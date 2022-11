Tıpkı Reno 8 serisinde olduğu gibi, Oppo’nun Reno 9 serisinin Çin’de Reno 9, 9 Pro ve 9 Pro Plus olmak üzere üç farklı cihazı içermesi bekleniyor. Raporlar, markanın bu ay kendi iç pazarında seriyi duyurmayı planladığını gösteriyor. Biz resmi bir duyuru beklerken güvenilir bir sızıntı, serideki üç akıllı telefonun da ayrıntılı görüntülerini paylaştı. Ayrıntılara bakalım.

Popüler sızıntı habercisi Evan Blass, yakın zamanda çıkacak olan Oppo Reno 9, 9 Pro ve 9 Pro Plus’ın görüntülerini paylaştı. Her üç model de oldukça benzer görünse de, not edilebilecek birkaç farklılık var. Örneğin Reno 9 Pro Plus, telefonun gövdesinin geri kalanıyla aynı seviyede olmayan daha büyük bir kamera adasına sahip.

Oppo, kavisli çerçeve tasarımını geri getiriyor gibi görünüyor. Serinin en ucuz modeli olacak olan Oppo Reno 9, kavisli bir ekrana sahip.

Oppo Reno 9 serisinin özellikleri geçtiğimiz günlerde internete sızdırıldı . Sızıntı, Oppo Reno 9’un Snapdragon 778G yonga setinden güç alacağını ve 67W hızlı şarjı destekleyen 4.500mAh pil içereceğini gösteriyor. Cihaz, 64 MP ana kamera ve 2 MP ikincil kameraya sahip olacak. Oppo Reno 9 Pro ise Dimensity 8100 Max yonga seti ve 67W hızlı şarj destekli 4.500mAh pil ile donatılacak. Fotoğraf için ise 50 MP Sony IMX890 ana kamera ve 8 MP ikincil bir kameradan oluşan çift kamera kurulumuna sahip olacak.

Üst seviye Reno 9 Pro+’ ın kaputun altında Snapdragon 8 Plus Gen 1 SoC’ye sahip olduğu bildiriliyor. 80W şarjlı 4.700mAh pil ile beslenecek. Yakışıklı muhtemelen OIS özellikli 50 megapiksel Sony IMX890 birincil kamera, 8 megapiksel lens ve 2 megapiksel üniteden oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip olacak.

Siz Oppo Reno 9 serisi hakkında ne düşünüyorsunuz, yorumlardan paylaşmayı unutmayın.