Akıllı Telefonlar
Oppo Reno 6 Pro+ 5G Geekbench’te ortaya çıktı!
Oppo Reno 6 Pro+ 5G modeli yakında akıllı telefon piyasasına giriş yapacak. Fiyat performans odaklı seri ile alakalı da çıkış tarihine yakın yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Serinin Pro+ modeli geçtiğimiz günlerde Geekbench platformuna uğradı. Test sonuçları ortaya çıkan akıllı telefonun bazı teknik özellikleri de kesinleşti. Fiyat performans odaklı olması beklenen akıllı telefon amiral gemisi katili sınıfında yer alacak. Akıllı telefona gücünü Qualcomm yapımı Snapdragon 870 işlemcisi verecek.
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Oppo Reno 6 Pro+ 5G modelinin işlemcisi belli oldu!
Akıllı telefon dünyasındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. Birçok akıllı telefon üreticisi 2021’i yarılarken, model yelpazesini de genişletmeye devam ediyor. Özellikle Android işletim sistemli akıllı telefon üreticileri, durmadan akıllı telefon çıkarmaya devam ediyor. Hemen hemen her seviyeye ürün çıkaran bu üreticiler, rekabeti kendi içlerinde dahi yaşıyorlar. Bununla birlikte bazı firmalar akıllı telefon serilerini her modele uygun getirmek istiyorlar. Bu firmalar arasında eli kuvvetli olan yarışmacılardan biri de kuşkusuz Oppo diyebiliriz. Çinli teknoloji devi, yakında Reno 6 serisini kullanıcılarının karşısına çıkaracak. Fiyat performans odaklı serinin tanıtımına kısa bir süre kala yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Serinin Reno 6 Pro+ 5G modeli geçtiğimiz günlerde Geekbench‘te ortaya çıktı. Akıllı telefonun test sonuçlarının yanı sıra kullanacağı işlemci de ortaya çıktı. Reno 6 Pro+ 5G modeli, tekli çekirdek performansında 4649 puan aldı. Akıllı telefon çoklu çekirdek performansında ise 12712 puan almayı başardı.
Amiral gemisi katili akıllı telefon Qualcomm işlemci ile piyasaya çıkacak. Oppo Reno 6 Pro+ 5G gücünü Snapdragon 870 işlemcisinden alacak. Özellikle fiyat performans açısından çokça tercih edilen bu işlemci Oppo tarafından da kullanılacak. Bununla birlikte akıllı telefonun 12 GB RAM kapasitesi ile geleceği de kesinleşti. Daha önceden ortaya arılan iddialara göre akıllı telefon 8 GB/12 GB RAM seçeneklerine sahip olacaktı. Geekbench sayesinde akıllı telefonun 12 GB RAM iddiaları böylelikle doğrulanmış oldu. Bununla birlikte akıllı telefonun 128 GB/256 GB depolama seçeneklerine sahip olması beklenmekte. İlk gelen bilgilere göre 8 GB RAM ile 128 GB depolama, 12 GB RAM ile de 256 GB depolama alanı seçenekleri kullanıcılara sunulacak. Tasarım detayları da daha önceden belli olan akıllı telefon, serinin diğer üyelerine benzer özelliklere sahip olacak.
Oppo Reno 6 Pro+ 5G delikli ekran ile geliyor!
Oppo Reno 6 Pro+ 5G geçtiğimiz günlerde Çinli bir teknoloji mağazasının internet sitesinde ortaya çıktı. Akıllı telefon tanıtımından önce serinin diğer üyeleri ile birlikte ortaya çıktı. Bu listeleme sayesinde de akıllı telefonun ve serinin kalan üyelerinin tasarım detayları belli oldu. Reno 6 Pro+ modeli 6.55 inçlik AMOLED FullHD+ ekran ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte akıllı telefon delikli ekran teknolojisine sahip olacak ve bir adet de ön kameraya bünyesinde yer verecek. Kavisli ekran ile piyasaya çıkacak akıllı telefon 32 MP değerinde ön kamera ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Ayrıca akıllı telefon dörtlü arka kamera kurulu ile piyasaya çıkacak. Serinin diğer üyelerinde ise üçlü kamera kurulumu dikkat çekiyor. Görünüşe göre Oppo, Reno 6 Pro+ modelini daha kamera odaklı yaparak farklı bir deneyim arayan kullanıcıları hedefliyor. Akıllı telefonun arka ana kamerası 50 MP değerindeki Sony IMX766 lensi olarak belirlenmiş.
Bununla birlikte diğer üç arka kamera ise sırasıyla, 16 MP ultra geniş açı, 13 MP telefoto lens ve 2 MP makro sensör olacak. Oppo Reno 6 Pro+ modeli 4500 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcılarını karşılayacak. Bununla birlikte firma 65W‘lık hızlı şarj desteği ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Ayrıca akıllı telefon Android 11 işletim sistemi ile piyasaya merhaba diyecek. Çinli bir teknoloji mağazasının internet sitesinde ortaya çıkan akıllı telefon serisi ile alakalı ne yazık ki bir fiyat bilgisi ortaya çıkmadı. 27 Mayıs tarihinde tanıtılacak seri üç telefondan oluşuyor. Bununla birlikte daha önceden ortaya atılan iddialara göre Reno 6 Dimensity 900 işlemcisi ile gelecek. Serinin en performanslı cihazı olacak olan Reno 6 Pro ise Dimensity 1200 işlemcisinden gücünü alacak. Pro+ modeli ise serinin tek Qualcomm işlemcili modeli olarak kayıtlara geçecek. Bakalım firma Reno 6 serisi ile birlikte beklentilerin üstüne çıkmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
GM 21 Pro resmen Tanıtıldı!
General Mobile, GM 21 Pro’nun tanıtımını gerçekleştirdi. Büyük bir merakla beklenen akıllı telefonun özellikleri kullanıcıları heyecanlandıracak cinsten. 165.24×76.95×8.99mm boyutlarında ve 205 gram ağırlığında olan cihazımızın sunduğu teknik özelliklere yakından bakalım.
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Kamera Detayları;
Kamera konusunda beklentileri düşük tutmayın! GM 21 Pro bu noktada oldukça başarılı bir işe imza atıyor. Dörtlü yapay zeka destekli kamerası ultra net görüntüleri, ultra geniş açı fotoğrafları, yakınlaştırmalı kareleri ve makro çekimleri her koşulda ve zamanda yakalamanıza olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış. Fotoğrafçılıkta ileri Pro seviyeye ulaşmanız için size tüm olanakları sınırsız bir şekilde sunmayı hedefleyen GM 21 Pro’da ana Kamera, geniş açı kamera, derinlik kamerası ve makro kamera bulunuyor.
Ana kamera 108MP süper piksel modu sayesinde en net görüntüleri yakalamanıza yardımcı oluyor. 115 dereceye ulaşan geniş açı kamerası sayesinde alanlar problem olmaktan çıkıyor.
Ön kamera’da ise 16MP yüksek çözünürlüklü yapay zeka selfie kamerası bulunan GM 21 Pro ile düşük ışıkta ve zorlu koşullarda fotoğraf kalitesinden taviz vermeyin.
Ağır video çekim kaydı ve hızlı çekim video kaydı özelliği barındıran GM 21 Pro 4K video çekimi de destekliyor.
Performans Detayları;
8 çekirdekli MediaTek Helio G90 işlemcisi bulunan akıllı telefon 6 GB RAM kapasitesi ve 128 GB dahili bellek kapasitesi sunmayı ihmal etmiyor. Keza 256 GB’a kadar micro SD kart desteği bulunuyor.Bu sayede en sık kullandığınız uygulama ve oyunlarda herhangi bir probleme rastlamazsınız. Zamandan kazanın! 5000 mAh pil ile sunulan GM 21 Pro, gelişmiş güç tasarrufu modu ile birlikte sunuluyor.
Son olarak güvenliğinde arka planda bırakılmadığı cihazımız da parmak izi okuyucu sensörü ve yüz tanıma teknolojisi bulunuyor.
Son olarak 3.5 mm kulaklık girişi de müzikseverler unutulmamış.
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Akıllı Telefonlar
2021’de SONY Xperia XZ1 Kullanmak
2021’de kullanmak serimize bu seferde SONY Xperia XZ1 konuk oldu. SONY, yakın zamana kadar gerek amiral gerekse orta seviyede çıkarttığı telefonlar ile kullanıcılar tarafından fazlasıyla tercih edilen bir markaydı. Lafı fazla uzatmadan Xperia XZ1’in detaylarına geçelim.
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SONY telefonları ülkemizde satışta olduğundan beri malzeme kalitesi, yazılım ve güncelleme desteği, ekran ve ses özellikleri, Z1 modelinden itibaren sunduğu IP Sertifikası (Su ve toza dayanıklılık sertifikası) ile öne çıkıyordu. Sadece Türkiye’de değil, dünyada da fazlasıyla ilgi çekiyordu. Ülkemizde son Türkiye Garantili olarak satılan amiral sınıfında olan Xperia XZ1 modelini ele aldık.
Sony Xperia XZ1 aslında tam anlamıyla bir amiral gemisiydi. Yekpare alüminyum kasasıyla, stereo hoparlörü, içerisindeki ekran teknolojisi, IP sertifikası ve diğer öne çıkan özellikleri onu satıştaki en iyilerden birisi yaptı. Rakipleri de çok güçlüydü ve SONY tasarım dilinde ısrarcı olması ve yeniliğe açık olmaması sebebiyle artık sıkıcı tasarım damgası yemişti. Özellikle ekran/kasa oranı o zamanlar için çok fazlaydı. Ekran demişken teknik özelliklerini de belirtelim;
5.2 inç boyutunda, IPS LCD, HDR10 destekli, SONY Triluminos ekran teknolojisini içinde bulunduran ve ayrıca X-Reality Engine motoruna sahip bir ekrana sahip. Ek olarakta Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor ve %68.6 ekran kasa oranı bulunduruyor. Ekran deneyimi konusunda iyi işler başarsa da ekran/kasa oranı sebebiyle bu deneyim biraz da olsa törpüleniyor.
İçerisinde Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ve grafik tarafında da Adreno 540 bulunuyor. Genel itibariyle zamanının en iyi işlemcisi olan bu işlemci amiral sınıfında yer alıyor. Günümüzde Qualcomm Snapdragon tarafında 720G veya 732G ayarında bir performans sergiliyor. Ancak amiral sınıfı bir işlemcisi olduğunda dolayı günümüz popüler oyunlarından PUBG ve PES2021 oyunlarını yüksek grafik ve yüksek fps ayarlarında rahatça oynatabiliyor. 4GB RAM ve 64GB depolama seçeneği günümüzde orta seviye telefonlarda gördüğümüz değerler olsa da bu RAM seviyesi bu telefon için gayet yeterli oluyor. Android 8 ile piyasaya çıkıp Android 9 sürümünde kalan modelde Xperia UI bulunuyor. Üzerinden fazlasıyla zaman geçmiş olmasına rağmen arayüzün tabiri caizse yağ gibi akması şaşırtıyor. Günlük kullanımda (mesajlaşma, video izleme, sosyal medya kullanımı) herhangi bir donma, tıkanma veya kasma yaşatmıyor ve “hala kullanılabilir” olduğunu kanıtlıyor.
Batarya konusu bu telefonun yumuşak karnı. Çünkü içerisinde 2700mAh batarya bulunuyor ve artık günümüz değerlerinin baya gerisinde olduğunu kullanınca daha iyi anlayabiliyoruz. Üzerinden geçen seneler pili de eskitmiş pek tabii. Yaptığımız test sonucunda %100’den %0’a yaklaşık 4 saat 2o dakika ekran süresi veriyor. Toplam şarjdan geçen sürede 10 saat. Günün yarısında tekrardan şarj etmek üzücü. Sony Xperia XZ1, Qualcomm Quick Charge 3.0 teknolojisi sayesinde 18W’lık bir hızlı şarj yeteneğine sahip. Günümüzde artık 30W ve altı değerler teknolojik olarak gözükse de zamanı için 18W gayet iyi bir değer. 2700mAh büyüklüğündeki pili 1 saat 20 dakika gibi bir sürede doldurabiliyor.
Sony Xperia XZ1’in kamerası ise zamanında da rakip olan modellerden gerideydi. Birçok markaya sensör veren Sony, kendi amiral gemisi telefonunda orta seviyede bir sensör kullanıyordu. Yazılımında da iyi işler çıkaramayınca ortaya çokta iyi olmayan kareler çıkıyor. Arka tarafta tek kamerası bulunuyor. Bu kamera 19 MP çözünürlüğünde F2.0 değerinde OIS olmayan bir kamera. Sony Exmor RS Sensörleri olan model 4K 30FPS videolar çekebiliyor. Ek olarak 720p @ 960fps/ 1080p @ 960fps ağır çekim yapabiliyor. Videodaki OIS eksikliğini EIS ile kapatıyor. Ön tarafta ise günümüzde vasat olarak değerlendirebileceğimiz bir kamera mevcut. 13 MP çözünürlüğünde F2.0 değerinde olan bu kamera ile HDR çekimler yapabiliyorsunuz. Ek olarak belirtmekte fayda var; her iki kamera ile de herhangi bir portre çekimi gerçekleştiremiyorsunuz.
Sony Xperia XZ1 ses konusunda da iddialı modellerden bir tanesiydi. Bulundurduğu stereo hoparlörü ile bir amiral gemisinde olması gerek özelliklerin tamamı vardı. Verdiği ses kalitesi iyi olsa da sesin yüksekliği tam seste bile az kalıyor. Zamanında Sony kullanıcıları da bundan şikayetçiydi. Hi-Res olması sayesinde bir nebze iyi olan model ses konusunda ortalama diyebiliriz. 3.5mm kulaklık girişinin de olması büyük bir nimet.
Bağlantı tarafında da zamanının en iyi teknolojisi ile donatılan Sony Xperia XZ1 WiFi 5 ve Bluetooth 5.0 teknolojini içerisinde barındırıyor. Son olarak IP68 Sertifikası sayesinde su ve toza karşı dayanıklılığının olması size güven veriyor. Herhangi bir kaza durumunda telefonun belirli bir seviyeye kadar suya dayanıklılık gösteriyor.
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Akıllı Telefonlar
Honor 50, Snapdragon 778G yonga setiyle gelecek!
Son zamanlarda ortaya çıkan bazı haber ve sızıntılar, Honor ve Qualcomm arasındaki iş birliğinin yeniden başladığını gösteriyordu. Bu sızıntıların ardından yeni Honor serisi akıllı telefonların Snapdragon yonga seti ile geleceği kesinleşti. Honor’un Huawei’den ayrıldıktan sonra geliştirmeye başladığı ilk akıllı telefon serisi Honor 50 serisi olacak. Şirket, cihazın piyasadaki en güncel yonga setlerinden olan Snapdragon 778G ile geleceğini resmi olarak doğruladı. Serinin lansmanı ise Haziran ayında gerçekleşecek.
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Honor 50 serisi, nasıl bir tasarıma sahip olacak?
Bugün, Honor 50 serisinde bulunacak olan yonga setinin ortaya çıkmasının ardından bazı görseller internette paylaşıldı. Bu paylaşımlarda Honor 50 olduğu iddia edilen görseller bulunmakta. Daha önce render ve sızıntı olarak sunulan fotoğraflar, bu görseller ile uyuşuyor. Cihaz, üst tarafta ana kamera, alt tarafta ise periskop ve geniş açılı kamera bulunduran iki daireli oval bir dizilim ile gelecek. Görsellerde, cihazın altın sarısı ve açık mor renk seçenekleri bulunacağını görüyoruz.
Honor 50 serisi, Qualcomm çip içeren tek Honor cihazı olmayacak. Honor Başkanı, Magic serisi bir akıllı telefonda “en kaliteli Qualcomm çipi”nin bulunacağını söyledi. Bu çip, yüksek ihtimalle Snapdragon 888 olacak. Ancak Magic serisi yeni akıllı telefonun, çıkış tarihine göre Snapdragon 888+ yonga setini kullanması ihtimali de mevcut. Eğer Snapdragon 888+ ve Magic serisi yeni cihaz benzer tarihlerde çıkış yaparsa yeni yonga setini ilk olarak bu telefonda görebiliriz. Snapdragon 888+’ın Snapdragon 888’in hız aşırtmalı daha yüksek bir performans sunan modeli olması muhtemel. Şirketin bu yonga setinde yeni bir teknolojiye geçmesi beklenmiyor.
Honor, temmuz ayında Google Servisleri bulunan yeni bir amiral gemisi piyasaya sürecek!
Daha önceki haberlere göre, Huawei’den ayrılan Honor markası, temmuz ayında Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti bulunan yeni bir amiral gemisi akıllı telefonu Google Servisleri ile piyasaya sürecek. Şirketin CEO’su George Zhao, Honor’un Apple ve Huawei amiral gemileriyle rekabet edebilecek cihazlar üretmeyi hedeflediğini söylemişti. Ayrıca firma, Huawei’den ayrılmasının ardından ABD tarafından herhangi bir ambargoya tabi tutulmadı. Bununla birlikte Honor, ocak ayında Qualcomm, Samsung, Intel, AMD ve Sony ile anlaşma imzaladı. Mevcut durumda ise Google ile görüşmeler devam ediyor. Şirketin Snapdragon 888 ile piyasaya çıkmasını beklediğimiz modeli, yüksek ihtimalle Magic serisine ait olacak.
Honor’un tıpkı Huawei gibi yıl içerisinde iki amiral gemisi akıllı telefon modelini piyasaya sürmesi muhtemel. Daha önce yayınlanan bir sızıntıya göre şirket, bu yıl Magic serisine ait yeni bir katlanabilen akıllı telefon tanıtacak. Ayrıca bu cihazın ekran tedarikçisinin Samsung olacağı da bazı sızıntı kaynaklarında ortaya çıktı.
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