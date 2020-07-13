OnePlus Nord, ultra geniş selfie kamera ile geliyor!

Selfie çubukları bir neslin olmazsa olmazı haline gelmişti. Fakat artık ön tarafa eklenen ultra geniş açılı kameralar ile bu ihtiyaç minimize ediliyor. OnePlus Nord, ön tarafta yer alacak ultra geniş açılı kamera ile çoğu selfie çubuğundan daha efektif çekimler yapacak. Ön kameralara eklenen ultra geniş açılı kamera, günümüzde kullanılan derinlik sensöründen daha kullanışlı olacak gibi görünüyor.

İlginizi çekebilir: iQOO, 120W Super FlashCharge’ı tanıttı!

reklam

OnePlus Nord nasıl bir ön kamera dizilimine sahip olacak?

OnePlus Nord, çift selfie kamerasına sahip ilk OnePlus cihaz olacak. İkincil modül Instagram sayfasında yayınlanan teaserda görüldüğü üzere 105 derecelik ultra geniş açılı kamera olacak. Ön tarafta olması sebebiyle 105 derece oldukça iyi bir değer olarak nitelendirilebilir. Ön kameraların temel özelliklerine geldiğimizde ise 32 MP çözünürlüğünde ana selfie kamera bulunduğunu görüyoruz. Yanında bulunacak ultra geniş açılı kamera ise 8 MP çözünürlüğünde olacak.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan sızıntılara göre cihazın arka tarafında 48 MP çözünürlüklü ana kamera bulunacak. Bu kameraya 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 5 MP derinlik sensörü eşlik edecek. Ayrıca cihaz, renderlara göre arka tarafta dikdörtgen kamera tasarımına sahip olacak.

Şu anda cihazla ilgili bilgilerimiz sızıntı ve bazı raporlardan ibaret. Bu sızıntılar, OnePlus Nord‘un açıklanacağı 21 Temmuz‘da resmen doğrulanacak. OnePlus Buds‘un da tanıtılacağı bu etkinlikte her iki cihazla ilgili kesin bilgilere ulaşacağız.