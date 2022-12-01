Son sızıntılar, Oppo Find N2 ve Oppo Find N2 Flip’in Oppo’nun muhtemelen bu ayın ortasında Çin’de düzenlenmesi beklenen INNO Day 2022 etkinliğinde görücüye çıkacağını iddia ediyor. Oppo Find N2 Flip (gerçek ismi bu olmayabilir), Oppo’nun katlanabilir ekranlı ilk kapaklı telefonu olacak. Oppo Find N2 Flip’in sızan bir videosu Weibo’da dolaşıyor.

Sızan videoda, OPPO Find N2 Flip’in merkezi olarak konumlandırılmış bir delikli katlanabilir bir ekrana sahip olduğu görülüyor. Raporlar, cihazın 2520 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlük ve 120 hz yenileme hızı üreten 6.8 inç katlanabilir E6 AMOLED panel ile donatıldığını iddia ediyor. Telefonun sağ tarafında bir ses tuşu ve parmak izi tarayıcıyla entegre bir güç tuşu bulunuyor gibi görünüyor.

OPPO Find N2 Flip Smartphone Leaked Secondary Display is Big pic.twitter.com/A7EwaEFEJC — Ankit (@TechnoAnkit1) December 1, 2022

Arkaya baktığımızda, Oppo Find N2 Flip’in 3.26 inç olduğu söylenen büyük boyutlu bir ikincil OLED panele sahip olduğu görülüyor. Yanında çift kamera kurulumu da bulunuyor. Ana kameranın 50 MP Sony IMX890 lens olduğu söyleniyor. 8 MP bir Sony IMX355 ultra geniş açılı lens ile eşleştirildiği söyleniyor.

Sızdırılan videoda Oppo Find N2 Flip, menteşe tasarımının görünmediği kalın bir koruyucu kılıf içine yerleştirilmiş. Telefonun alt tarafında bir hoparlör ızgarası ve bir Type-C bağlantı noktası yer alacak gibi görünüyor.

Oppo Find N2 Flip’in bir MediaTek Dimensity 9000 yonga seti ve 44W hızlı şarj destekli 4.300 mAh pil içermesi muhtemel. Cihaz Android 13 tabanlı ColorOS 13 ile birlikte gelecek. Siyah, beyaz ve mor renk seçenekleriyle gelmesi bekleniyor.