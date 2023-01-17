OPPO’nun yaklaşmakta olan yeni telefonu olan OPPO Reno 8T 5G kendini göstermeye başladı. Telefonun fiyatı, RAM ve depolama seçeneklerinin yanı sıra F23 ve Reno 10 serisinin lansman zaman çizelgesi hakkındaki bilgileri bugün ortaya çıktı. Sızıntıları ile bilinen Mukul Sharma’ya göre OPPO’nun yaklaşmakta olan yeni telefonu Reno 8T, Şubat ayının ilk haftasında piyasaya sürülecek.

Telefon 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama ile gelecek. Ayrıca, OPPO Reno 8T bir Snapdragon 695 yonga setine sahip olacak ve muhtemelen 67W hızlı şarjı destekleyecek. Telefonda kavisli bir AMOLED ekrana ve arkada çift kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor. Ancak telefonun lansman tarihi henüz bilinmiyor.

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Evan Blass ve SnoopyTech tarafından paylaşılan yeni görüntüler, Oppo Reno 8T’nin köşede bir delikli çentik bulunan düz bir ekrana sahip olacağını ortaya çıkardı. Renderler ayrıca cihazı iki renk seçeneğinde gösteriyor. Bu renkler turuncu ve siyah olacak. Turuncu varyant deri dokulu bir yüzeye sahipken, siyah varyant parlak bir yüzeye sahip gibi görünüyor.

OPPO F23’ün Mart ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak belirli lansman tarihi ve hafta zaman çizelgesi açıklanmadı. Şirket, Reno9 serisini atlayacak ve mevcut Reno8 serisinin halefi olacak olan Reno 10 serisini Hindistan’da piyasaya sürecek. Reno 10 serisinin Nisan veya Mayıs 2023’te piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Çinli teknoloji devi yeni telefonları ile her segmentte yer almaya ve rakiplerine kök söktürmeye devam edecek gibi görünüyor. Bakalım OPPO’nun bu hamlesine Vivo, Xiaomi ve Redmi‘den nasıl yanıt gelecek?