Cuma Raporu #240 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?

İlginizi çekebilir; Erdoğan Müjdeyi Verdi! ÖTV’siz Telefon ve Tablet Dönemi Başlıyor!

Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/

Cuma Raporu #240 zaman çizelgesi

00:00 Giriş, yeni yıl

03:08 Önce ÖTV indirimi söylentisi, ardından yalanlama

11:53 BDDK Telefonlardaki taksit sınırını 12.000 TL yaptı

18:05 OnePlus 11 tanıtıldı

24:41 RTX 4070 Ti ve RTX 40 serisi mobil ekran kartları duyuruldu

29:16 AMD Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 ve Ryzen 5 7600 geldi

32:56 Teknoloji devlerinden kitlesel işten çıkarmalar başladı

37:39 OPPO Türkiye’den çekiliyor mu?

45:41Apple, ekran tedariğini Samsung’dan BOE’ye geçiriyor

50:25 Android’e MagSafe geliyor: Qi2

53:50 Redmi Note 12 Pro ve Pro Plus tanıtıldı

58:30 Samsung’un kârı 8 yılın en düşük seviyesinde

01:07:43 TOGG ön siparişleri ve Beyond X

01:16:29 Samsung’dan Micro LED TV teknolojisi

01:19:42 Yeni nesil araçlar

01:28:18 EXXEN Fiyatları Zamlandı