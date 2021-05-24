Oppo Reno 6 Pro+ 5G Geekbench’te ortaya çıktı!

Oppo Reno 6 Pro+ 5G modeli yakında akıllı telefon piyasasına giriş yapacak. Fiyat performans odaklı seri ile alakalı da çıkış tarihine yakın yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Serinin Pro+ modeli geçtiğimiz günlerde Geekbench platformuna uğradı. Test sonuçları ortaya çıkan akıllı telefonun bazı teknik özellikleri de kesinleşti. Fiyat performans odaklı olması beklenen akıllı telefon amiral gemisi katili sınıfında yer alacak. Akıllı telefona gücünü Qualcomm yapımı Snapdragon 870 işlemcisi verecek.

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Oppo Reno 6 Pro+ 5G modelinin işlemcisi belli oldu!

Akıllı telefon dünyasındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. Birçok akıllı telefon üreticisi 2021’i yarılarken, model yelpazesini de genişletmeye devam ediyor. Özellikle Android işletim sistemli akıllı telefon üreticileri, durmadan akıllı telefon çıkarmaya devam ediyor. Hemen hemen her seviyeye ürün çıkaran bu üreticiler, rekabeti kendi içlerinde dahi yaşıyorlar. Bununla birlikte bazı firmalar akıllı telefon serilerini her modele uygun getirmek istiyorlar. Bu firmalar arasında eli kuvvetli olan yarışmacılardan biri de kuşkusuz Oppo diyebiliriz. Çinli teknoloji devi, yakında Reno 6 serisini kullanıcılarının karşısına çıkaracak. Fiyat performans odaklı serinin tanıtımına kısa bir süre kala yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Serinin Reno 6 Pro+ 5G modeli geçtiğimiz günlerde Geekbench‘te ortaya çıktı. Akıllı telefonun test sonuçlarının yanı sıra kullanacağı işlemci de ortaya çıktı. Reno 6 Pro+ 5G modeli, tekli çekirdek performansında 4649 puan aldı. Akıllı telefon çoklu çekirdek performansında ise 12712 puan almayı başardı.

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Amiral gemisi katili akıllı telefon Qualcomm işlemci ile piyasaya çıkacak. Oppo Reno 6 Pro+ 5G gücünü Snapdragon 870 işlemcisinden alacak. Özellikle fiyat performans açısından çokça tercih edilen bu işlemci Oppo tarafından da kullanılacak. Bununla birlikte akıllı telefonun 12 GB RAM kapasitesi ile geleceği de kesinleşti. Daha önceden ortaya arılan iddialara göre akıllı telefon 8 GB/12 GB RAM seçeneklerine sahip olacaktı. Geekbench sayesinde akıllı telefonun 12 GB RAM iddiaları böylelikle doğrulanmış oldu. Bununla birlikte akıllı telefonun 128 GB/256 GB depolama seçeneklerine sahip olması beklenmekte. İlk gelen bilgilere göre 8 GB RAM ile 128 GB depolama, 12 GB RAM ile de 256 GB depolama alanı seçenekleri kullanıcılara sunulacak. Tasarım detayları da daha önceden belli olan akıllı telefon, serinin diğer üyelerine benzer özelliklere sahip olacak.

Oppo Reno 6 Pro+ 5G delikli ekran ile geliyor!

Oppo Reno 6 Pro+ 5G geçtiğimiz günlerde Çinli bir teknoloji mağazasının internet sitesinde ortaya çıktı. Akıllı telefon tanıtımından önce serinin diğer üyeleri ile birlikte ortaya çıktı. Bu listeleme sayesinde de akıllı telefonun ve serinin kalan üyelerinin tasarım detayları belli oldu. Reno 6 Pro+ modeli 6.55 inçlik AMOLED FullHD+ ekran ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte akıllı telefon delikli ekran teknolojisine sahip olacak ve bir adet de ön kameraya bünyesinde yer verecek. Kavisli ekran ile piyasaya çıkacak akıllı telefon 32 MP değerinde ön kamera ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Ayrıca akıllı telefon dörtlü arka kamera kurulu ile piyasaya çıkacak. Serinin diğer üyelerinde ise üçlü kamera kurulumu dikkat çekiyor. Görünüşe göre Oppo, Reno 6 Pro+ modelini daha kamera odaklı yaparak farklı bir deneyim arayan kullanıcıları hedefliyor. Akıllı telefonun arka ana kamerası 50 MP değerindeki Sony IMX766 lensi olarak belirlenmiş.

Bununla birlikte diğer üç arka kamera ise sırasıyla, 16 MP ultra geniş açı, 13 MP telefoto lens ve 2 MP makro sensör olacak. Oppo Reno 6 Pro+ modeli 4500 mAh batarya kapasitesi ile kullanıcılarını karşılayacak. Bununla birlikte firma 65W‘lık hızlı şarj desteği ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Ayrıca akıllı telefon Android 11 işletim sistemi ile piyasaya merhaba diyecek. Çinli bir teknoloji mağazasının internet sitesinde ortaya çıkan akıllı telefon serisi ile alakalı ne yazık ki bir fiyat bilgisi ortaya çıkmadı. 27 Mayıs tarihinde tanıtılacak seri üç telefondan oluşuyor. Bununla birlikte daha önceden ortaya atılan iddialara göre Reno 6 Dimensity 900 işlemcisi ile gelecek. Serinin en performanslı cihazı olacak olan Reno 6 Pro ise Dimensity 1200 işlemcisinden gücünü alacak. Pro+ modeli ise serinin tek Qualcomm işlemcili modeli olarak kayıtlara geçecek. Bakalım firma Reno 6 serisi ile birlikte beklentilerin üstüne çıkmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.