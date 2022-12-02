Geçtiğimiz hafta Oppo, Oppo Reno 9 serisini Çin’de tanıttı. Ancak görünen o ki şirketin Reno 8 serisi ile işi hala bitmemiş. Yakın tarihli haberler, yeni bir Reno 8 modelinin yolda olduğunu söylüyor. Yakında çıkacak olan bu Reno telefonun resmi adı muhtemelen Oppo Reno 8T. Gelin hep beraber yeni çıkacak cihazın sızdırılan özelliklerine göz atalım.

İçindekiler Oppo Reno 8T Cihazının Muhtemel Özellikleri

Oppo Reno 8T Cihazının Muhtemel Özellikleri

Yaklaşan Oppo Reno 8T, sızdırılan belgelerde CPH2481 model numarasını taşıyor. Cihaz, birden fazla sertifika kuruluşunun web sitesinde görüldü. Listede TKDN, EEC, BIS, SIRIM ve Element Materials Technology gibi şirketler yer alıyor. Ancak ne yazık ki listeler, adı ve şarj hızı dışında telefon hakkında pek bir şey söylemiyor. SIRIM cihazın Oppo’ya ait olduğunu söylerken, Element Materials Technology 8T’nin 33W hızlı kablolu şarj desteği taşıyacağını açıkladı.

Geçmişte alfabetik harflere sahip birden fazla Reno akıllı telefon oldu. Bunların neredeyse tamamı belirli pazarlar için yeniden markalanan cihazlardı. Ancak bu kez Reno 8T, ilk olarak Asya pazarında piyasaya sürülmek üzere BIS tarafından onaylandı bile. Bilmeyenler için, Oppo çok uzun zamandır Asya’da bu tür bir Reno telefonu piyasaya sürmedi.

Daha yavaş 33W şarj hızına dikkat edecek olursak, akıllı telefon 80W şarj desteğine sahip standart Reno 8’den daha ucuz olabilir. Bu nedenle, bütçe dostu telefonda diğer özelliklerde de düşüşler bekliyoruz. Bugünlerde diğer ürünlerde olduğu gibi, Oppo Reno 8T’nin de önemli detayları önümüzdeki haftalarda resmiyet kazanmadan önce sızabilir. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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