendeci şu anda tableti yalnızca 32 GB depolama alanıyla sunarken, ileride 64 GB ve hatta 128 GB varyantlarının da sunulması gerekiyor. Avrupa’nın diğer bölgelerinin de tableti yakında popüler perakende kanalları aracılığıyla alması bekleniyor.

Huawei MatePad SE 10.4 Özellikleri

Huawei MatePad SE 10.4, 2.000 x 1.200 piksel çözünürlüğe ve 15:9 en boy oranına sahip 10,4 inç IPS LCD ekrana sahip. Cihaz, HarmonyOS 3 tarafından destekleniyor. Güvenlik için yüz tanıma bulunuyor.

Huawei MatePad SE 10.4, Snapdragon 680 yonga seti tarafından desteklenmektedir. Tablet; 3 GB / 4 GB RAM ile eşleştirilmiş 32 GB, 64 GB ve 128 GB dahili depolamaya sahip.

Tablet, 10W şarj destekli 5100 mAh bataryaya sahip. Arkada 5 MP ve ön tarafta 2 MP arka kamera bulunuyor.

MatePad SE 10.4’ün hem yalnızca Wi-Fi hem de LTE sürümleri mevcut. Sadece Grafit Siyah renk seçeneği satışa sunulacak. Tabletin boyutları 246.94 x 156.7 x 7.85 mm, ağırlığı ise 440 gram civarında.