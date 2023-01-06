Cuma Raporu #240 videomuzda, geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerini derledik. Bakalım bu hafta neler olmuş?
İlginizi çekebilir; Erdoğan Müjdeyi Verdi! ÖTV’siz Telefon ve Tablet Dönemi Başlıyor!
İçindekiler
Cuma Raporu #240: Telefonda taksit düzenlemesi, OPPO çekiliyor mu? ve dahası…
Not: Sol alttaki sayının anlamı nedir? diyenler için; http://anitsayac.com/
Cuma Raporu #240 zaman çizelgesi
00:00 Giriş, yeni yıl
03:08 Önce ÖTV indirimi söylentisi, ardından yalanlama
11:53 BDDK Telefonlardaki taksit sınırını 12.000 TL yaptı
18:05 OnePlus 11 tanıtıldı
24:41 RTX 4070 Ti ve RTX 40 serisi mobil ekran kartları duyuruldu
29:16 AMD Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 ve Ryzen 5 7600 geldi
32:56 Teknoloji devlerinden kitlesel işten çıkarmalar başladı
37:39 OPPO Türkiye’den çekiliyor mu?
45:41Apple, ekran tedariğini Samsung’dan BOE’ye geçiriyor
50:25 Android’e MagSafe geliyor: Qi2
53:50 Redmi Note 12 Pro ve Pro Plus tanıtıldı
58:30 Samsung’un kârı 8 yılın en düşük seviyesinde
01:07:43 TOGG ön siparişleri ve Beyond X
01:16:29 Samsung’dan Micro LED TV teknolojisi
01:19:42 Yeni nesil araçlar
01:28:18 EXXEN Fiyatları Zamlandı